Pražští Lvi narazili na volejbalový kolos. A navíc neměli vůbec svůj den

Dá se vůbec takový kolos narvaný italskými mistry světa i reprezentanty dalších zemí porazit?
„Vždyť už několik utkání prohráli, takže porazit se dají, i když těžko,“ má jasno univerzál Pražanů David Kollátor. „Jenže my bychom museli předvést něco úplně jiného než dneska.“
Nahrávač a kapitán Lvů Jakub Janouch podotkl, že Perugia by nesměla mít svůj den. „A k tomu bychom my museli podat, nevím, snad třistaprocentní výkon,“ odhadoval Janouch.
„Rozhodně bychom museli lépe podávat, abychom měli aspoň nějakou šanci,“ řekl smečař Lvů Jiří Benda. „A lépe přihrávat. To byl asi ten klíč, oni výborně podávali a bránili a proti takové síle se hodně těžce hraje. Je nesmírně náročné jenom složit balon. Každopádně máme navíc.“
|
Lvi Praha ve volejbalové Lize mistrů na obhájce titulu z Perugie nestačili
Volejbalisté Lvů se shodli, že je utkání nezastihlo v nejlepším rozpoložení a formě.
V čem byl problém, to Kollátor hned po utkání nedokázal pojmenovat. „Možná zítra, pozítří, ale teď je to hodně hořké...“ povzdechl si.
„Nevím, co se dneska stalo, ale vůbec jsme na ten zápas nebyli připraveni. Koukali jsme jeden na druhého, takhle hrát nemůžeme. My musíme jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát, a potom se uvidí, jak to dopadne,“ prohlásil Jakub Janouch.
Prohra ho mrzela o to víc, že věděl, kolik úsilí stála příprava takového mimořádného duelu, a že přišla spousta diváků, UNYP Aréna byla zaplněná do posledního místa, zhruba dvěma tisíci příznivců. „Takového zájmu fanoušků si vždycky vážím. Není to poprvé, co tady hraju a hala byla plná. Takže mě moc mrzí, že jsme nepředvedli víc, že jsme ze sebe nevymačkali lepší výkon,“ řekl Janouch.
Ostatně Lvi v Perugii v prvním duelu tohoto ročníku Ligy mistrů set urvali. „To nám ale oni sami dovolili,“ připomněl Jiří Benda. „Na chvíli povolili a my toho využili. Dneska nás nepustili vůbec k ničemu a v tom byl rozdíl.“
Perugii sice chyběl zraněný japonský smečař Juki Išikawa, za nímž po celém světě jezdí výpravy krajanů, ale jinak trenér Angelo Lorenzetti postavil nejsilnější možnou sestavu s nahrávačem Simonem Giannellim, blokaři Robertem Russem a Augustinem Loserem, univerzálem Wassimem Ben Tarou, smečaři Kamilem Semeniukem a Olehem Plotnickým a liberem Massimem Colacim.
Jaké to je stát proti takové sestavě?
„Je to Liga mistrů, takže je jasné, jací protihráči proti nám budou stát. Dovolím si říct, že jsem už ve svém věku nějaké takové zápasy odehrál...“ pousmál se Jakub Janouch. „Ano, není to utkání naší ligy, s takovým soupeřem nehrajete každý den. Jenže celkově obraz naši hry dobrý nebyl.“
Ve třetím setu za stavu 10:16 se do hry dostal i český smečař v barvách italského velkoklubu Donovan Džavoronok.
„Doufal jsem, že mě tam trenér dá dříve,“ přiznal Džavoronok, jehož nástup na hřiště vítala bouře českých fanoušků. „Ale dalo se čekat, že budeme hrát v nejsilnějším složení, protože o víkendu jsme teď nehráli moc dobře a kluci ze základu se potřebovali rozehrát.“
Džavoronok připomněl překvapivou semifinálovou prohru v Italském poháru s Veronou 0:3.
Leč Lvi na rozdíl od Verony svého soka nezaskočili... Ligu mistrů zakončí 18. února doma soubojem s Las Palmas.