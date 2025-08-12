Lze pojmenovat hlavní rozdíl mezi psychikou muže a ženy ve sportu?
To je těžké. Celkově hodně generalizujeme. Jsou ženy, které mají vlastnosti bojovnic daleko větší než muži a naopak. Proti jakémukoliv názoru se vždy postaví skupina těch, kteří znají někoho, kdo to má obráceně. Mám zkušenosti od bojovnic MMA až po baletky, portfolio je obrovské. Obecně lze říci, že ženy jsou citlivější, emotivnější a víc empatické. Ale je to tenký led.
Takové vlastnosti mohou být výhodou i nevýhodou?
Ano, záleží na disciplíně nebo sportovním odvětví. Jak se říká, jed není o dávce, ale o množství. Bude to znít provokativně, ale definujte mi sportovně muže a ženu. Víme, co se všechno dělo na poslední olympiádě kolem libyjské boxerky. Je to velmi složité téma.
Když řeknete ženě, že je tlustá, tak z toho může mít nepříjemné a dlouhé následky. Chlap vás pošle do háje a jde si dát pivo.