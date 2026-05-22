Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Holán bude chybět, říká Červený. V Hořicích si chce vytetovat další čárku

Radomír Machek
  13:22
Chtít po motocyklovém závodníkovi Marku Červeném, jedné z nejvýraznějších postav českého roadracingu posledních minimálně dvou dekád, informaci, po kolikáté bude závodit v Hořicích na už ikonickém přírodním okruhu? Raději ne. „Opravdu nevím. Možná by to šlo spočítat z toho, že jsem tam poprvé jel někdy v roce 1996,“ říká zanedlouho šestačtyřicetiletý jezdec před víkendovými závody 300 zatáček Gustava Havla.
Vítězný Marek Červený (vpravo) a druhý v cíli Jorn Hamberg slaví v Hořicích po...

Vítězný Marek Červený (vpravo) a druhý v cíli Jorn Hamberg slaví v Hořicích po druhém závodě třídy supersport. : | foto: Miloš Rejman

Marek Červený
Marek Červený
Motocyklový závodník Marek Červený v seriálu IRRC
Marek Červený během závodů v Hořicích.
8 fotografií

I přes téměř nepočítaně startů, často výsledkově velmi úspěšných, bude ten letošní i pro něj znovu výjimečný a neopakovatelný.

Důvodů je hned několik: upravený okruh, změny v rozdělení kubatur v roadracingových závodech a po dlouhých desetiletých první závody bez Kamila Holána, dalšího fenoména českého roadracingu, který před dvěma týdny tragicky havaroval při závodech v Severním Irsku.

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Jaké to bude jít na start s pocitem, že si s Kamilem už nikdy nezazávodíte?
Smutné. On pro mě byl nedílnou součástí českého roadracingu, byli jsme skoro stejně staří, skoro stejný počet dětí, nějaké vnitřní spojení proto určitě bylo. Respektoval jsem ho, bohužel v kariéře ho pády provázely, což platí i v Hořicích. Možná to tak muselo skončit. Bude chybět.

Pro fanoušky závodů na přírodních okruzích je to novinka nepříjemná, čekáte o víkendu v Hořicích nějaké příznivější?
Určitě se všichni těšíme, že část okruhu má nový povrch.

Znovu tedy zrychlíte a budete útočit na traťové rekordy?
Možná to přispěje k nějakému zrychlení, taková myšlenka se objeví. Někdy ale jsou ty myšlenky přehnané, protože lidé si myslí, že se udělá nový úsek a my zrychlíme o celé vteřiny. Tak to ale není. Navíc já si myslím, že spíš než pro rychlost jsou ty opravené úseky důležité pro bezpečnost.

Pro rychlost a bezpečnost je na přírodních okruzích důležité počasí. Předpověď slibuje téměř ideální, co vy na to?
Že předpověď je zatím opravdu dobrá, ale za ty roky, co v Hořicích závodím, jsem se naučil zaprvé na předpověď nespoléhat a zadruhé dobrou předpovědí se nenechat unášet. Počasí je nějak predikované, ale jestli se to splní, je někdy záhadou. Souhlasím však, že počasí vypadá příznivě, což by mohlo nahrát tomu, že by to měly být krásné závody, hodně lidí kolem tratě, dobrá nálada v depu, dobrá na trati.

Závodní víkend v Hořicích pro vaše závody nebude na rozdíl od srpnové Tourist Trophy patřit do žádného seriálu. Je tedy méně prestižní?
Určitě ne, já to nerozlišuji, Zatáčky mají ohromnou tradici, Hořice jsou navíc srdeční záležitost a člověk chce vždycky zajet dobře.

Pavel odmával triumf Bulegy, fanoušci v Mostě minutou potlesku uctili Holána

To se vám často daří. Celkový počet svých závodů přesně neznáte, co počet vítězných?
Tak to vím naprosto přesně. Propírá se poměrně často, proto jsem se na to vybavil.

Jak?
Nechal jsem si udělat tetování, na kterém je plánek hořické tratě. A uvnitř toho okruhu si za každé vítězství udělám čárku, jako když si dáváte piva.

Kolik jich tam máte?
Čtyřiadvacet. K tomu se dá přiřadit možná nějakých pětatřicet pódiových umístění, to už ale úplně přesně nevím.

O víkendu pojedete dva závody – ve třídách supersport a supertwin. Přibudou další dvě čárky?
Já pokaždé říkám, že kdyby člověk neměl hlad po vítězství a tu správnou motivaci, tak se nedá závodit. Mně bude šestačtyřicet a ten hlad po tom a navíc dobré podmínky, takže mě nezbývá nic jiného. Na druhou stranu výsledky dopředu nikdy raději neříkám, protože věcí, které do toho mohou zasáhnout, je hodně. Mohou dobrý výsledek zmařit, nebo k němu pomoct.

