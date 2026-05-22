I přes téměř nepočítaně startů, často výsledkově velmi úspěšných, bude ten letošní i pro něj znovu výjimečný a neopakovatelný.
Důvodů je hned několik: upravený okruh, změny v rozdělení kubatur v roadracingových závodech a po dlouhých desetiletých první závody bez Kamila Holána, dalšího fenoména českého roadracingu, který před dvěma týdny tragicky havaroval při závodech v Severním Irsku.
Jaké to bude jít na start s pocitem, že si s Kamilem už nikdy nezazávodíte?
Smutné. On pro mě byl nedílnou součástí českého roadracingu, byli jsme skoro stejně staří, skoro stejný počet dětí, nějaké vnitřní spojení proto určitě bylo. Respektoval jsem ho, bohužel v kariéře ho pády provázely, což platí i v Hořicích. Možná to tak muselo skončit. Bude chybět.
Pro fanoušky závodů na přírodních okruzích je to novinka nepříjemná, čekáte o víkendu v Hořicích nějaké příznivější?
Určitě se všichni těšíme, že část okruhu má nový povrch.
Znovu tedy zrychlíte a budete útočit na traťové rekordy?
Možná to přispěje k nějakému zrychlení, taková myšlenka se objeví. Někdy ale jsou ty myšlenky přehnané, protože lidé si myslí, že se udělá nový úsek a my zrychlíme o celé vteřiny. Tak to ale není. Navíc já si myslím, že spíš než pro rychlost jsou ty opravené úseky důležité pro bezpečnost.
Pro rychlost a bezpečnost je na přírodních okruzích důležité počasí. Předpověď slibuje téměř ideální, co vy na to?
Že předpověď je zatím opravdu dobrá, ale za ty roky, co v Hořicích závodím, jsem se naučil zaprvé na předpověď nespoléhat a zadruhé dobrou předpovědí se nenechat unášet. Počasí je nějak predikované, ale jestli se to splní, je někdy záhadou. Souhlasím však, že počasí vypadá příznivě, což by mohlo nahrát tomu, že by to měly být krásné závody, hodně lidí kolem tratě, dobrá nálada v depu, dobrá na trati.
Závodní víkend v Hořicích pro vaše závody nebude na rozdíl od srpnové Tourist Trophy patřit do žádného seriálu. Je tedy méně prestižní?
Určitě ne, já to nerozlišuji, Zatáčky mají ohromnou tradici, Hořice jsou navíc srdeční záležitost a člověk chce vždycky zajet dobře.
To se vám často daří. Celkový počet svých závodů přesně neznáte, co počet vítězných?
Tak to vím naprosto přesně. Propírá se poměrně často, proto jsem se na to vybavil.
Jak?
Nechal jsem si udělat tetování, na kterém je plánek hořické tratě. A uvnitř toho okruhu si za každé vítězství udělám čárku, jako když si dáváte piva.
Kolik jich tam máte?
Čtyřiadvacet. K tomu se dá přiřadit možná nějakých pětatřicet pódiových umístění, to už ale úplně přesně nevím.
O víkendu pojedete dva závody – ve třídách supersport a supertwin. Přibudou další dvě čárky?
Já pokaždé říkám, že kdyby člověk neměl hlad po vítězství a tu správnou motivaci, tak se nedá závodit. Mně bude šestačtyřicet a ten hlad po tom a navíc dobré podmínky, takže mě nezbývá nic jiného. Na druhou stranu výsledky dopředu nikdy raději neříkám, protože věcí, které do toho mohou zasáhnout, je hodně. Mohou dobrý výsledek zmařit, nebo k němu pomoct.
Úvod sezony by na další výhry mohl napovídat...
Jsem zatím opravdu hodně spokojený. Dobře dopadaly testy, povedlo se nám jarní Brno a Hengelo, kde začal evropský šampionát, bylo perfektní. V trénincích se zajížděly rychlé časy kousek od traťového rekordu. První závod na suchu, druhý také, což je pro mě důležité.
Jsme zpátky u počasí, co kdyby v Hořicích o víkendu zapršelo?
Já mám roadracing hodně rád, ale na tohle mám jasný pohled: Když je sucho, můžu ukázat svoje kvality, když je mokro, tak už mám rozum. Pak někdy nechápu kluky, kteří do toho chtějí jít trochu dravěji, a pak se diví, že se něco stane. Roadracing a suchá trať znamená jízda naplno, když jedu na vodě, tak spíše úsporný režim. Kvůli bezpečnosti a nějaké jistotě. A tak to už budu dělat vždycky, protože se na to snažím koukat z té rozumnější stránky.
Letošní Zatáčky se termínově kryjí se závodem na britském ostrově Man, jenž je pro většinu roadracingových závodníků velká výzva. Neovlivní to i ve vašich kubaturách konkurenci?
Nemyslím si. Z českého pole jezdců Man jezdí dlouhodobě jen Michal Dokoupil, ten chybět bude. Jinak to ale zásadně účast neovlivní.
Co zahraniční jezdci, třeba právě z britských ostrovů?
Bohužel asi nemá cenu si něco nalhávat, angličtí a irští jezdci se sem těžko táhnou, oni mají své závody a svůj svět tam. Včetně sponzorů. A když se sem někdo dostal, tak to byl spíše výstřelek než nějaké pravidlo. Účast bude podobná jako v jiných letech.
Evropský roadracing prochází změnami. Seriál IRRC (evropský šampionát – pozn. autor) z programu vyškrtl nejsilnější a nejrychlejšího třídu superbike, mezi diváky velmi oblíbenou, její jezdci si založili vlastní seriál a v Hořicích se s ním představí. IRRC místo toho zařadila třídu sportbike. Co těmto změnám říkáte?
Že se projeví možná trochu v paddocku, že jezdci, kteří jezdí superbiky, na tohle koukají trochu skrz prsty. Ono se to ale upravuje hlavně kvůli bezpečnosti. Superbike je nejsilnější motorka, je tam nejvíc zranění. V IRRC to navazuje na některé národní svazy, které se snaží, aby superbiky v zájmu bezpečnosti zmizely z roadracingových tratí. A IRRC tomu jde naproti, sportbike se jezdí ve světě, národní šampionáty to přebírají. Možná to v tuto chvíli je tak trochu neoblíbená disciplína, ale obměny kategorií se táhnou celou historií motocyklového sportu. Jezdily se padesátky, pak stopětadvacítky, byly třistapadesátky a pak nebyly. Jde o koloběh. Ale lidi, kteří superbiky jezdí, budou říkat, proč by neměli, druhý tábor bude zase říkat určitě je to dobře.
Loni znovu padl v Hořicích traťový rekord ve třídě superbike a Finu Kostamovi, který ho nyní drží, naměřili v asi nejrychlejším úseku maximální hodinovou rychlost 252 kilometrů. Přitom velmi záhy trať padá v zatáčce do lesa. Kolik naměřili vám na slabším supersportu?
Jen o trochu méně. Řešili jsme to, nevíme to přesně, ale řekl bych někde kolem 240 kilometrů za hodinu.