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Lvice a Šelmy postoupily ve Vyzývacím poháru volejbalistek, Prostějov vypadl

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  23:07

Trenér Zdeněk Pommer nově povede Lvice Praha, čtvrtý tým uplynulého ročníku extraligy. | foto: MAFRA

Dva ze tří českých týmů postoupily z předkola Vyzývacího poháru volejbalistek. Uspěly pražské Lvice a brněnské Šelmy, které v odvetách navázaly na výhry z minulého týdne. Naopak vypadl Prostějov.

Lvice i ve druhém zápase smetly severomakedonský celek Janta Skopje Kisela Voda hladce 3:0 na sety. Na domácí palubovce za 71 minut vyhrály 25:11, 25:12 a 25:14, přičemž trenér Zdeněk Pommer mohl dát příležitost i hráčkám z lavičky. Nejproduktivnější hráčkou zápasu se stala se 16 body univerzálka Jana Fixová.

Mistrovské Šelmy do Žiliny přijely s výhodou domácí výhry 3:1. Na Slovensku vyhrály první set 25:23, ale další dvě sady ztratily v poměru 19:25 a 16:25. Utkání však otočily, když ve čtvrtém setu zvítězily 25:17 a tiebreak dotáhly k výhře 15:10. Šestnácti body jim pomohla k výhře brazilská smečařka Jéssica Silvaová. Oba týmy výborně bránily, na každé straně bylo k vidění 12 bodových bloků.

Na půdě slovinské Nové Gorice skončila cesta pohárovou Evropou pro Prostějov. Hanačky sice doma zvítězily 3:2, ale dnešní odvetu prohrály 1:3 na sety. Podle nového postupového klíče, kdy se všechna vítězství hodnotí stejně, následoval zlatý set. Ten v dramatické koncovce vyhrály domácí volejbalistky 19:17.

Vyzývací pohár volejbalistek

Odvetná utkání předkola

Nova Gorica (Slovin.) - Prostějov 3:1 (-23, 20, 18, 19), zlatý set 19:17
Nejvíce bodů: Bardinová 25, Dalla Rosaová 18, Vukčevičová 15 - Zapletalová 16, Wesleyová 14, Dvořáková 11. První zápas 2:3, postoupila Nova Gorica.

Žilina - Šelmy Brno 2:3 (-23, 19, 16, -17, -10)
Nejvíce bodů: Siládiová 23, Slivková 15, Kováčiková 11 - Silvaová 16, Prchalová 15, Mercadová 12. První zápas 1:3, postoupily Šelmy Brno.

Lvice Praha - Kisela Voda (Sev. Mak.) 3:0 (11, 12, 14)
Nejvíce bodů: Fixová 14, J. Smolková 8, Dvořáková a Zapfová po 6 - Nelsoneová 7, Mooreová 5, Janková 4. První zápas 3:0, postoupily Lvice.

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