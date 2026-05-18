Trenéra přeplatili Mexičané. Olympionik Li i tak před ME hlásí: Poznal jsem nový svět

Bez trenéra, ale s odhodláním. Už v pondělí startuje v Turecku lukostřelecké mistrovství Evropy. Na startu nebude chybět ani nejlepší český muž, účastník olympijských her v Paříži Adam Li z olomouckého SK UP. Ideální umístění? Do osmého místa. „Ale mou ambicí je obsadit nejvyšší příčky, to tak musí být vždycky,“ usmívá se 28letý lukostřelec.
Český lukostřelec Adam Li. | foto: Archiv Adama Li

Když se v roce 2024 kvalifikoval na OH do Paříže, byl prvním Čechem po 16 letech, kterému se to povedlo. Krátce po hrách si společně s reprezentační kolegyní, mistryní světa Marií Horáčkovou, našel špičkového trenéra Francouze Marca Dellenbacha. „Jeden z nejlepších trenérů v Evropě. Ne-li ten vůbec nejlepší,“ říká Li.

Jenže krátce před evropským šampionátem – největším vrcholem letošní sezony – Dellenbach od českého dua odešel. Přeplatila ho reprezentace Mexika. „Jeho rozhodnutí chápeme a respektujeme,“ povzdechne si Li.

Za koučem s Horáčkovou dojížděli do švýcarského Lausanne, kde je centrum světové lukostřelby. „A když jsme tam nebyli, de facto neměl co na práci. Takže když se ozvalo Mexiko s nabídkou na full-time… Vůbec se mu nedivím, že šel za lepšími podmínkami,“ dodává Li.

„Trenér byl zaměstnaný v tom světovém centru, takže nebyla moc možnost, aby dojížděl za námi. Respektive byla, ale to by bylo finančně ještě náročnější, než když jsme cestovali my,“ odůvodňuje lukostřelec.

Jak sám říká, do Švýcarska s Horáčkovou necestovali kvůli lepšímu zázemí, ale právě kvůli personálu.

Čeští lukostřelci Adam Li a Marie Horáčková na Evropských hrách v Krakově.

„Kvůli terčovnicím to nebylo. Máme skvělé zázemí v Prostějově na základní škole Jana Železného,“ zdůrazňuje Li. Rok a půl dlouhou spolupráci si ale i přes velkou finanční náročnost pochvaluje. „Poznal jsem úplně nový svět lukostřelby!“

V čem? V technice.

Nemusí se to zdát, ale správně natáhnout tětivu a zamířit je poměrně řehole. „Jeden výstřel je jako zvednout 25 kilo,“ vyprávěl Li před olympiádou.

„S trenérem jsme byli původně domluveni na celém olympijském cyklu. První dva roky jsme ladili techniku, základní a největší úpravy jsme stihli dokončit před jeho odchodem. Další dva roky se měly krystalizovat ty nejmenší detaily na olympijské hry,“ popisuje Li.

Ale nakonec bude v Turecku on i Marie Horáčková bez kouče.

Lukostřelec Adam Li: Jeden výstřel je jako zvedat dvacet pět kilo

„Poohlížíme se jinde, ale tuhle sezonu už asi dojedeme bez trenéra,“ připouští Li. „Nicméně já i Maruška máme trenérské licence, takže se podržíme navzájem. Jsme zvyklí trénovat sami. I s ostatními lidmi z repre dáme hlavy dohromady. A když budeme potřebovat pohled zvenčí, můžeme se obrátit na trenéry, kteří nás vedli dříve,“ nepanikaří Li.

Letošní lukostřelecká sezona je našlapaná. Minulou neděli se Li vrátil ze závodů v Šanghaji, teď už je zase v Turecku. Pak ho čekají závody v Polsku, Španělsku… „Na odpočinek není moc času, sezona končí v červnu, čas bude až pak,“ říká.

I prostor k tréninku se s přibývajícími závody logicky krátí. Zatímco v zimě stráví tréninkem klidně šest až osm hodin denně, teď mu musí stačit menší časový příděl.

„Ale pořád trénujeme dost. Nemůžete z toho vypadnout, lukostřelecký pohyb je tak specifický a zabírá tak specifické svaly, že to nenatrénujete nikde v posilovně. Pracujeme systematicky celý rok. Harmonogramy závodů známe dopředu, takže podle toho přípravu přizpůsobujeme,“ líčí Li.

