Pauza je komplikace, ale zvládneme to, věří kouč plzeňských futsalistů

Hlavní trenér Marek Kopecký se však i v tomto období snaží hledat pozitiva. „Alespoň někteří hráči doléčí šrámy a zranění,“ uvedl třiačtyřicetiletý kouč, který vede také český tým do 21 let.



Jak aktuálně probíhá příprava plzeňských futsalistů?

Je to komplikované, ale myslím si, že to nějak zvládáme. Pro kluky jsme připravili i individuální plány tréninků, které jsme využívali už na jaře. Budou chodit běhat do lesa, udržovat se hlavně fyzicky. Přes aplikace s nimi budeme různě propojení.



Ještě před stopkou všech sportovních soutěží Interobal v nejvyšší lize zářil, jak hodnotíte vy vstup do sezony?

Všechno si sedlo. Se začátkem sezony jsem spokojený, akorát nás teď mrzí nucená přestávka. Jinak ale panuje velká spokojenost.

Před posledním odehraným utkáním proti Teplicím jste hovořil o tom, že tento duel ukáže vám i celému týmu, jak na tom ve skutečnosti je. Stalo se?

Věděli jsme, že Teplice mají ambice na titul a tuhle sezonu budou hrát v první trojce. Mají v mužstvu plno Brazilců, myslím si, že poskládali hodně dobrý tým. Alespoň tedy silnější než minulý rok. Určitě to byl velice těžký zápas, v utkání proti Teplicím jsme ale byli lepším týmem a vyhráli jsme ho zaslouženě. I když to bylo hodně vyhrocené, po taktické stránce jsme to zvládli velice dobře.

Nemrzí vás o to víc, že další naplánované střetnutí proti Chrudimi bylo kvůli televizi přeloženo do doby, kdy už pak zápasy nebylo možné pořádat?

Na jednu stranu to určitě zamrzí, ale na tu druhou to přišlo i trošku vhod, protože na tréninku se nám zranil gólman Němec. Ze hry ho zranění podle prognóz vyřadí na nějaké tři týdny. A také pro Lukáše Rešetára je každý volný týden k dobru, i když proti Chrudimi by už asi nastoupil v základu. Takže ta dvoutýdenní přestávka nám přijde vhod, bohužel si ale myslím, že se protáhne na delší dobu...

Když zůstaneme u kádru, jak se do něj zapracovali noví hráči? Například Michal Seidler v nedávném rozhovoru prozradil, že je z angažmá v Plzni nadšený.

Já jsem s týmem naprosto spokojený. Věděli jsme, koho přivádíme a kluci do kabiny zapadli výborně. Jak Michal Seidler, o tom se ani nemusíme bavit, tak i Gabriel Rick, kterého znám už dlouhou dobu. Přesně takový typ hráče jsme do mužstva potřebovali.

Dá se tedy říci, že je tým oproti loňské sezoně, ve které také předváděl vynikající výkony, ještě silnější?

Myslím si, že jsme zase dál. S týmem jsem už přes rok, v minulé sezoně si všechno sedalo, letos se domnívám, že máme ve hře více variant a možností. Je to rozložené do celého mančaftu, projevuje se to i na kanadských bodech hráčů. Není to jen o Seidlerovi, Vnukovi, ale skvěle se zapojuje spousta dalších kluků. A to je jenom dobře.