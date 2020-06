Po návratu na vodu ožil. Skifařská legenda Drysdale zkusí pozlatit i Tokio

Ještě se pokusí navázat na své triumfy z Londýna a Ria de Janeiro. „Člověk neví, co má, dokud to neztratí,“ zafilozofoval si Drysdale, jemuž bude příští rok v době plánované olympiády 42 let.

„Během karantény to bylo psychicky hodně těžké, ale jakmile jsem se dostal zpátky na vodu, šla moje nálada zase nahoru,“ dodal v rozhovoru pro novozélandská média s tím, že měl během nucené pauzy čas věci si promyslet.

Drysdale se původně chtěl v Tokiu podobně jako další šampion Olaf Tufte či Synek rozloučit s kariérou. Poté, co byly hry přeloženy na přelom července a srpna 2021, si ale pětinásobný mistr světa nebyl jistý, zda vydrží ještě rok pokračovat v přípravě.

Teď je jasné, že to ještě zkusí.