Marek Červený

Úvod sezony by na další výhry mohl napovídat...
Jsem zatím opravdu hodně spokojený. Dobře dopadaly testy, povedlo se nám jarní Brno a Hengelo, kde začal evropský šampionát, bylo perfektní. V trénincích se zajížděly rychlé časy kousek od traťového rekordu. První závod na suchu, druhý také, což je pro mě důležité.

Jsme zpátky u počasí, co kdyby v Hořicích o víkendu zapršelo?
Já mám roadracing hodně rád, ale na tohle mám jasný pohled: Když je sucho, můžu ukázat svoje kvality, když je mokro, tak už mám rozum. Pak někdy nechápu kluky, kteří do toho chtějí jít trochu dravěji, a pak se diví, že se něco stane. Roadracing a suchá trať znamená jízda naplno, když jedu na vodě, tak spíše úsporný režim. Kvůli bezpečnosti a nějaké jistotě. A tak to už budu dělat vždycky, protože se na to snažím koukat z té rozumnější stránky.

Letošní Zatáčky se termínově kryjí se závodem na britském ostrově Man, jenž je pro většinu roadracingových závodníků velká výzva. Neovlivní to i ve vašich kubaturách konkurenci?
Nemyslím si. Z českého pole jezdců Man jezdí dlouhodobě jen Michal Dokoupil, ten chybět bude. Jinak to ale zásadně účast neovlivní.

OBRAZEM: Čínské vlaječky v Mostě. Superbiky zlákaly i moderátorku fotbalu

Co zahraniční jezdci, třeba právě z britských ostrovů?
Bohužel asi nemá cenu si něco nalhávat, angličtí a irští jezdci se sem těžko táhnou, oni mají své závody a svůj svět tam. Včetně sponzorů. A když se sem někdo dostal, tak to byl spíše výstřelek než nějaké pravidlo. Účast bude podobná jako v jiných letech.

Evropský roadracing prochází změnami. Seriál IRRC (evropský šampionát – pozn. autor) z programu vyškrtl nejsilnější a nejrychlejšího třídu superbike, mezi diváky velmi oblíbenou, její jezdci si založili vlastní seriál a v Hořicích se s ním představí. IRRC místo toho zařadila třídu sportbike. Co těmto změnám říkáte?
Že se projeví možná trochu v paddocku, že jezdci, kteří jezdí superbiky, na tohle koukají trochu skrz prsty. Ono se to ale upravuje hlavně kvůli bezpečnosti. Superbike je nejsilnější motorka, je tam nejvíc zranění. V IRRC to navazuje na některé národní svazy, které se snaží, aby superbiky v zájmu bezpečnosti zmizely z roadracingových tratí. A IRRC tomu jde naproti, sportbike se jezdí ve světě, národní šampionáty to přebírají. Možná to v tuto chvíli je tak trochu neoblíbená disciplína, ale obměny kategorií se táhnou celou historií motocyklového sportu. Jezdily se padesátky, pak stopětadvacítky, byly třistapadesátky a pak nebyly. Jde o koloběh. Ale lidi, kteří superbiky jezdí, budou říkat, proč by neměli, druhý tábor bude zase říkat určitě je to dobře.

Loni znovu padl v Hořicích traťový rekord ve třídě superbike a Finu Kostamovi, který ho nyní drží, naměřili v asi nejrychlejším úseku maximální hodinovou rychlost 252 kilometrů. Přitom velmi záhy trať padá v zatáčce do lesa. Kolik naměřili vám na slabším supersportu?
Jen o trochu méně. Řešili jsme to, nevíme to přesně, ale řekl bych někde kolem 240 kilometrů za hodinu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Navarrová vs. LiováTenis - - 22. 5. 2026:Navarrová vs. Liová //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 2.30
  • -
  • 1.61
Bartoň vs. Jorda SanchisTenis - - 22. 5. 2026:Bartoň vs. Jorda Sanchis //www.idnes.cz/sport
22. 5. 15:00
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Kanada vs. SlovinskoHokej - Skupina B - 22. 5. 2026:Kanada vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.01
  • 31.00
  • 45.00
Německo vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 22. 5. 2026:Německo vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:20
  • 1.18
  • 8.28
  • 14.00
Mboková vs. CristianováTenis - - 22. 5. 2026:Mboková vs. Cristianová //www.idnes.cz/sport
22. 5. 16:30
  • 1.35
  • -
  • 3.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Giro ONLINE: Peloton zvolnil. Na čele patnáct uprchlíků, očekává se velké finále

Sledujeme online
Peloton ve 12. etapě Gira.

Třináctá etapa Gira d’Italia je opět jen těžko předvídatelná. Dala by se totiž rozdělit na dva zcela odlišné závody – rovinatý profil po většinu dne a těžkou dvojici stoupání v samotném závěru....

