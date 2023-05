Opět rozhodli o nás bez nás. Šéf českého boxu však mezinárodní trest čekal

„Čekali jsme, s čím přijdou. Opět ale rozhodli o nás bez nás. Aby nám napsali, kdo o tom rozhodl, jak kdo hlasoval, nebo jak se můžeme odvolat, nic,“ řekl Šimák a rozporoval vyjádření IBA, že česká strana dostala právo, aby se k případu vyjádřila a projevila snahu „napravit škody“.

„V neděli (minulý týden) jsme dostali dopis od generálního sekretáře Yerolimpose, na který jsme s právníky odpověděli. Dostali jsme čtyři dny na reakci. Na většinu věcí, na které jsme se ptali, jsme nedostali odpověď,“ popsal Šimák s tím, že si představitelé ČBA byli vědomi, že start Američanů na severu Čech bude problémem.

„Je to autoritativní systém, který v 21. století nemůže mít prostor. To, co IBA za poslední léta předvádí, třeba start Rusů a Bělorusů pod vlajkama, vše odstartovalo. Je to strašně přes čáru,“ zdůraznil šéf českého boxu.

IBA totiž umožňuje boxerům Ruska a Běloruska navzdory invazi na Ukrajinu startovat na svých akcích pod státními vlajkami. Některé země včetně USA či Česka proto bojkotovaly letošní světové šampionáty a Američané koncem dubna z IBA vystoupili a iniciovali založení nové organizace World Boxing. Do té vstoupily i svazy Nového Zélandu, Německa, Nizozemska a Švédska, které byly v pondělí také suspendovány.

Mezinárodní federace vyzvala českou stranu, aby se za nerespektování nařízení IBA omluvila, začala respektovat pravidla asociace a garantovala, že je v následujících šesti měsících neporuší. Čeští boxeři podle všeho ale mohou i nadále startovat na mezinárodních turnajích pořádaných pod hlavičkou IBA.

„Můžeme venku startovat. Neměli bychom ale u nás šest měsíců pořádat mezinárodní akce,“ řekl Šimák. Jedinou velkou akcí, jež by se v Česku měla nyní konat, je juniorský Memoriál Julia Tormy.

Hlavní soutěží, na kterou se čeští reprezentanti chystají, jsou letní Evropské hry v Polsku, což je součást kvalifikace na olympijské hry v Paříži 2024. A ty nepořádá IBA.

„Náš vrchol roku jsou Evropské hry, které nejsou ohroženy. Je to turnaj, který neřídí IBA, i když se snaží všem nabulíkovat, že ano. Nejprve chtěla všem funkcionářům a rozhodčím zakázat, aby tam byli, když se ozvali představitelé Mezinárodního olympijského výboru, tak řekli, že jim to povolují,“ poukázal Šimák na dlouholetý spor IBA a MOV, který řídí olympijskou kvalifikaci boxerů sám.

ČBA aktuálně zvažuje, zda vstoupí s dalšími státy do nové mezinárodní organizace. „Je to otevřená věc. Organizace je založená, na podzim by měl být ustanovující sněm. Musíme taky trošku vyčkávat, nemůžeme říct: Jdeme tam a pak se stane, že tam budou tři čtyři státy,“ uvedl Šimák s tím, že pro něj je klíčové, aby byl box i nadále olympijským sportem.