Všech šest vzájemných zápasů v této extraligové sezoně vyhrál domácí tým, tuto výhodu bude mít pro rozhodující duel vítěz základní části Karlovarsko.
První dva sety nedělního utkání se odehrávaly v režii Lvů. V UNYP Aréně se jim více dařilo na servisu, fungovaly jejich útoky středem sítě a prakticky nepustili soupeře do vedení. Před desetiminutovou přestávkou si vypracovali náskok 2:0, a když po návratu do šaten odskočili na 11:5, zdálo se, že bude rychle hotovo.
Opak byl ale pravdou. Karlovarsko opakovaně bodovalo s přispěním účinných servisů blokaře Antonína Klimeše a smečaře Víctora Rodrígueze i několika nevynucených chyb domácího týmu. Za stavu 15:15 bylo srovnáno a pak se Karlovarsko prakticky poprvé v zápase dostalo do vedení. Rodríguez hostům esem vypracoval vedení 23:21 a koncovku už si Karlovarsko pohlídalo. „To jsou věci, které by se nám neměly stávat a mohou se nám vymstít,“ poznamenal k obratu pro Sporty TV smečař Ihnát.
Krok od titulu. Volejbalisté Karlovarska zdolali Lvy, v neděli můžou rozhodnout
Tím se vrátilo do zápasu a v euforii vlétlo do čtvrté sady, když tvrdými útoky zářil v jeho dresu především univerzál Renars Pauls Jansons. Úvodní manko ale Lvi rychle dotáhli a následovala přetahovaná o každý bod. Po polovině setu si domácí vypracovali tříbodový náskok a vedli ještě při vstupu do koncovky, ale po dalším Klimešově účinném servisu a následném útoku Lucase Condeho do autu bylo vyrovnáno na 22:22. Pak ale Lvi zablokovali Jansonse a Conde napravil své zaváhání, složil dva závěrečné míče.
Hostující smečař Matěj Pastrňák litoval, že jeho tým obrat nedotáhl. „První dvě sady nebyly z naší strany nic moc, začátek třetí taky ne. Pak jsme se zázračně zvedli, vyhráli třetí set, už se to momentum lámalo, ale nakonec jsme to bohužel nezvládli v koncovce čtvrtého,“ řekl v nahrávce pro média.
Naopak jeden z hlavních strůjců dnešního úspěchu Lvů Ihnát ocenil, jak jeho tým odvrátil první šanci Karlovarska na zisk titulu. „Takhle se podle mě vrací do série. Dneska výborný výkon celého týmu, všichni jsme bojovali. Do Varů musíme jet se stejnou mentalitou. Doufám, že se smaže výhoda domácího prostředí. Páté zápasy jsou hop, nebo trop,“ řekl.
Nahrávač Jakub Janouch vyzdvihl fanoušky v posledním zápase Lvů před domácím publikem v této sezoně. „Ještě teď mám husí kůži z atmosféry, i když tady bylo asi 50 stupňů. Elektrizující atmosféra, děkuji všem,“ uvedl.
Stejně jako loni a v roce 2022 tak o vítězi extraligového finále mezi těmito dvěma týmy rozhodne poslední možný zápas. Před rokem se z triumfu radovali před domácím publikem Lvi. Série na závěr sezony 2021/22 skončila 16:14 v tie-breaku páté sady pro tehdy domácí Karlovarsko, poté co univerzál Patrik Indra drama ukončil nechytatelným servisem o pásku. Úterní zápas v Hale míčových sportů začne v 18:00.