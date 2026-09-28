„Dostal jsem dobrou nabídku a chtěl jsem si vyzkoušet něco nového, protože tu minulou sezonu jsem neměl tolik šancí, jak jsem očekával. Čeká mě nový tým, nové vidění výsledků, těším se moc,“ řekl Šotola.
Slíbil vám trenér Gebze Ayan Fikret, že budete na postu univerzála jedničkou?
Jo a k tomu tam bude dobrý nahrávač (Fin Eemi Tervaportti, který s týmem KS Jastrzebski Wegiel má polské tituly z roku 2021 a 2023 – pozn. red.), takže by to mohlo fungovat.
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Chtěl jste zůstat v Turecku, anebo jste zvažoval i jiné možnosti?
Měl jsem i nějaké jiné nabídky, ale v Turecku jsem naprosto spokojenej. Takže když se ozvali zástupci Gebze, hned jsem to vzal.
Do Turecka chodí čím dál více špičkových hráčů, takže lze tureckou ligu po Polsku a Itálii označit za jednu z nejlepších na světě?
Opravdu je obrovsky silná, má výbornou úroveň. Top týmy si můžou dovolit jakéhokoliv hráče na světě. Už to není jako dříve, že tam hráči chodili jenom za prachama. Člověk se tam dokáže herně posunout. Jsou tam kvalitní trenéři, kvalitní hráči. Podmínky pro volejbal jsou úžasné. Soustředíte se jenom na volejbal. V klubu je dvacet lidí, kteří se starají o hráče, o všechno možné, o hřiště, o balony... Takže přijdete na trénink a věnujete se jen volejbalu, ničemu jinému.
Přitom to není tak dávno, kdy turecké kluby neměly nejlepší pověst, protože mnohé neplnily podmínky uzavřené se sportovci.
To bývalo dříve, a v těch horších týmech, co třeba postupovaly z druhé ligy. Teď jsem ale neslyšel, že by se něco takového dělo. Je to na vyšší úrovni, takové věci tam už nejsou.
Lákavá je určitě i tamější atmosféra, kterou vytvářejí bouřliví fanoušci, že?
Pokud hrajeme nějaký velký zápas, bývá plno. Když jsme loni v Ankaře hráli derby se Ziraatem, bylo úplně narváno, atmoška výborná. Oni pískají, když člověk podává a občas něco na hřiště i přiletí... Takovou atmosféru bych ale přál každému zažít.
Třeba v Řecku při volejbale fanoušci Olympiakosu Pireus přímo v hledišti i kouřili.
Když přijdou na volejbal i fotbaloví fanoušci, tak ti si tam také zapálí. Turci by bez cigarety moc dlouho nepřežili (smál se). A občas bouchne nějaká petarda.
Jaké to bylo, když jste takové bouřlivé prostředí zažíval poprvé?
Počítal jsem s tím, věděl jsem, že to tam takové je, takže mě to nějak moc nerozhodilo. Když tam přijde hodně fanoušků, třeba těch fotbalových Galatasaraye, Fenerbahce, tak mi to celkem dodávalo energii, bylo to fajn. Ty petardy naštěstí daleko neházeli, takže to bylo v pohodě. Občas to bouchlo, to jsme se trošku lekli, ale hráli jsme dál, rozhodčí zápas ani nepřerušil.
I volejbalové Gebze má svoje fotbalové příznivce?
Náš klub žádný fotbalový tým nemá, takže takovéhle bláznovství mě nečeká. Jsme ale blízko Istanbulu, takže tamější volejbalové týmy Galatasaraye a Fenerbahce mají svoje fotbalové fandy. A ti chodí většinou na venkovní zápasy nehledě na to, že nejslavnější kluby mají fanouškovské základny po celém Turecku, takže když hrajeme v Ankaře, v Izmiru, kdekoliv a zrovna není žádný fotbal, klidně přijde dvě stě, tři sta i čtyři sta fotbalových fandů, kteří umějí vytvořit pořádnou atmošku. Celý zápas jedou bomby. Stojí to za to.
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Budete mít v turecké lize od příští sezony i českého parťáka?
Jo, jeden tam bude...
Smečař Lukáš Vašina ale zatím neprozradil, kam půjde.
Jestli to vyjde, tak bude super, že se potkáme. Sice nebudeme ve stejném městě, ale dosud byl se mnou v Turecku jen Jiří Kovář, ale to už je Ital (původem Čech v minulosti reprezentoval Itálii a předminulou sezonu byl v Galatasarayi Istanbul – pozn. red.). Ale i s ním jsem si mohl pokecat česky.
V Turecku se potkáte i s belgickým smečařem Samem Derooem, který jde do Halkbanku, kde jste hrál. Proberete váš osmifinálový souboj na mistrovství Evropy?
V klubu se už nepotkáme (usmál se), ale budeme hrát proti sobě, takže se určitě uvidíme. Ale hlavně se ho zeptám na jeho zkušenosti s panem trenérem (Radostinem Stojčevem, který pokračuje – pozn. red.) v Halkbanku...