Carlsen má šachový rekord. Bez porážky je už 111 partií v řadě

Carlsenovi se to povedlo na prestižním turnaji v nizozemském Wijk aan Zee, kde ve čtvrtém kole remizoval s domácím velmistrem Jordenem van Foreestem.

Devětadvacetiletý Nor před soubojem uvedl, že rekordní sérii si připíše až po dalších dvou partiích. Měl za to, že by se mu neměly započítávat dva zápasy z norské ligy.

Po utkání s Van Foreestem ale svá slova upravil. „Beru to tak, že proti elitním soupeřům to mám 109 a proti dobrým soupeřům 111. A jsem takhle spokojený,“ řekl svérázný první hráč světového žebříčku, který v prosinci ovládl mistrovství světa v rapid šachu i bleskovém šachu.