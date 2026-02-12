Pražští Lvi narazili na volejbalový kolos. A navíc neměli vůbec svůj den

Jiří Seidl
  21:43
13, 18, 17. V ani jednom setu se volejbaloví Lvi Praha v domácím souboji Ligy mistrů s italskou Perugii nedostali přes dvacet bodů. Za 80 minut prohráli 0:3. A není divu. Čelili hvězdnému protivníkovi, obhájcům nejcennější evropské klubové trofeje a mistrům světa klubů.
Jakub Janouch ze Lvů Praha nahrává bagrem.

Jakub Janouch ze Lvů Praha nahrává bagrem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Smečař Donovan Džavoronok z Perugie smečuje vedle bloku Davida Kollátora ze Lvů...
Univerzál David Kollator ze Lvů Praha útočí do bloku Roberta Russa z Perugie.
Libero Milan Moník ze Lvů Praha sleduje přihrávajícího spoluhráče Lucase...
Pablo Crer a Jiří Benda (zleva) ze Lvů Praha blokují smeč Kamila Semeniuka z...
10 fotografií

Dá se vůbec takový kolos narvaný italskými mistry světa i reprezentanty dalších zemí porazit?

„Vždyť už několik utkání prohráli, takže porazit se dají, i když těžko,“ má jasno univerzál Pražanů David Kollátor. „Jenže my bychom museli předvést něco úplně jiného než dneska.“

Nahrávač a kapitán Lvů Jakub Janouch podotkl, že Perugia by nesměla mít svůj den. „A k tomu bychom my museli podat, nevím, snad třistaprocentní výkon,“ odhadoval Janouch.

„Rozhodně bychom museli lépe podávat, abychom měli aspoň nějakou šanci,“ řekl smečař Lvů Jiří Benda. „A lépe přihrávat. To byl asi ten klíč, oni výborně podávali a bránili a proti takové síle se hodně těžce hraje. Je nesmírně náročné jenom složit balon. Každopádně máme navíc.“

Lvi Praha ve volejbalové Lize mistrů na obhájce titulu z Perugie nestačili

Volejbalisté Lvů se shodli, že je utkání nezastihlo v nejlepším rozpoložení a formě.

V čem byl problém, to Kollátor hned po utkání nedokázal pojmenovat. „Možná zítra, pozítří, ale teď je to hodně hořké...“ povzdechl si.

„Nevím, co se dneska stalo, ale vůbec jsme na ten zápas nebyli připraveni. Koukali jsme jeden na druhého, takhle hrát nemůžeme. My musíme jít do zápasu s tím, že chceme vyhrát, a potom se uvidí, jak to dopadne,“ prohlásil Jakub Janouch.

Prohra ho mrzela o to víc, že věděl, kolik úsilí stála příprava takového mimořádného duelu, a že přišla spousta diváků, UNYP Aréna byla zaplněná do posledního místa, zhruba dvěma tisíci příznivců. „Takového zájmu fanoušků si vždycky vážím. Není to poprvé, co tady hraju a hala byla plná. Takže mě moc mrzí, že jsme nepředvedli víc, že jsme ze sebe nevymačkali lepší výkon,“ řekl Janouch.

Ostatně Lvi v Perugii v prvním duelu tohoto ročníku Ligy mistrů set urvali. „To nám ale oni sami dovolili,“ připomněl Jiří Benda. „Na chvíli povolili a my toho využili. Dneska nás nepustili vůbec k ničemu a v tom byl rozdíl.“

Perugii sice chyběl zraněný japonský smečař Juki Išikawa, za nímž po celém světě jezdí výpravy krajanů, ale jinak trenér Angelo Lorenzetti postavil nejsilnější možnou sestavu s nahrávačem Simonem Giannellim, blokaři Robertem Russem a Augustinem Loserem, univerzálem Wassimem Ben Tarou, smečaři Kamilem Semeniukem a Olehem Plotnickým a liberem Massimem Colacim.

Jaké to je stát proti takové sestavě?

„Je to Liga mistrů, takže je jasné, jací protihráči proti nám budou stát. Dovolím si říct, že jsem už ve svém věku nějaké takové zápasy odehrál...“ pousmál se Jakub Janouch. „Ano, není to utkání naší ligy, s takovým soupeřem nehrajete každý den. Jenže celkově obraz naši hry dobrý nebyl.“

Smečař Donovan Džavoronok z Perugie smečuje vedle bloku Davida Kollátora ze Lvů Praha

Ve třetím setu za stavu 10:16 se do hry dostal i český smečař v barvách italského velkoklubu Donovan Džavoronok.

„Doufal jsem, že mě tam trenér dá dříve,“ přiznal Džavoronok, jehož nástup na hřiště vítala bouře českých fanoušků. „Ale dalo se čekat, že budeme hrát v nejsilnějším složení, protože o víkendu jsme teď nehráli moc dobře a kluci ze základu se potřebovali rozehrát.“

Džavoronok připomněl překvapivou semifinálovou prohru v Italském poháru s Veronou 0:3.

Leč Lvi na rozdíl od Verony svého soka nezaskočili... Ligu mistrů zakončí 18. února doma soubojem s Las Palmas.

Nejčtenější

Měla jen setiny sekundy. Fotografka sérií snímků zachytila pád Vonnové

Série fotografií fotografky agentury AP pádu Lindsey Vonnové v olympijském...

