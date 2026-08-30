Senzační zlatý posun. Lukeš poslal titul do nebe. Nevěřil jsem, že se to děje, líčí

Až Matěj Lukeš, ročník narození právě 2002, se o něj v neděli na šampionátu v čínském Kuej-jangu postaral.
„Neskutečné! Neobhájil jsem bronzovou, ale mám zlatou,“ smál se čtyřiadvacetiletý šampion, jenž loni na mistrovství světa v Litvě skončil třetí.
Lukeš do Číny odjížděl jako jeden z adeptů na medaile. Ve světovém žebříčku mu patří první příčka, na Světových pohárech v bulharském Pazardžiku i ve finále seriálu v Budapešti skončil druhý.
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Mistrovství světa navíc podřídil poslední týdny. Zkraje srpna mu obětoval i mistrovství Evropy v Istanbulu, kde absolvoval jen kvalifikaci a šermířskou část semifinále.
„Mohl jsem na Evropě něco dokázat, ale musel bych tam jít takříkajíc do mrtva a vynaložené síly by mi na mistrovství světa mohly fatálně chybět,“ vysvětloval.
Místo dalších disciplín tedy už v Istanbulu zahájil přípravu, načež v ní pokračoval v Praze až do odletu do Číny.
„Cítím, že forma tam bude,“ vyhlížel před vrcholem. „Pokud projdu kvalifikací, může se stát cokoliv. Snad se zopakuje scénář z mistrovství Evropy, kde pro mě byla kvalifikace celkem na pohodu.“
O vyloženou pohodu tedy v kvalifikaci nešlo. Kvůli silnému dešti se totiž protáhla na dva dny. Jinak ale Lukeš podal spolehlivý výkon, a v plavecké části si dokonce vylepšil osobní rekord.
„Bylo to celkem s rezervou. Teda časovou, fyzicky to tady ve vysoké výšce dává zabrat,“ kývl.
Semifinále zvládl ještě lépe. Vyhrál svou skupinu a v šermu se dokonce probojoval až do finále. „Šlapalo to snad ani ne podle plánu,“ usmál se.
Souboj o medaile ale přinesl pořádné drama. Že bude mít zlato? Zprvu se tak vůbec nezdálo.
Po šermu byl z osmnácti závodníků až čtrnáctý. Po překážkovém běhu, který po olympijských hrách v Paříži 2024 nahradil parkur, se sice posunul, ale stále figuroval na jedenácté pozici.
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„Šerm jsem totálně projel, ale pak už jsem byl ve svém tunelu,“ vyprávěl Lukeš.
V plavecké části vyhrál svoji rozplavbu a do kombinované disciplíny běhu se střelbou startoval ze šestého místa.
„Překážky byly bez chyby a plavání taky přesně tak, jak jsem potřeboval,“ popisoval. „Bylo navíc fajn, že jsem plaval ve druhé rozplavbě, takže jsem potom měl čas se rozběhat.“
V závěrečné části senzační zlatou stíhací jízdu dokonal. Na poslední pátou střeleckou položku dorazil společně se dvěma soupeři.
Že by se mu rozklepala kolena? Kdepak. Rychle odstřílel a do posledního kola vbíhal jako první.
Už před cílem mohl tušit: Nikdo na mě mít nebude, běžím si pro zlato!
„Bolelo to, ale asi jsem běžel i celkem rychle,“ usmál se. „V posledním kole jsem nevěřil, že se to děje. Krok za krokem jsem se přibližoval, doběhl jsem do cíle a teď se někde vznáším.“
Za cílem pohlédl k nebi. Při bezprostředním rozhovoru byl dojatý. „Moc děkuju všem, kteří jste vstali. A kdo to neviděl, ať se na to ještě koukne. Zdravím všechny do Česka a hlavně tátu: je to pro mě největší hrdina a pravý mistr. Jsem rád, že jsem mu mohl udělat radost. A taky je to pro mámu,“ dodal na památku zesnulé maminky.