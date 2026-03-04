Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

MUŽI Malininova touha po revanši
Král čtverných skoků a dva roky neporažený Ilja Malinin prožil na hrách v Miláně temnou pětiminutovku a dosud největší black out své kariéry. Sestup dvojnásobného mistra světa z 1. místa po krátkém programu na konečné osmé byl některými komentátory označován za „jedno z největších překvapení v historii sportu“.
Teď touží americký krasobruslař po reparátu, a pokud naplní svůj skokanský potenciál, klidně se může stát, že ovládne šampionát s náskokem třeba i 30 bodů.
Navíc Praha se může stát jedním z dosud mála míst na světě, která viděla unikátní čtverný axel - tedy skok, jenž zatím ovládá jen a pouze Malinin.