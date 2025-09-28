Baseball je tu víra. Chlup o Tokiu, tlaku na cizince i zákazu autogramů na nádražích

Jako vůbec první Čech v historii si zahrál druhou nejprestižnější soutěž světa. Obrovský úspěch!
Jenže zároveň poznal i odvrácenou stranu. Stihl jen dva zápasy, zlomil si zápěstí a nyní se z béčka snaží prodrat zpět.
„Doktor říkal, že mám po sezoně,“ povídá šestadvacetiletý zadní polař. „Ale nařídil jsem si: Takhle přece nemůžu dopadnout. Takže makám, zvládám zápasy druhého týmu a můj cíl je dostat se pro play off zpátky do prvního.“
Věříte si?
Věřím. Zápěstí teda ještě nemám stoprocentní, pořád je slabé, ale cítím se dobře. Dokážu si představit, že se tam kvalitou dostanu. Odehraju pár dobrých zápasů a snad se posunu. I od vedení mám podporu.
Baseball je tu náboženství. A pro některé lidi možná celý život. Máme spoustu fanoušků, kteří hráčům posílají dopisy, tři hodiny před zápasem stojí na tribuně, pak tři hodiny čekají na podpis.