22. května 2026,  aktualizováno  14:16

Na chlapa dobrej výkon. Kajakář Dostál se pochlubil novým životním úspěchem

Josef Dostál před odletem na mistrovství světa do Milána s talismanem v podobě...

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál má za sebou nabité týdny. Vedle úvodních závodů Světového poháru totiž zvládl také další důležitý milník mimo sportovní kariéru. Na sociálních sítích fanouškům...

22. května 2026  14:01

Vlna ano, pokřik ne. Mexiko před MS zbrojí proti homofobnímu skandování

Mexičtí fanoušci na MS ve fotbale 2022.

Zhruba tři týdny před začátkem mistrovství světa spustila Mexická fotbalová federace reklamní kampaň, jejímž cílem je odradit fanoušky během turnaje od často používaného homofobního pokřiku. Jeho...

22. května 2026  13:30

Nejdřív škola, až pak NHL. Ničeho nelituju, říká brankář Hrabal o svojí cestě

Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Tu nabídku dostal už loni, ale překvapivě ji odmítl. Hodlal nadále sbírat cenné zkušenosti v prestižní americké univerzitní hokejové lize NCAA, kde se za tři sezony vypracoval v jednoho z nejlepších...

22. května 2026  13:28

Holán bude chybět, říká Červený. V Hořicích si chce vytetovat další čárku

Vítězný Marek Červený (vpravo) a druhý v cíli Jorn Hamberg slaví v Hořicích po...

Chtít po motocyklovém závodníkovi Marku Červeném, jedné z nejvýraznějších postav českého roadracingu posledních minimálně dvou dekád, informaci, po kolikáté bude závodit v Hořicích na už ikonickém...

22. května 2026  13:22

Kouč Carrick dostal od United důvěru a smlouvu. S týmem podepsal do roku 2028

Trenér Manchesteru United Michael Carrick po utkání s Brentfordem.

Fotbalisty Manchesteru United natrvalo převzal trenér Michael Carrick, který vedl mužstvo jako dočasný kouč do konce sezony. Bývalý dlouholetý záložník v klubu podepsal smlouvu do roku 2028. Třetí...

22. května 2026

Legendární bitky a fauly za hranou. Které momenty šokovaly minulá MS v hokeji?

MS v hokeji 2010: Česko - Kanada

Přestože v současnosti nebezpečných zákroků i velkých bitek v hokeji postupně ubývá, minulost světových šampionátů nabídla řadu momentů, které šokovaly fanoušky i samotné hráče. Připomeňte si...

22. května 2026

Guardiola potvrdil spekulace, po deseti letech končí u Manchesteru City

Trenér Pep Guardiola sleduje utkání proti Bodö/Glimt.

Trenér Pep Guardiola po sezoně po deseti letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který "Citizens" dovedl k šesti titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v pátečním...

22. května 2026  12:41,  aktualizováno  12:51

Slováci si vymohli bizarní gól. Puk našli při komerční pauze, šťoucháním do branky

Snaha slovenských hokejistů vyšťourat puk schovaný ve vycpávce brankové sítě...

Slovenští hokejisté předvedli zatím svůj nejlepší výkon na letošním mistrovství světa. A doplnili ho i žoviální scénkou. K pohodlné výhře 5:1 nad Dány přispěli i snahou po přerušení hry, kdy hledali...

22. května 2026  12:40

Důrazné pokyny i změny v sestavě. Čechy čeká se Slováky boj o jistotu čtvrtfinále

Český hokejový útočník Lukáš Sedlák na tréninku během mistrovství světa...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku „Do brány, do brány!“ křičel několikrát trenér Radim Rulík. Instrukce při cvičeních zněly jasně, čeští hokejisté na pátečním dopoledním tréninku pilovali především hru před gólmanem. A došlo i na...

22. května 2026  10:41,  aktualizováno  12:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nominace Anglie na MS: Lídrem bude Kane, Tuchel ukázal i na Toneyho

Ivan Toney, anglický útočník saúdskoarabského al-Ahlí.

Kanonýr Bayernu Mnichov Harry Kane povede anglické fotbalisty na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Do konečné nominace, kterou v pátek oznámil trenér Thomas Tuchel, se dostal i útočník Ivan...

22. května 2026  12:15

Kecy, kecy, kecičky. Co si povídají hokejisté? A kdo soky vytáčel mlčením?

Premium
Vidíme, jak na sebe hokejisté pokřikují. Jenže v té vřavě je neslyšíme. Podivné...

Vidíme, jak na sebe hokejisté na kluzišti pokřikují. Jen je v té vřavě obyčejně neslyšíme. Podivné grimasy, žádný zvuk... Připomíná to pantomimu. Co si vlastně nabuzení rivalové říkají v žáru bitvy?...

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.