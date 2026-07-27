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Z výtečných dělá průměrné. Littler boří rekordy, cílí na unikát. Vyhraje všechno?

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  14:05
Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Godfrey Pitt ČTK

Luke Littler slaví triumf na World Matchplay.
Luke Littler během finále World Matchplay.
Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.
Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi.
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Při sledování cesty světové jedničky do finále World Matchplay utrousil: „Někteří soupeři mu zápasy šíleně usnadňují.“ Když přišla řada na něj, dopadl stejně jako všichni ostatní. Gerwyn Price na Lukea Littlera neměl. Ani náhodou. A tak pokorně sklopil hlavu a pronesl: „Ten kluk je výjimečný. Jeden z milionu!“

Sportovní svět v uplynulých třech týdnech znovu žasl nad dokonalostí Tadeje Pogačara. Nyní již pětinásobného vítěze Tour de France, který zbytku pelotonu rychle naznačil: Také letos jedete jen o druhé místo.

Littler vysílá konkurenci stejné signály.

Vyzyvatelé se mu marně snaží vyrovnat. Když mají navrch, tak jen na malý okamžik. Jeden po druhém přijímají porážku, jejich pohledy už během zápasů hovoří za vše: Co si s ním máme počít?!

Slova stále teprve devatenáctiletého Angličana jim na klidu nepřidávají.

„Ještě se můžu zlepšovat,“ vyřkl s potutelným úsměvem děsivou představu pro zbytek světové špičky. „Jsem schopný se dostat na průměr 120, ale nikdy mi to nevydrží. Třeba za pár let, uvidíme.“

Kde se může zastavit? Jsou současné šipky v zajetí jeho dominance? Momentálně tomu vše nasvědčuje.

„Ostatní se proti němu nemají čeho chytit,“ poznamenal expert Mark Webster ze stanice Sky Sports. Nejen on zahrnul Littlerův triumf na prestižním World Matchplay chválou: „Nejlepší vystoupení na velkém turnaji v historii.“

Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi.

Tak si jej pojďme rozebrat. A začněme od konce. Ve finále proti neúspěšně vzdorujícímu Priceovi, kterému velice slušný výkon (průměr 104,95) stačil pouze k jednoznačné porážce 9:18.

„Pár šancí jsem promarnil, jemu rostlo sebevědomí, k ničemu mě nepustil,“ přiznal zklamaný Velšan. „Kéž by nebyl tak dobrý... Mohl jsem vyhrát o pár turnajů více.“

V Blackpoolu byl zcela bez šance. Littler vytáhl průměr až na rekordních 111,53, připsal si dvanáct maximálních náhozů (180) a hned šestkrát zavřel hodnotu vyšší než 100.

Chci vyhrát úplně všechno! Šipky jsou na prahu Littlerovy vlády, najde vyzyvatele?

„Bláznivý týden! Pokud jde o šipky, jeden z nejlepších v mém životě,“ neskrýval spokojenost. „I když to statistiky možná naznačují, mohu vás ujistit, že snadné to opravdu nebylo.“

Ale dozajista to tak vypadalo. Nejen v boji o titul, nýbrž celý týden.

Nezastavitelný mladík na cestě do finále postupně odklidil z cesty Nika Springera (10:6), Nathana Aspinalla (11:8), Joshe Rocka (16:7) a Dirka van Duijvenbodeho (17:5).

Littlerova devítka na úvod utkání s Aspinallem:

World Matchplay dokončil s rovněž historickým celkovým průměrem 111,04, suverénně pokořil dosavadní maximum legendárního Phila Taylora (106,31) z roku 2010. V tabulkách nemá konkurenci ani v počtu trefených 180 za turnaj (66).

V žebříčku PDC (Professional Darts Corporation) se jako první šipkař přehoupl přes hranici tří milionů liber (3,143 milionů). I ztráta druhého Lukea Humphriese(1,008 milionů liber) ukazuje, jak nekompromisně šipkám vládne.

„Z výtečných hráčů dělá zcela obyčejné, průměrné,“ připomněl Webster. „Vysílá jim zprávu, že se musí zlepšit. A to výrazně! Věří si, u terče si to užívá. A co je neméně důležité, sám si klade nové výzvy.“

Luke Littler slaví triumf na World Matchplay.

Ve zbytku sezony Littler cílí na velký úlovek. Od začátku roku vyhrál všech pět majorů. Mistrovství světa, sérii Premier League, World Masters, UK Open a nyní World Matchplay: „Přesně tak jsem to měl v plánu.“

Zatím je v polovině, další čtyři turnaje nejvyšší kategorie (World Series, World Grand Prix, European Championship, Grand Slam of Darts, Players Championship Finals) na něj teprve čekají.

Dokáže v rozmezí dvanácti měsíců zkompletovat mimořádnou sbírku, na kterou ani Taylor nedosáhl? „Mám to v hlavě, jdu si za tím! Nejen já, žene mě celá rodina, podporuje mě na milion procent,“ řekl odhodlaně.

„Tak trochu začínám počítat s tím, že to dokáže. Teď si neumím představit, že by na něj někdo dokázal vyzrát, pro ostatní to bude nesmírně složité,“ prohlásil Webster.

Nemyslete si, Littler není zcela neporazitelný. V červnu podlehl Humphriesovi v semifinále Nordic Darts Masters, o tři týdny později na největšího rivala nestačil ve finále US Masters.

Ale na velkých turnajích, v delších a složitějších zápasech neohroženě vládne. Až to některým škarohlídům může připadat předvídatelné, nezáživné nebo snad dokonce otravné.

„Nic jsem nezměnil, pořád jsem to já. Cítím se jako nejlepší verze sebe sama,“ pochvalovala si světová jednička.

„Jestli má někdo potřebu toho kluka vypískat, pak je s ním něco v nepořádku. Luke je pro náš sport fantastický,“ zastal se Price soupeře lidsky, načež se smíchem dodal. „Ale doufám, že už se nikdo jako on neobjeví!“

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