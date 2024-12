Carlsen navlékl džíny a dostal pokutu. Z principu pak odstoupil z MS

„Pan Magnus Carlsen porušil dress code tím, že měl na sobě džíny, které jsou pro tuto akci podle dlouholetých předpisů výslovně zakázány,“ uvedla mezinárodní šachová federace FIDE.

Carlsen odehrál v džínách dva páteční zápasy, poté dostal pokutu 200 dolarů (4800 korun) a pokyn, aby se před další partií převlékl.

To světová jednička odmítla a nebyla nasazena k poslednímu pátečnímu souboji. Stále však Nor mohl pokračovat v dalších dnech a kolech, což však z principu odmítl a turnaj opustil.

Novinářům Carlsen řekl, že si ve spěchu neuvědomil, že má na sobě nevhodné kalhoty.

„Řekli mi, že se musím převléknout, že to rozhodně nestačí až další den. Pak už šlo o princip, nikdo nechtěl ustoupit a takhle to dopadlo. Když to takhle chtěli... Já teď asi pojedu někam, kde je hezčí počasí než tady,“ dodal norský šachista.