Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou byly druhé na SP v Lucernu

Flamíková se Šantrůčkovou se po startu držely na druhém místě. V polovině dvoukilometrové trati je sice předstihly Britky Eleanor Brinkhoffovou s Megan Slabbertovou, ale české reprezentantky v závěrečné čtvrtině zvýšily tempo a posunuly se zpět na druhou pozici. Britskou posádku nakonec porazily o více než sekundu.

„Byl to skvělý závod. Dnes je tady docela šílené počasí, ale úžasní fanoušci. Sice fandili Švýcarkám, ale my jsme to braly tak, že poženou nás dopředu. Jsem na nás hrozně pyšná. Věděla jsem, že to bude těžký závod, sešla se tady světová konkurence, takže to je pro nás cenná medaile,“ řekla Šantrůčková České televizi.

České reprezentantky se teď budou chystat na mistrovství světa, které je na programu až v září v Číně. „Dnešní úspěch je pro nás velká motivace do další práce a samozřejmě se budeme snažit. Medaili bychom chtěly,“ uvedla Šantrůčková. „Každý chceme medaili. Dokázaly jsme, že můžeme jet s nejlepšími a byly jsme jen kousek za Rumunkami, které nám moc neujely. O medaili na MS nechci mluvit. Všichni určitě ještě zrychlí a my chceme taky,“ dodala Flamíková.

Do finále A postoupila i párová čtyřka ve složení Terezie Janštová, Michala Pospíšilová, Alžběta Zavadilová, Alice Prokešová, která skončila čtvrtá. Češky byly krátce po startu druhé, ještě před polovinou trati ale klesly na čtvrté místo. Nezopakovaly tak bronz z předešlého SP v Itálii.

Další tři české posádky startovaly ve finále B. Dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil a Dalibor Neděla i párová čtyřka Michal Zindulka, Martin Ježek, Jan Čížek, Filip Zima své závěrečné jízdy vyhrály a obsadily celkově sedmé místo.

„V sobotu jsme měli problém s vlnami v první dráze, nedostali jsme se do svého standardního tempa a celkově to nebylo ono. Dnes jsme se na to připravili a bylo to mnohem lepší,“ řekl Neděla. „Až do 1750 metrů to bylo dobré, pak mi trošku došly síly, ale naštěstí jsme si vypracovali dostatečný náskok,“ doplnil Podrazil.

Čtyřka bez kormidelníka Vít Baldinus, Tomáš Šišma, Miroslav Vokálek, Jan Chládek byla v „béčku“ pátá.