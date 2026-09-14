Lukostřelkyně Horáčková hned při premiéře vyhrála finále Světového poháru

Osmadvacetiletá Horáčková si účast na finálovém turnaji zajistila díky červencovému vítězství na soutěži Světového poháru v Madridu, což se jí podařilo jako první české lukostřelkyni v historii.
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Osmadvacetiletá Horáčková si účast na finálovém turnaji zajistila díky červencovému vítězství na soutěži Světového poháru v Madridu, což se jí podařilo jako první české lukostřelkyni v historii.
připravujeme další podrobnosti
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
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Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...
Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...
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Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...
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Po zápase se už tradičně rozeběhl k fanouškům a na mokrém trávníku se oslavně sklouzl po koleni. „Teplice mají svoji kvalitu a i když ta výhra možná mohla vypadat snadně, tak rozhodně nebyla,“ řekl...
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Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.
Druhý grandslamový titul v sezoně i kariéře slaví německý tenista Alexander Zverev. Po Roland Garros si podmanil také US Open, ve finále v New Yorku zdolal Bena Sheltona 6:3, 7:6, 5:7 a 6:2. Domácí...
V jednu chvíli, kdy v sobotní královské etapě Vuelty opět útočil Richard Carapaz, si lídr závodu Enric Mas právě bral gel a dočasně zaostal. Co teď? S gelem, stále mu visícím z pusy, si Ekvádorce...
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...
Do třetice všeho tmavého. Na fotbalových Stínadlech se historie opakovala: během nedělního šlágru fotbalové ligy s mistrovskou Slavií zhasla světla a 20 minut se nehrálo. Teplický klub bude potíže s...
Basketbalistky Spojených států amerických ovládly popáté za sebou mistrovství světa. Ve finále v Berlíně porazily Francii 97:79 a na jubilejním dvacátém světovém šampionátu získaly dvanáctý titul....
Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrátilo do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskutečnil jubilejní 20. ročník. Zlaté medaile získaly favoritky z USA, které porazily stříbrný...
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Od naší zpravodajky v Maďarsku Když laťku ve výšce 222 centimetrů nepřeskočil ani napotřetí, dlouhou chvíli ležel na žíněnce. A tento obrázek Jana Štefely přesně vystihoval celou jeho sezonu. Český výškař po loňském bronzu na...
Hokejisté Pardubic B zvítězili ve třetím kole první ligy nad Chomutovem 3:2 a zůstávají bez ztráty. V čele tabulky mají dvoubodový náskok před Kolínem, Zlínem a Třebíčí. Kolín zdolal Sokolov 5:4 po...
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