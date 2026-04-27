Zatímco po většinu prvního zápasu mělo minimálně drobný náskok Karlovarsko, tentokrát se role obrátily. Pražané se před zaplněnou UNYP Arenou hned v úvodu duelu dostali do mírného vedení. Dařilo se jim na příjmu, zodpovědně „ztrátovali“.
V koncovce po esu smečaře Lucase Condeho a chybě hostujícího univerzála Renarse Jansonse odskočili na 21:18. Karlovarsko se o pár výměn později přiblížilo na rozdíl jediného bodu, ale set skončil dvěma body pro domácí.
Po šesti míčích druhého setu, když Karlovarsko prohrávalo 1:5, vystřídal trenér Západočechů Stefano Mascia své univerzály, místo Jansonse přišel na hřiště Makedonec Nikola Gjorgiev. Ten se rychle chytil a přispěl k tomu, že hosté opakovaně dotáhli několikabodovou ztrátu.
Loňský obrat už se opakovat nebude, věří Pastrňák před druhým volejbalovým finále
Do vedení se ale Karlovarsko nedostalo. V závěru sady přišla skvělá pasáž slovenského smečaře ve službách Lvů Jakuba Ihnáta, který bodoval i z těžkých pozic a přispěl k vedení 21:17. Koncovka se už odehrávala zcela v režii Pražanů, kteří šli do šatny na desetiminutovou pauzu s vedením 2:0 na sety.
Karlovarsko se nevzdalo a ve třetí sadě se i díky příchodu kapitána Filipa Šestana, jenž na smeči vystřídal nevýrazného Matěje Pastrňáka, dostalo po dlouhé době do vedení.
Pak ale střídající český reprezentant Jiří Benda srovnal na 16:16 a v závěru se znovu Karlovarsko nevyhnulo sérii zaváhání. Dvě chyby na přihrávce po servisu blokaře Pabla Crera, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem zápasu, znamenaly obrat na 19:17 pro domácí. Blok, eso Lukáše Trojanowicze a další domácí blok pak ukončily zápas.
I ve druhém finálovém duelu neuhrál hostující tým ani set. „Vše bylo všechno na straně Prahy, my jsme tahali za kratší konec. Myslím, že na tom Pražáci byli lépe jak na servisu, tak na příjmu. My se z toho musíme poučit a ve Varech si to znovu rozdáme,“ řekl v nahrávce pro média blokař Karlovarska Antonín Klimeš.
Podle jeho kolegy na středu sítě Petra Špuláka hosté také doplatili na nedůraz při útocích po obraně. „Vždycky jsme zvolili podle mě špatnou variantu, strašně moc jsme na vysoké balony ulívali,“ poznamenal.
Zatímco loni Lvi otočili finále ze stavu 0:2, tentokrát je série vyrovnaná. „Nádherný zápas v neskutečné atmosféře. Je to posledních pět let furt stejné. Je tady finále, lidé jsou hladoví na to přijít, dnes seděli i na schodech. Herně si myslím, že jsme Vary přehráli zejména na servisu a od toho se odvíjely další činnosti. Teď odpočinout a s čistou hlavou udělat maximum pro to, abychom zvítězili ve Varech,“ řekl domácí kapitán Jakub Janouch.
Finále bude pokračovat ve čtvrtek 30. dubna v Hale míčových sportů v Karlových Varech.
Volejbalová extraliga mužů
Finále play off - 2. zápas: