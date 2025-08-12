Když holky baví prát se v kleci, proč jim to brát. Jelínek o ženské psychice ve sportu

Marian Jelínek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Pavel Kortus
  12:00
V ženském tenise je možné všechno. Vrcholový sport není pro holky. Existuje plno předsudků a mýtů o psychologii ženského sportu. Hodně o ní ví bývalý hokejový trenér a nyní hlavně kouč Marian Jelínek. Jednašedesátiletý rodák z Českého Krumlova mluví o vlivu komentářů na sociálních sítích, vnímání kritiky nebo přibližuje práci s nechtěnými myšlenkami, které se derou do hlav nejen sportovkyň.

Lze pojmenovat hlavní rozdíl mezi psychikou muže a ženy ve sportu?
To je těžké. Celkově hodně generalizujeme. Jsou ženy, které mají vlastnosti bojovnic daleko větší než muži a naopak. Proti jakémukoliv názoru se vždy postaví skupina těch, kteří znají někoho, kdo to má obráceně. Mám zkušenosti od bojovnic MMA až po baletky, portfolio je obrovské. Obecně lze říci, že ženy jsou citlivější, emotivnější a víc empatické. Ale je to tenký led.

Takové vlastnosti mohou být výhodou i nevýhodou?
Ano, záleží na disciplíně nebo sportovním odvětví. Jak se říká, jed není o dávce, ale o množství. Bude to znít provokativně, ale definujte mi sportovně muže a ženu. Víme, co se všechno dělo na poslední olympiádě kolem libyjské boxerky. Je to velmi složité téma.

Když řeknete ženě, že je tlustá, tak z toho může mít nepříjemné a dlouhé následky. Chlap vás pošle do háje a jde si dát pivo.

Vackův český unikát. Smlouvy cyklistů se mění, mladé si zavazují jako ve fotbale

Mathias Vacek získal ve stáji Lidl-Trek nový čtyřletý kontrakt. Jeho roční plat nebyl, jak je v cyklistice obvyklé, zveřejněn, ale je rozhodně vyšší než v minulosti. Každopádně však jde v české...

12. srpna 2025  6:16

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

12. srpna 2025

