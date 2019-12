Nor Carlsen bude hrát o návrat na trůn v rapid šachu

Ostatní sporty

Zvětšit fotografii Magnus Carlsen na mistrovství světa v rapid šachu. | foto: AP

dnes 10:28

Nor Magnus Carlsen se od čtvrtka do soboty v Moskvě pokusí získat titul mistra světa v rapid šachu, který mu od roku 2015 uniká. Přitom i v této zrychlené variantě královské hry s patnáctiminutovým limitem je fenomenální Nor jedničkou světového žebříčku. V bleskovém šachu, kde mají hráči na své tahy jen tři minuty, bude Carlsen bojovat o třetí triumf v řadě a pátý celkově.

Hrát se bude ve VIP zóně fotbalového stadionu v Lužnikách a díky saúdskému králi Salmánovi, jehož jméno turnaj nese, si šachisté rozdělí milion dolarů. Turnaj v rapid šachu má 15 kol, v bleskovém šachu čeká účastníky 21 partií. Českou republiku bude reprezentovat Viktor Láznička. V rapid šachu se Carlsen naposledy radoval z titulu před čtyřmi lety v Berlíně. O rok později se musel spokojit s bronzem a na dvou dalších šampionátech jen s pátými místy. Loni v Petrohradě zvítězil Rus Daniil Dubov, jehož si Carlsen předtím vybral jako sekundanta pro zápas o titul mistra světa. Carlsen bude v Lužnikách bojovat i o obhájení pozice světové jedničky. Před lednovým zveřejněním žebříčku FIDE ho totiž virtuálně předstihl Francouz Maxime Vachier-Lagrave. V bleskovém šachu je před ním pro změnu Američan Hikaru Nakamura. K favoritům patří také vítěz poslední Grand prix v Jeruzalémě Rus Jan Něpomjaščij a jeho krajan Sergej Karjakin, který už získal zlato v obou variantách rychlé hry.