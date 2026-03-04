Malinin, Liuová, Cizeron a spol. Které hvězdy olympiády míří na MS v Praze

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  16:30
Za tři týdny už bude v Praze v plném proudu zahajovací den mistrovství světa krasobruslařů, které se do Česka vrací po třiatřicetileté odmlce. Na ledu už nyní takřka vyprodané O₂ Areny dojde i k unikátnímu dostaveníčku hvězd olympijských bojů v Miláně, své umění by zde měli předvést i Ilja Malinin, Alysa Liuová či Guillaume Cizeron. Na koho se může Praha těšit, kdo bude reprezentovat Česko a který z velikánů už naopak nenašel na konci dlouhé sezony dostatek sil na další vrcholný závod? Odpoví následující přehled iDNES.cz.
MUŽI Malininova touha po revanši

Americký krasobruslař Ilja Malinin na ZOH během krátkého programu.

Král čtverných skoků a dva roky neporažený Ilja Malinin prožil na hrách v Miláně temnou pětiminutovku a dosud největší black out své kariéry. Sestup dvojnásobného mistra světa z 1. místa po krátkém programu na konečné osmé byl některými komentátory označován za „jedno z největších překvapení v historii sportu“.

Teď touží americký krasobruslař po reparátu, a pokud naplní svůj skokanský potenciál, klidně se může stát, že ovládne šampionát s náskokem třeba i 30 bodů.

Navíc Praha se může stát jedním z dosud mála míst na světě, která viděla unikátní čtverný axel - tedy skok, jenž zatím ovládá jen a pouze Malinin.



