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Senzační zlatý posun. Lukeš poslal titul do nebe. Nevěřil jsem, že se to děje, líčí

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  14:55
Moderní pětibojař Matěj Lukeš slaví titul mistra světa

Moderní pětibojař Matěj Lukeš slaví titul mistra světa | foto: UIPM

Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.
Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.
Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vlevo) na mistrovství světa v Číně
Moderní pětibojař Matěj Lukeš (vpravo) na mistrovství světa v Číně
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Jde o pěknou symboliku. Psal se rok 2002, když moderní pětibojař Michal Sedlecký vybojoval světový titul. Od té doby Češi na tento úspěch čekali. David Svoboda samozřejmě oslavil olympijské zlato v Londýně 2012, on i další reprezentanti z mistrovství světa pravidelně vozili týmové kovy. Ale titul? Pořád nikde.

Až Matěj Lukeš, ročník narození právě 2002, se o něj v neděli na šampionátu v čínském Kuej-jangu postaral.

„Neskutečné! Neobhájil jsem bronzovou, ale mám zlatou,“ smál se čtyřiadvacetiletý šampion, jenž loni na mistrovství světa v Litvě skončil třetí.

Lukeš do Číny odjížděl jako jeden z adeptů na medaile. Ve světovém žebříčku mu patří první příčka, na Světových pohárech v bulharském Pazardžiku i ve finále seriálu v Budapešti skončil druhý.

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Mistrovství světa navíc podřídil poslední týdny. Zkraje srpna mu obětoval i mistrovství Evropy v Istanbulu, kde absolvoval jen kvalifikaci a šermířskou část semifinále.

„Mohl jsem na Evropě něco dokázat, ale musel bych tam jít takříkajíc do mrtva a vynaložené síly by mi na mistrovství světa mohly fatálně chybět,“ vysvětloval.

Místo dalších disciplín tedy už v Istanbulu zahájil přípravu, načež v ní pokračoval v Praze až do odletu do Číny.

„Cítím, že forma tam bude,“ vyhlížel před vrcholem. „Pokud projdu kvalifikací, může se stát cokoliv. Snad se zopakuje scénář z mistrovství Evropy, kde pro mě byla kvalifikace celkem na pohodu.“

Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.

O vyloženou pohodu tedy v kvalifikaci nešlo. Kvůli silnému dešti se totiž protáhla na dva dny. Jinak ale Lukeš podal spolehlivý výkon, a v plavecké části si dokonce vylepšil osobní rekord.

„Bylo to celkem s rezervou. Teda časovou, fyzicky to tady ve vysoké výšce dává zabrat,“ kývl.

Semifinále zvládl ještě lépe. Vyhrál svou skupinu a v šermu se dokonce probojoval až do finále. „Šlapalo to snad ani ne podle plánu,“ usmál se.

Souboj o medaile ale přinesl pořádné drama. Že bude mít zlato? Zprvu se tak vůbec nezdálo.

Po šermu byl z osmnácti závodníků až čtrnáctý. Po překážkovém běhu, který po olympijských hrách v Paříži 2024 nahradil parkur, se sice posunul, ale stále figuroval na jedenácté pozici.

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„Šerm jsem totálně projel, ale pak už jsem byl ve svém tunelu,“ vyprávěl Lukeš.

V plavecké části vyhrál svoji rozplavbu a do kombinované disciplíny běhu se střelbou startoval ze šestého místa.

„Překážky byly bez chyby a plavání taky přesně tak, jak jsem potřeboval,“ popisoval. „Bylo navíc fajn, že jsem plaval ve druhé rozplavbě, takže jsem potom měl čas se rozběhat.“

Moderní pětibojař Matěj Lukeš vyhrál v Číně mistrovství světa.

V závěrečné části senzační zlatou stíhací jízdu dokonal. Na poslední pátou střeleckou položku dorazil společně se dvěma soupeři.

Že by se mu rozklepala kolena? Kdepak. Rychle odstřílel a do posledního kola vbíhal jako první.

Už před cílem mohl tušit: Nikdo na mě mít nebude, běžím si pro zlato!

„Bolelo to, ale asi jsem běžel i celkem rychle,“ usmál se. „V posledním kole jsem nevěřil, že se to děje. Krok za krokem jsem se přibližoval, doběhl jsem do cíle a teď se někde vznáším.“

Za cílem pohlédl k nebi. Při bezprostředním rozhovoru byl dojatý. „Moc děkuju všem, kteří jste vstali. A kdo to neviděl, ať se na to ještě koukne. Zdravím všechny do Česka a hlavně tátu: je to pro mě největší hrdina a pravý mistr. Jsem rád, že jsem mu mohl udělat radost. A taky je to pro mámu,“ dodal na památku zesnulé maminky.

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