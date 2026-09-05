Dva pokažené šípy mohou přijít draho, tuší lukostřelkyně Horáčková před finále SP

Horáčková na mistrovství ČR ovládla soutěž jednotlivkyň, společně se sestrou Johanou a Ivetou Zahrádkovou pak slavila stříbro v týmové soutěži. „Je náročné střílet doma, navíc náš klub celé mistrovství připravoval a práce bylo hodně. Jsem ráda, že se mi příprava na Světový pohár povedla,“ líčila dvojnásobná účastnice olympijských her.
Ve finále proti vám nastoupila Natálie Saxlová, mladší parťačka z Arcusu Plzeň, koučoval ji navíc váš otec Zdeněk. Jaké to bylo?
My už jsme s Natálkou prožily velkou radost po semifinále a i souboj o zlato byl velký zážitek. Natálka přišla do našeho klubu, když jí bylo asi dvanáct, vlastně jsem ji učila střílet. Je skvělá a ukazuje, jak se nám daří vychovat další generaci, že mám šikovné nástupkyně.
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Horáčková ovládla závod lukostřeleckého SP v Madridu a vybojovala účast na finále
S bronzovou Ivetou Zahrádkovou a sestrou Johanou jste získaly týmové stříbro. Vaše sestra to trochu oplakala, konejšila jste ji?
To finále bylo hodně náročné. Zvedal se vítr, byla velká loterie, na koho zrovna silný poryv vyjde. Jsme jeden tým. Johanka má povahu, že ji některé věci hodně mrzí. Ale pak už to bylo dobré, já byla šťastná, že střílíme o zlato a že nám tohle složení drží už několik let.
Po finále jednotlivkyň jste držela palce vašemu příteli Adamu Li, který po velkém boji získal bronz. A stálo ho to hodně sil.
On najel na takovou náročnou přípravu, zkusil si nějaký nový plán. Byl to větší závod, dohnala ho únava možná větší, než by si přál. I proto pro něj byla eliminace o bronz hodně těžká. Ale bronz má, za což jsem moc ráda.
V celé soutěži jste ztratila jediný bod. Je to dobrý signál před finále Světového poháru?
Blíží se to... Sejde se tam osm nejlepších lukostřelkyň sezony, jdeme rovnou do eliminačních soubojů. Ještě mám před sebou pár dnů přípravy, některé věci potřebuji doladit, aby forma byla dobrá. Do Mexika se každopádně moc těším.
Sledujete soupeřky?
Před pár dny ještě proběhly Asijské hry, je možné, že konečné složení té osmičky se na poslední chvíli ještě bude měnit. Moc smysl sledovat konkurenci nemá, až v Mexiku se bude losovat a zjistím, proti komu do eliminačního zápasu půjdu.
Povede se naladit ideální formu?
To bude složité. Sezona byla hodně náročná, intenzivní, udělala jsem v ní dost dobrých výsledků. Teď to bude zcela jiný formát, musíte se připravit na konkrétní den. Rozhodne aktuální rozpoložení, dva pokažené šípy vás mohou stát hodně moc.
Jak otec Horáček koučoval proti své dceři
Byla to pikantní chvíle. Ve finálovém souboji žen hlavní kouč lukostřeleckého klubu Arcus Plzeň Zdeněk Horáček dával rady mladé svěřenkyni Natálii Saxlové, vedle níž stála česká hvězda a favoritka Marie, Horáčkova dcera.
„V té chvíli fandíte oběma. Přejete jim, aby šípy létaly do žlutých barev v terči, což se dařilo. Pro mě to byl úžasný pocit,“ líčil Horáček.
Saxlová jako jediná sebrala Horáčkové alespoň bod, ve druhé finálové rundě bylo skóre 27:27. „Být ve finále s Maruškou je jeden ze splněných snů. Asi jsem nečekala, že bych mohla uspět, ale chtěla jsem urvat nějaký bodík, trošku jí zavařit. To se povedlo, se stříbrem jsem moc spokojená,“ hlásila Saxlová.
Do Arcusu přišla v žákovském věku, právě Marie Horáčková byla jednou z jejích mentorek. Teď už má za sebou maturitu, přijímací zkoušky na vysokou školu. A také první velkou medaili z šampionátu dospělých.
„Maruška je pro nás všechny v klubu obrovský vzor. Jsem ráda, že můžu být svědkem jejích úspěchů, vidět ji na tréninku. Její píle a to, jak si jde za svým, je pro mě velkou inspirací,“ svěřila se mladá lukostřelkyně, která o týden dříve startovala v Plzni také na dorosteneckém mistrovství ČR.
„Tam ji trošku doběhl náročný program, forma nebyla ideální. Ale přišla o týden později. Je talentovaná, proč by jednou Marušku nemohla prohánět,“ reagoval Horáček.
Po akci mohl být spokojený. Lukostřelci pořádajícího Arcusu vybojovali jednu zlatou, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Stříbro pak v soutěži mix týmů s reflexním lukem přidal další městský klub 1.LK Plzeň 1935.
„Kolegům z 1.LK Plzeň musím poděkovat, skvěle pro závodníky připravili zázemí na své střelnici,“ vzkázal šéf šampionátu, který si pochvaloval i přesun finálových soubojů do centra města. O medaile se střílelo v Šafaříkových sadech, pár metrů od náměstí Republiky.
„Přiblížili jsme lukostřelbu lidem, byla nainstalovaná velkoplošná obrazovka, vyšlo nám i počasí. Finančně i organizačně to bylo hodně náročné, ale stálo to za to. Rád bych to do tří let zopakoval,“ prohlásil Horáček.