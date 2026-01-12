Krátce po Novém roce oslavoval úspěšnou obhajobu světového šampióna, která mu vynesla rekordní jeden milion liber – v přepočtu zhruba 28 milionů korun.
„Teď už si pár věcí můžu dopřát, ale stále nevím co,“ hlásil Littler na pódiu krátce poté, co ve finále zdolal Giana Van Veena 7:1.
Byť mu značnou část výhry skrouhly daně a další všelijaké poplatky, teprve osmnáctiletý Angličan se rozhodl pořídit obrovskou vilu.
Britský Daily Mail uvádí, že koupil pozemek s domem, ve kterém se nachází pět ložnic s koupelnami, solárními panely, velkou zahradou, vířivkou a prostorem pro vícero aut.
Chci vyhrát úplně všechno! Šipky jsou na prahu Littlerovy vlády, najde vyzyvatele?
Má se jednat o dům pro rodiče, kteří i se synem doposud žili ve dvojdomku, jenž stál zhruba pět milionů korun. Jde tak o značné vylepšení příbytku.
„Už jsem to říkal v minulosti, jako rodina jsme nikdy neměli takové množství peněz. Teď už ano,“ říkal Littler dříve.
A to ještě nevěděl, jaký finanční přínos bude evidovat o pár dní později.
Šipkařská superstar a světová jednička se dohodla s firmou Target Darts, se kterou spolupracuje už několik let, na gigantickém kontraktu.
Každý rok si díky němu přijde na zhruba 56 milionů korun, smlouva bude trvat následujících deset let.
„S Lukem jsem se poprvé setkal v jeho dvanácti letech na mládežnickém mistrovství. Tehdy se mě jeho otec zeptal, zdali bychom ho mohli sponzorovat,“ vzpomíná Garry Plummer, předseda společnosti Target.
„Nikdy jsme do nikoho tak mladého neinvestovali, ale viděl jsem v něm něco výjimečného, takže bylo snadné souhlasit. Od té doby roste jako hráč i jako člověk, jeho úspěchy jsou obdivuhodné. Tato nová dohoda je oslavou všeho, co jsme společně vybudovali a co nás ještě čeká,“ dodal.