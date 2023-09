Z trávníku na sál. Ragbista Malan je po úspěšné operaci těžce poraněného kotníku

Malan se zranil v prvním poločase utkání v Toulouse, když uklouzl na mokrém trávníku. Televizní režie ani raději neukázala záznam zranění a namibijská tříčtvrtka opouštěla hřiště po zhruba čtvrthodinovém ošetřování na nosítkách a s kyslíkovou maskou na obličeji. Malana vyprovázel potlesk hlediště i jeho spoluhráčů a soupeřů.

„Hned v noci byl operován. Byla to fraktura a dislokace, takže to pro něj bylo těžké,“ řekl dnes novinářům trenér namibijské reprezentace Allister Coetzee. „Čím dřív se to zoperuje, tím lépe pro uzdravení. Byla to velmi úspěšná operace,“ dodal jihoafrický kouč.

Coetzee uvedl, že hvězdní Novozélanďané věnovali těžce zraněnému soupeři dres podepsaný všemi hráči. „Nejde jen o to mluvit o etice, kultuře a hodnotách ragby, jde o to podle nich žít a cítit je. Je úžasné, že All Blacks něco takového udělali,“ ocenil kouč outsiderů, kteří prohráli všech svých 24 zápasů v historii MS.