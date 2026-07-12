Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Horáčková ovládla závod lukostřeleckého SP v Madridu a vybojovala účast na finále

Autor: ,
  18:40

Lukostřelkyně Marie Horáčková pózuje v olympijské kolekci pro letní olympijské hry v Paříži. | foto: ČTK / Šulová KateřinaProfimedia.cz

Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž Světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokkirovou ani set.

Horáčková se o historický úspěch české lukostřelby postarala už postupem mezi nejlepší čtyři. V semifinále osmadvacetiletá plzeňská rodačka porazila Korejku O Je-čin poté, co v rozhodující páté sadě posledním zásahem zapsala vnitřní desítku neboli X.

Na nástřel Horáčková zvítězila 28:27 a získala dva klíčové setové body. Po výhře 6:4 ji čekala bronzová medailistka z letošního mistrovství Evropy Gokkirová.

Ve finále Horáčková minula desítku během šesti výstřelů jen dvakrát a soupeřce nedala šanci na zdramatizování souboje. Jediného zaváhání se dopustila u posledního šípu, kdy potřebovala na výhru alespoň osmičku. Šíp trefila přesně k čáře sektoru a zásah musel u terče vzdáleného 70 metrů posoudit rozhodčí. Potvrdil vyšší hodnotu a Horáčková tak triumfovala 6:0.

„Je to neskutečný pocit, mám radost a jsem na sebe pyšná. Byly to hrozně těžké souboje, na druhou stranu jsem tady měla od začátku dobře prošlapanou cestu, protože jsem byla druhá v kvalifikaci (671 bodů) a pak jsem docela dobře prošla třemi koly, které mě dostaly do semifinále. Dneska už jsem měla i trochu štěstí, ale bylo to výborné,“ uvedla Horáčková v tiskové zprávě svazu.

Dosáhla tak největšího úspěchu v sezoně, před kterou se nečekaně rozloučila s trenérem Marcem Dellenbachem, jenž nyní trénuje mexickou reprezentaci. V květnu na evropském šampionátu v Antalyi česká jednička vyhrála kvalifikaci, ale vypadla v prvním souboji.

Díky aktuálnímu triumfu se v září představí na finále Světového poháru v Saltillu v Mexiku pro osm nejlepších, kde se utká mimo jiné s finalistkami loňského MS Ču Ťing-i z Číny a korejskou šampionkou Kang Če-jong. „Moc se na to těším. Vyhrát kolo Světového poháru a jet na finále byl jeden z mých vysněných a velkých cílů, jsem strašně šťastná,“ řekla Horáčková.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Sinner vs. ZverevTenis - Dvouhra - finále - 12. 7. 2026:Sinner vs. Zverev //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 7:6, 1:1
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Wolfsberger vs. Hradec KrálovéFotbal - - 13. 7. 2026:Wolfsberger vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
13. 7. 17:30
  • 2.52
  • 3.44
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Příští turnaj se může rozšířit na 64 týmů, přiznal Infantino

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledon ONLINE: Vyrovnané finále, Sinner po zisku druhého setu srovnal

Sledujeme online
Jannik Sinner se raduje ve finále Wimbledonu.

Nedělní program Wimbledonu nabízí vyvrcholení i mezi muži. Ve finále travnatého grandslamu proti sobě stojí dva nejvýše nasazení tenisté - Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Zatímco světová...

12. července 2026,  aktualizováno  19:21

Nechutný závěr Oktagonu v Kolíně? Bitku glosuje Novotný, mluví o trestech

Momentka ze zápasu mezi Kerimem Engizekem (vlevo) a Krzysztofem Jotkem.

Nesportovní dohru měl sobotní turnaj Oktagonu v Kolíně nad Rýnem. Bývalý šampion střední váhy Kerim Engizek neunesl prohru a po vyhlášení výsledku fyzicky konfrontoval vítěze Krzysztofa Jotka....

12. července 2026  19:10

Horáčková ovládla závod lukostřeleckého SP v Madridu a vybojovala účast na finále

Lukostřelkyně Marie Horáčková pózuje v olympijské kolekci pro letní olympijské...

Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž Světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku...

12. července 2026  18:40

Také Fallon se ptal: Přijdeš? Fenomén Haaland dobyl Ameriku, překvapil i Nory

Norský útočník Erling Haaland slavil postup do osmifinále mistrovství světa i s...

Nebyl to jeho den. Víc než sto minut na hřišti, jedenadvacet dotyků s balonem, dvě hlavičky přímo na bránu, ale žádná vyložená šance. Spoustu pokažených přihrávek, viditelně těžké nohy a v půlce...

12. července 2026  18:15

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

12. července 2026  17:52

Van der Poel se dočkal. Po velkém boji s vedrem a pelotonem slaví na Tour vítězství

Mathieu van der Poel slaví výhru v deváté etapě Tour de France.

Na letošní Tour de France zatím na výraznější výsledek čekal. Líčil, jak mu nesvědčí horko a necítí se v něm dobře. V deváté etapě ale hvězdný nizozemský cyklista Mathieu van der Poel z Alpecinu...

12. července 2026  17:27

Už ne mundial pro 48 týmů. Příště ho rozšiřme na 64, burcuje Infantino

Lionel Messi si bere míč k rohovému praporku.

Vážně: mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. V rozhovoru pro švýcarskou televizi blue Sport to uvedl první...

12. července 2026  16:54

Dostál si na Světovém poháru v Montrealu opět zlepšil maximum, na 500 m byl druhý

Josef Dostál v závodě SP v Szegedu.

Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na Světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Třiatřicetiletý český reprezentant nestačil ve...

12. července 2026  16:49

Kousková klesla na majoru ve Francii na 57. místo, české maximum nevylepšila

Sára Kousková na turnaji v Coffs Harbour.

Sára Kousková obsadila na golfovém majoru Evian Championship ve Francii 57. místo. Českým maximem na turnajích nejvyšší kategorie tak zůstala 50. příčka Kláry Davidson Spilkové z British Open v roce...

12. července 2026  16:45

Mistrovství ČR v rallye 2026: kalendář, program, výsledky závodů

Posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka na Rally Hustopeče.

Sezona Mistrovství ČR v rallye 2026 odstartovala tradičně na jaře. Fanouškům nabídne šest podniků na českých tratích. V článku najdete program jednotlivých soutěží, výsledky a také přehled možností,...

12. července 2026  16:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rally Bohemia 2026: Program, výsledky, mapa a seznam přihlášených

Filip Mareš na trati závodu Rallye Hustopeče.

Čtvrtým závodem letošního Mistrovství ČR v rallye 2026 byla Rally Bohemia v okolí Mladé Boleslavi, jelo se 11. a 12. července. V akci byly opět ty nejlepší české posádky.

12. července 2026  16:22

Volejbalistky uzavřely Ligu národů těsnou výhrou nad Francií, odvracely mečboly

Monika Brancuská útočí v zápase s Polskem.

České volejbalistky na závěr Ligy národů porazily Francii 3:2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku odvrátily čtyři mečboly a pak vyhrály 20:18, když proměnily svou druhou šanci na ukončení zápasu....

12. července 2026  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.