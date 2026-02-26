Finálová repríza. Lvi Praha a Karlovarsko se opět utkají o volejbalový Český pohár

Ve finále Českého poháru volejbalistů se stejně jako vloni utkají Karlovarsko a obhájci prvenství Lvi Praha. Západočeši potvrdili v Českých Budějovicích pozici aktuálních lídrů extraligy a porazili Odolenu Vodu 3:1, úřadující čeští šampioni si bez ztráty setu poradili s domácím Jihostrojem. Finálový duel se na jihu Čech uskuteční v sobotu od 18:00.

Jakub Ihnát se raduje během finále Českého poháru proti Karlovarsku. | foto: Lvi/Ladislav Adámek

Karlovarsku se povedla odveta za únorovou extraligovou porážku z haly Odoleny Vody 2:3. Favorit se ujal vedení po setech 25:19 a 25:22, ale ve třetím dominoval soupeř. Čtvrtému týmu tabulky se brzy povedla čtyřbodová a pak dokonce osmibodová šňůra a sadu vyhrál 25:13.

Aero lépe rozehrálo i čtvrté dějství, ve kterém vedlo ještě 18:15. Karlovarsku se ale tentokrát podařil obrat, a třebaže Západočeši promarnili dva mečboly a umožnili soupeři opět vyrovnat na 24:24, vypracovali si třetí možnost zápas ukončit a tou už nepohrdli.

„Začali jsme dělat chyby, které jsme první dva sety nedělali. Pak člověk začne přemýšlet, Odolce něco začalo vycházet... Ten třetí set, to byla ostuda,“ řekl v rozhovoru pro Sporty TV blokař Karlovarska Petr Špulák. „Je to za náma, ale tohle se nám nesmí stávat. Bylo to nahoru dolů a jsem rád, že jsme to nějak dali,“ doplnil.

Momentka z utkání mezi Lvy Praha a Karlovarskem.

Pražští Lvi se vypořádali s bouřlivou diváckou podporou soupeře. První set rozhodli šestibodovou šňůrou od stavu 16:18 a získali jej v poměru 25:20. V dalším pustili soupeře do vedení jen jednou v úvodu, ale vyhráli nejtěsnějším rozdílem 25:23. Ve třetí části se soupeři o vedení přetahovali, ale Pražané domácí k setbolu nepustili a sami se při čtvrtém mečbolu radovali z postupu po výhře 28:26.

„Věděli jsme, že to bude větší oříšek než loňské semifinále s Odolkou, a smáznout je 3:0 u nich doma je super,“ řekl v televizním rozhovoru univerzál pražského týmu David Kollátor. Vzhledem k vyrovnanému průběhu ale slova zmírnil. „Asi jsme čekali, že to nebude ve třech setech... Suprově jsme dodrželi náš systém, platil na ně, dneska,“ dodal.

Lvi mohu po roce navázat na premiérový triumf v soutěži, Karlovarsko je ve finále posedmé, ale na trofej dosud nedosáhlo.

V pátek jsou v Českých Budějovicích na programu semifinále ženského Final Four, ve kterých se utkají Šelmy Brno s Olympem Praha a Prostějov s libereckými obhájkyněmi prvenství. Vítězové se utkají o trofej rovněž v sobotu.

Český pohár volejbalistů - semifinále

Final Four v Českých Budějovicích

Karlovarsko - Odolena Voda 3:1 (19, 22, -13, 24)
Nejvíce bodů: Gjorgiev 17, Šestan 15, Špulák 11 - Hladík 17, Smith 16, Heiskanen 15.

Lvi Praha - České Budějovice 3:0 (20, 23, 26)
Nejvíce bodů: Conde 13, Kollátor 12, Nikačevič 9 - Kaislasalo 14, Calvo 10, Leština a Parks po 6.

