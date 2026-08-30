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Skauti jí napsali na Facebook a Jehlářová prožila americký sen. Kam dotáhne repre?

Václav Havlíček
Jiří Černý
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  12:00

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Volejbalistka Magdaléna Jehlářová | foto:  Michal Beránek / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Tak trochu se vymyká ze standardních volejbalových tabulek. Rodný Přerov vyměnila za univerzitní soutěže v USA, což je cesta, kterou byste spíš čekali u basketbalistek nebo hokejistek. Téměř sedmi let strávených v zámoří však Magdaléna Jehlářová jistě nelituje. Od nového ročníku ji čeká angažmá v italské nejvyšší soutěži, ještě předtím ale česká blokařka touží uspět také na mistrovství Evropy. Už v pondělí (19.00) narazí národní tým v osmifinále na výběr Švédska.

„Chceme jít co nejdál. A zase udělat dobré jméno českému volejbalu,“ burcuje 26letá Jehlářová. Pokud by Češky před brněnskými diváky uspěly, čeká je čtvrtfinále opět v domácí hale. Na případné semifinále by už cestovaly do Turecka.

„Nejlepší by samozřejmě bylo se tam dostat. Ale teď chceme zvládnout další domácí zápas, využít toho, že na nás chodí plná aréna. Hrát před zaplněným domácím publikem je neuvěřitelný pocit. Mně osobně dělá radost i to, že plno je v Česku také na ostatní zápasy, ve kterých nehrajeme. Nevybavím si prázdnou halu,“ těší Jehlářovou.

Úspěchu na mistrovství Evropy by si považovala o to víc, protože by reprezentaci mohl přiblížit olympijským hrám. Co se před pár měsíci zdálo nereálné, je teď na dosah. Češky se vypracovaly na 14. místo ve světovém rankingu, v Los Angeles za dva roky se představí dvanáct nejlepších týmů.

Není třeba se dvakrát ptát, zda by se Jehlářová do Států ráda vrátila.

Na každém zápase jsme měli školní kapelu a roztleskávačky. Myslela jsem si, že je to jenom ve filmech. Stejně jako všechna univerzitní bratrstva a sesterstva.

Magdaléna Jehlářováo volejbalu na americké univerzitě

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