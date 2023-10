Strach sportovcům brání, aby využili svůj potenciál naplno, říká Marian Jelínek

Začínal jako hokejista, později třináct let trénoval Jaromíra Jágra a dnes se jeho doporučeními řídí řada špičkových sportovců i vrcholových manažerů. Co jim psycholog a mentální kouč PhDr. MARIAN JELÍNEK (59), Ph.D., radí? Jak odblokovat vnitřní brzdu a zahnat nechtěné myšlenky? A jaké superschopnosti ještě neumíme využívat? „Už pomalu lítáme na Mars, ale přitom neznáme sami sebe. S kým budeme celý život? Se svým tělem, myslí a se svojí duší. Jenže my se více staráme o baráky, v nichž žijeme, a o auta, v nichž jezdíme. Paradoxně se však vůbec nestaráme o svůj nejbližší domov, tedy o tělo, mysl a duši,“ říká. | foto: Tomáš Krist, MAFRA