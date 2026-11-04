Lvice a Šelmy postoupily ve Vyzývacím poháru volejbalistek, Prostějov vypadl

Lvice i ve druhém zápase smetly severomakedonský celek Janta Skopje Kisela Voda hladce 3:0 na sety. Na domácí palubovce za 71 minut vyhrály 25:11, 25:12 a 25:14, přičemž trenér Zdeněk Pommer mohl dát příležitost i hráčkám z lavičky. Nejproduktivnější hráčkou zápasu se stala se 16 body univerzálka Jana Fixová.
Mistrovské Šelmy do Žiliny přijely s výhodou domácí výhry 3:1. Na Slovensku vyhrály první set 25:23, ale další dvě sady ztratily v poměru 19:25 a 16:25. Utkání však otočily, když ve čtvrtém setu zvítězily 25:17 a tiebreak dotáhly k výhře 15:10. Šestnácti body jim pomohla k výhře brazilská smečařka Jéssica Silvaová. Oba týmy výborně bránily, na každé straně bylo k vidění 12 bodových bloků.
Na půdě slovinské Nové Gorice skončila cesta pohárovou Evropou pro Prostějov. Hanačky sice doma zvítězily 3:2, ale dnešní odvetu prohrály 1:3 na sety. Podle nového postupového klíče, kdy se všechna vítězství hodnotí stejně, následoval zlatý set. Ten v dramatické koncovce vyhrály domácí volejbalistky 19:17.
Vyzývací pohár volejbalistek
Odvetná utkání předkola
Nova Gorica (Slovin.) - Prostějov 3:1 (-23, 20, 18, 19), zlatý set 19:17
Žilina - Šelmy Brno 2:3 (-23, 19, 16, -17, -10)
Lvice Praha - Kisela Voda (Sev. Mak.) 3:0 (11, 12, 14)