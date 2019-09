Muradov: Jsem Uzbek s českým srdcem, v UFC reprezentuji obě země

Pár faktů pro orientaci. Veřejnost se o podpisu Muradova s UFC dozvěděla v pondělí večer, podrobnější informace o smlouvě na čtyři zápasy přinesl web MMA Shorties. Prvního soupeře - Allesia Di Chirica - potká Muradov ve střední váze do 84 kilogramů už 28. září v Kodani.

Italův původní sok Petter Sobotta odpadl, tak UFC dala šanci náhradníkovi. Tahle pozice nijak nesnižuje ohromný úspěch 29letého Uzbeka, o smlouvě licitoval již delší dobu, zůstávalo pouze otázkou, kdy šance přijde.

Naskytla se nyní, po jedenácti zápasech bez porážky (zejména v organizacích XFN a Oktagon).

„Jsem Mach, ptej se“

Liché jsou obavy, že by se slova ambiciózního bojovníka ztrácela v překladu. Muradov mluví výborně česky.



„Jasně, jasně, jsem Mach, ptej se,“ zahájill telefonický rozhovor.

Už jste podpis smlouvy s UFC vstřebal?

Ale jo, i když tomu pořád moc nevěřím. Jsem hrozně rád, vždyť jsem první Uzbek v UFC z více než třiceti milionů obyvatel. Já ale budu reprezentovat jak Uzbekistán, tak Českou republiku.

V Česku jste vybudoval úspěšnou kariéru.

Přesně tak, začínal jsem tu. Říkají mi Uzbek s českým srdcem. Mám radost, že jsem se sem dostal, bylo to skoro omylem. Když jsem přijel, byl jsem bez peněz, spal po tělocvičnách. Až mě Petr Kníže (MMA zápasník a trenér) vycvičil. Dal mi vše, co mám, strašně mi pomohl. Dohodil mi práci, nechal mě trénovat zadarmo. Je to můj český tatínek.

RADOST. Uzbecký zápasník Machmud Muradov pod organizací Oktagon opět zvítězil.

Viděl ve vás potenciál.

(smích) Asi jo.

Dá se očekávat, že v UFC ukážete vlajky Uzbekistánu i Česka?

Nemusíte pochybovat, tak to bude!

Jak dlouho jste s UFC vyjednávali?

Oni mi pořád tvrdili, ať počkám, že smlouva přijde. Sám prezident Dana White mi to říkal. Jenže já nemám čekání rád, takže jsem souhlasil s dalšími zápasy v Oktagonu. Až přišli, že pro mě mají čtyři zápasy. Tak říkám: Proč ne.

Bylo vyjednávání náročné, nebo jste hned souhlasil?

Rovnou jsem kývl, ale soupeř nějak nechtěl.

Jemu odpadl původní protivník, že?

Ano. Tak vzali mě, já do pěti minut souhlasil. Víš, já si v životě soupeře nikdy nevybírám, natož v UFC.

Ital se kroutil, bojí se vás?

Nevím, nevím. Má poslední prohru (celkové skóre v UFC 3-3, pozn.). Když se mnou prohraje, můžou ho vyhodit, tak asi nechce riskovat. Nevím, nechci se k tomu víc vyjadřovat.

Co jste musel vy vedení UFC dokazovat?

Oni mi pořád říkali, ať vydržím. White tvrdil, že o mně všechno ví, jen ať jsem trpělivý.

A čím jste tedy zaujal?

Asi tím, jak vypadám, co říkám, koho mám za zády. Jsem dobře propagovaný třeba na instagramu.

Strávil jste v létě přes měsíc v Americe se slavným boxerem Floydem Mayweatherem, patříte k němu do týmu, jste si blízcí?

Máme přátelský a milý vztah (Mayweather v srpnu zveřejnil příspěvek, kde psal, že je Muradov nejlepším MMA zápasníkem na světě, na což reagoval i dvojnásobný šampion UFC Henry Cejudo, že by prý Muradova donutil pokleknout, pozn.).

Sestřih ukončení uzbeckého zápasníka, který na sociálních sítích Mayweather zveřejnil:

The best MMA fighter in the world ! Makhmud “Mach” Muradov pic.twitter.com/Qh7SPclaJk — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) August 12, 2019

Jak moc vám Mayweather pomohl v cestě do UFC?

Hodně. Já se ale přes něj mohl dostat už dřív, jen jsem řekl, že si to vybojuju sám.

Sahají vaše ambice vysoko?

Víte, každý zápasník reprezentuje jednu zemi, já dvě! Hodně lidí si myslí, že budu pod tlakem, já si to naopak užiju a udělám všechno pro výhru.

Z vašich posledních devíti vítězství jen jednou museli určovat vítěze rozhodčí, chcete v tom v UFC pokračovat?

Hele, oni platí padesát tisíc dolarů bonus za nejlepší výkony večera. Tak proč si nevydělat peníze?

Je někdo v Česku a na Slovensku, s kým jste se nestihl utkat?

Pár lidí bylo, první určitě David Kozma (šampion Oktagonu, pozn.). Chtěl jsem mu ten pás vzít, ale každý má nyní jinou cestu. Vybudovali jsme v Česku MMA na světové úrovni a já jsem hlavně hrozně rád, že do něho patřím.

Podívejte se na poslední Muradovův zápas v Oktagonu s Wendellem: