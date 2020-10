Muradov v sobotu v UFC zápasit nebude. Měl pozitivní test na covid

„Bohužel vám musím říct špatnou zprávu, můj zápas byl zrušen, měl jsem pozitivní test na covid-19. Děkuji vám všem za podporu, vážím si jí. Víc řeknu za pár dní, děkuju za pochopení,“ vzkázal Muradov během noci na čtvrtek přes sociální síť instagram, kde ho sleduje přes milion účtů.



S Kevinem Hollandem to přitom měl být ve střední váze do 84 kilogramů prestižní duel, který organizace zařadila na hlavní kartu jako třetí od konce.

Původně se měl Muradov utkat s Polákem Krzysztofem Jotkem, ten si ale před čtrnácti dny zlomil prst na noze. Jeho místo tak zaujal Američan Holland, jenž v UFC z osmi zápasů vyhrál hned šest.

„Je to určitě nejtěžší Machův soupeř v kariéře, je nebezpečný,“ vykládal trenér Petr Kníže začátkem týdne. „Kdybychom žili v normální situaci a mohli pravidelně zápasit, s takhle krátkou přípravou bychom do Hollanda jen tak nešli. Není to ořezávátko. Ale Mach dlouho stojí (naposledy zápasil 7. prosince) a jiného soupeře jsme si vybrat takhle narychlo nemohli, takže jsme byli trochu nuceni to vzít.“



Muradovovi ztížila přípravu i tragická koronavirová situace v Česku, kdy musel jezdit na tréninky do Polska. Přesto si neochvějně věřil, že po Di Chiricovi a Smithovi si připíše třetí výhru.

„Mně je soupeř úplně jedno. U něho jsem kouknul na statistiky, viděl jsem, že vítězí, že mě může posunout, tak jsem ho vzal. Sice má černý pásek v jiu jitsu, ale taky toho hodně napovídá,“ říkal Muradov dřív.

30letý bijec dosud nastupoval do klece v UFC se dvěma vlajkami, uzbeckou i českou, ale podle Muradova změnila organizace pravidla a dovoluje už jen jednu, a tak by musel nastoupit s uzbeckou.

Zatím nenastoupí s žádnou. Po pozitivním testu zůstává on i jeho tým v karanténě v Las Vegas a co bude dál, teprve uvidí.