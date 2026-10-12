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Málo koní, menší vklady. Letošní Velká pardubická sázkaře tolik nelákala

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  14:26
Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.

Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Keith Michael Donoghue, Jan Faltejsek, Jan Odložil, Lenka Neprašová, James Best...
Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.
Závodníci překonávají Taxisův příkop během Velké pardubické
Závodníci překonávají Taxisův příkop během Velké pardubické
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Bookmakeři letos na dostihový závod Velká pardubická přijali sázky za více než 23 milionů korun, zhruba o 2,5 milionu méně než loni. Na celou dostihovou událost to pak bylo přes 41,5 milionu korun.

Nižší příjem sázek způsobil podle oslovených sázkových kanceláří i menší počet nastoupených závodníků. Velké pardubické, jednoho z nejtěžších dostihových závodů v Evropě, se letos zúčastnilo deset koní, nejméně od roku 1993.

Závod vyhrál irský kůň Final Orders s irským žokejem Michaelem Donoghuem a druhý byl domácí Godfrey v sedle s Janem Faltejskem. Oba byli před začátkem závodu favority bookmakerů. Godfrey si před startem dostihu kurzově polepšil, sázkové kanceláře předtím dávaly mírně vyšší šanci Final Orders.

Skvělé vítězství, zářil Donoghue po Velké pardubické. Rád by se vrátil i příští rok

Tipsport je dlouholetým hlavním partnerem závodu a na místě měl otevřeno přes 100 míst určených k sázení. Nejvíce sázek společnost přijala na Godfreye, a to 2,4 milionu korun. Na vítězného Final Orders směřovalo 1,4 milionu korun a na vítěze z roku 2023 Sacamira, v jehož sedle závodila Lenka Neprašová, milion korun.

„Startovní pole celého pardubického víkendu bylo méně početné než loni a sázkařsky celkově o něco méně atraktivní. Bohužel se v sezoně zranilo dost dobrých koní, což bylo znát i na hlavním dostihu Velké pardubické s deseti účastníky. Je na tom přesně vidět, jak náročný dostihový sport pro koně i lidi kolem je,“ řekl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké...
Žokej Keith Donoghue a Final Orders v čele Velké pardubické

Velká pardubická je mezi sázkaři zdaleka nejoblíbenějším závodem celé akce. U Fortuny činila hodnota sázek přijatých na závod více než polovinu z celkového objemu. Mediální pozornost o víkendu byla z velké části soustředěna na letošní komunální a senátní volby, přesto se podle mluvčího Fortuny Petra Šraina tato politická událost v nižším zájmům o letošní dostihový závod neodrazila. Nejvyšší výhra činila 140 tisíc korun a padla díky vítězství Final Orders v kurzu 2,8:1.

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