Legendární filipínský boxer Manny Pacquiao byl zvolen viceprezidentem Mezinárodní boxerské asociace IBA. Organizace, která byla mimo jiné kvůli nedostatkům v řízení vyloučena z olympijského hnutí.
Šestačtyřicetiletý Pacquiao byl do funkce jmenován během zasedání ve filipínské metropoli Manile. IBA uvedla, že po boku jejího prezidenta Umara Kremljova bude pracovat na „programech zaměřených na sportovce, propagovat box v Asii i jinde a bojovat za férovost a ochranu boxerů“.

„Budu stavět mosty - mezi amatéry a profesionály, mezi východem a západem, mezi generacemi a kulturami,“ uvedl v prohlášení Pacquiao, jenž jako jediný boxer v historii získal tituly v osmi různých váhových kategoriích.

Kariéru oficiálně ukončil v roce 2021, ale letos se do ringu vrátil a těsně prohrál zápas o titul organizace WBC ve velterové váze s Američanem Mariem Barriosem.

Hvězdný boxer Pacquiao se ve 42 letech vrátil do ringu a prohrál

Široké veřejnosti je však nejvíce znám díky takzvanému „duelu století“ – zápasu s Floydem Mayweatherem v roce 2015, který po letech vyjednávání spojil dva nejlepší boxery své generace. Přenos sledovaly stovky milionů diváků po celém světě. Filipínec nakonec v Las Vegas podlehl Američanovi po dvanácti kolech na body. Tehdy si oba rozdělili rekordní částku, okolo sedmi miliard korun.

Před 18 lety vstoupil Pacquiao do politiky a v roce 2022 se neúspěšně zúčastnil prezidentských voleb.

Manny Pacquiao je znovu boxerským mistrem světa

IBA byla mnoho desetiletí zastřešujícím orgánem pro amatérský box. Kvůli kontroverzím v řízení, financování a rozhodování zápasů ji Mezinárodní olympijský výbor nejprve v roce 2019 suspendoval a následně v roce 2023 ze svých řad vyloučil.

Olympijské turnaje si poté MOV organizoval sám a od příštích OH v Los Angeles 2028 převezme řízení nová organizace World Boxing.

Pacquiao má poslání. Ruskému bossovi IBA jde stavět most mezi východem a západem

Legendární filipínský boxer Manny Pacquiao byl zvolen viceprezidentem Mezinárodní boxerské asociace IBA. Organizace, která byla mimo jiné kvůli nedostatkům v řízení vyloučena z olympijského hnutí.