Rychlý prst na spoušti ukázala fotografka agentury AP, která sérií snímků zachytila počátek nedělní sportovní tragédie Lindsey Vonnové. Agentura zveřejnila combo jejích fotografií, které zachycují...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Jan Rutta (vpravo) slaví s Romanem Červenkou gól do sítě Francie.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

ONLINE: Ani další gól USA neplatí, Němci jdou proti Dánsku znovu do vedení

Sledujeme online
Americký kouč Mike Sullivan dává pokyny na tréninku.

Do olympijského turnaje vstupují jedni z kandidátů na celkový triumf. Hokejisté Spojených států v úvodu skupiny C čelí Lotyšsku, Němci ve druhém duelu vyzývají Dány. Obě utkání sledujeme od 21.10...

12. února 2026  20:50,  aktualizováno  22:10

Těžký pád ve finále, přesto má Korejka zlato z U-rampy. Ukončila šňůru Kimové

Jihokorejka Choi Ga-onová po svém výkonu na U-rampě. (12. února 2026)

Sedmnáctiletá korejská snowboardistka Čche Ka-on vyhrála navzdory těžkému pádu olympijskou soutěž na U-rampě a ukončila nadvládu Chloe Kimové. Američanka, která triumfovala na hrách v letech 2018 a...

12. února 2026  21:47

Pražští Lvi narazili na volejbalový kolos. A navíc neměli vůbec svůj den

Jakub Janouch ze Lvů Praha nahrává bagrem.

13, 18, 17. V ani jednom setu se volejbaloví Lvi Praha v domácím souboji Ligy mistrů s italskou Perugii nedostali přes dvacet bodů. Za 80 minut prohráli 0:3. A není divu. Čelili hvězdnému...

12. února 2026  21:43

Sáblíková: Dění po závodě pro mě bylo nepředstavitelné. Moc všem děkuju

Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Objala ji podruhé zlatá Francesca Lollobrigidaová. Objala ji v zákulisí Němka Claudia Pechstainová, její někdejší vzor. Tisíce lidí jí tleskaly. Tolik závodnic gratulovalo. Byla jedenáctá na hrách,...

12. února 2026  21:36

ONLINE: Lídr Premier League uzavírá vložené kolo. Arsenal hraje na Brentfordu

Sledujeme online
Radost fotbalistů Arsenalu po postupu do finále Ligového poháru.

Chtějí zvýšit svůj náskok v čele tabulky opět na šest bodů. Fotbalisté Arsenalu uzavírají vložené 26. kolo Premier League zápasem na půdě Brentfordu. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete...

12. února 2026  20:50

Dvacet let, sedm medailí. Olympijská cesta neuvěřitelné Sáblíkové od Turína po Milán

Děkující Martina Sáblíková po dokončení závodu na 5000 metrů. (12. února 2026)

Martina Sáblíková absolvovala ve čtvrtek svůj poslední závod pod pěti kruhy. Na pětikilometrové trati získala čtyři ze svých sedmi olympijských medailí, loučení tak nemohlo být symboličtější....

12. února 2026  20:50

Nemyslím, že se Kanadě dalo čelit lépe, cítí Rulík. Chce pozitivní atmosféru, ne paniku

Zadumaný český kouč Radim Rulík na střídačce během hokejového utkání s Kanadou...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dorazil se smířeným výrazem. Tušil, že o moc víc se v úvodním vystoupení na olympijském turnaji uhrát nedalo. „Kluci to odpracovali, nechali tam všechno,“ poznamenal kouč českých hokejistů Radim...

12. února 2026  20:26

6. den ZOH 2026 ONLINE: Rozlučka Sáblíkové, Ledecká super-G nedokončila

Sledujeme online
Loučení Sáblíkové s diváky v Miláně. (12. února 2026)

S kariérou na olympijských hrách se ve čtvrtek večer rozloučila Martina Sáblíková. Česká rychlobruslařka nastoupila v šestý den olympiády k závodu na 5000 m a dokončila ho na 11. příčce. Zklamáním...

12. února 2026  11:52,  aktualizováno  20:05

Nejtěžší zápas v životě? Padali jsme po držkách, nechali jsme tam vše, hlesl Šimek

Radim Šimek v akci proti Hagelovi z Kanady. (12. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Pot z Radima Šimka kapal, jako by zrovna vylezl ze sauny. Vyšťavený a zadýchaný. Jako by teprve zpracovával, co za zápas má právě za sebou. „No... co útok, to obrovská ofenzivní síla. Pro mě to byl...

12. února 2026  20:05

Francie - Česko v TV: kde a kdy sledovat hokej na ZOH 2026?

Opory národního týmu se baví s trenérem Radimem Rulíkem.

Čeští hokejisté mají před sebou druhé utkání olympijského turnaje. Jejich dalším soupeřem je Francie. Kdy a kde sledovat zápas živě - ale i další užitečné informace - najdete v našem přehledu.

12. února 2026  19:59

Atraktivní soupeři pro Čechy. V Lize národů narazí na Španělsko, Chorvatsko a Anglii

Los Ligy národů v Bruselu.

Náročná skupina čeká české fotbalisty po návratu do elitní divize Ligy národů. Narazí na Španělsko, úřadující mistry Evropy, Chorvatsko, s nímž se utkali v nedávné kvalifikaci o mistrovství světa, a...

12. února 2026  17:15,  aktualizováno  19:51

Lvi Praha ve volejbalové Lize mistrů na obhájce titulu z Perugie nestačili

Libero Milan Moník ze Lvů Praha se snaží nadrazit balon.

Lvi Praha podlehli v pátém kole volejbalové Ligy mistrů obhájcům trofeje z Perugie 0:3 po setech 13:25, 18:25, 17:25. V tabulce skupiny C zůstali bez výhry na posledním místě. Ve středu přivítají v...

12. února 2026  19:50

