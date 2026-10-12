Málo koní, menší vklady. Letošní Velká pardubická sázkaře tolik nelákala

Nižší příjem sázek způsobil podle oslovených sázkových kanceláří i menší počet nastoupených závodníků. Velké pardubické, jednoho z nejtěžších dostihových závodů v Evropě, se letos zúčastnilo deset koní, nejméně od roku 1993.
Závod vyhrál irský kůň Final Orders s irským žokejem Michaelem Donoghuem a druhý byl domácí Godfrey v sedle s Janem Faltejskem. Oba byli před začátkem závodu favority bookmakerů. Godfrey si před startem dostihu kurzově polepšil, sázkové kanceláře předtím dávaly mírně vyšší šanci Final Orders.
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Tipsport je dlouholetým hlavním partnerem závodu a na místě měl otevřeno přes 100 míst určených k sázení. Nejvíce sázek společnost přijala na Godfreye, a to 2,4 milionu korun. Na vítězného Final Orders směřovalo 1,4 milionu korun a na vítěze z roku 2023 Sacamira, v jehož sedle závodila Lenka Neprašová, milion korun.
„Startovní pole celého pardubického víkendu bylo méně početné než loni a sázkařsky celkově o něco méně atraktivní. Bohužel se v sezoně zranilo dost dobrých koní, což bylo znát i na hlavním dostihu Velké pardubické s deseti účastníky. Je na tom přesně vidět, jak náročný dostihový sport pro koně i lidi kolem je,“ řekl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.
Velká pardubická je mezi sázkaři zdaleka nejoblíbenějším závodem celé akce. U Fortuny činila hodnota sázek přijatých na závod více než polovinu z celkového objemu. Mediální pozornost o víkendu byla z velké části soustředěna na letošní komunální a senátní volby, přesto se podle mluvčího Fortuny Petra Šraina tato politická událost v nižším zájmům o letošní dostihový závod neodrazila. Nejvyšší výhra činila 140 tisíc korun a padla díky vítězství Final Orders v kurzu 2,8:1.