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Littler si rýpl do Yamala: Na mistrovství moc neukázal. Nejlepší sportovec jsem já

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  17:20
Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi.

Luke Littler se raduje během finále World Matchplay proti Gerwynu Priceovi. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Godfrey Pitt ČTK

Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay.
Luke Littler slaví triumf na World Matchplay.
Luke Littler během finále World Matchplay.
Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.
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Sebevědomí mu nechybí. U terče ho ukazuje každý zápas, nebojí se ani velkých prohlášení. Jedno takové vypustil šipkařský fenomén Luke Littler krátce po suverénním triumfu na nedávném World Matchplay. V reakci na otázku, kdo je momentálně nejvýraznějším sportovcem na světě.

Asi dokážete odhadnout, jak zněla jeho odpověď.

„Těžko říct, když teď Sinner vyhrál Wimbledon... Ale podle toho, jaké předvádím výkony a jak sbírám trofeje, jsem teď asi tím nejlepším, co ve sportu najdete,“ pronesl pro britský deník The Sun.

Z výtečných dělá průměrné. Littler boří rekordy, cílí na unikát. Vyhraje všechno?

Šipkám v devatenácti letech vládne pevnou rukou. Neohroženě vévodí žebříčku PDC (Professional Darts Corporation), jako první pokořil hranicí tří milionů liber (3,143 milionu).

V aktuální sezoně může i dál psát historii a dosáhnout na fantastický úspěch, který se nepodařil ani legendárnímu Philu Taylorovi. Od začátku roku nenašel přemožitele na žádném z pěti majorů, dalších pět má před sebou.

„Jestli to může někdo dokázat, tak právě on. Momentálně na něj nikdo nemá,“ shodují se odborníci, kteří s úctou básní o Britově jedinečnosti.

Lamine Yamal ze Španělska si hýčká trofej pro mistry světa.

Andrea Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie formule 1.

Také odtud se berou tendence porovnávat Littlera s dalšími hvězdami napříč sporty. Ale nezapomínejme, že není sám, kdo v tak nízkém věku ve svém odvětví exceluje.

Teprve devatenáct je i Andreovi Kimimu Antonellimu, lídrovi šampionátu formule 1, jenž letos vyhrál už šest Velkých cen. A pokud vedoucí příčku udrží až do prosince, stane se nejmladším mistrem světa v historii.

Stejně starý Lamine Yamal už stihl dotáhnout Barcelonu ke dvěma španělským titulům, obsadit druhé místo v anketě Zlatý míč, s reprezentací opanoval evropský a nedávno i světový šampionát.

Kdo je nejlepším devatenáctiletým sportovcem současnosti?

celkem hlasů: 158

„Hodně lidí o něm mluví, ale na turnaji moc neukázal, ne? Dal jen jeden gól, ani nevím, jestli měl nějakou asistenci,“ rýpl si Littler do mimořádně nadaného fotbalisty, jenž se může pyšnit výrazně lepšími čísly, než na jaká dosáhli v jeho věku Lionel Messi či Cristiano Ronaldo.

Když dostal odskočený šipkař otázku, zda je Yamal nejlepším devatenáctiletým sportovcem na světě, odpověděl rázně: „Ne, není! Dokud vítězím, hraju dobře a sbírám trofeje, není co řešit.“

Na prestižním World Matchplay v Blackpoolu převálcoval konkurenci rozdílem třídy. „Pro náš sport má obrovský přínos. Je fantastický, jeden z milionu,“ smekl poražený finalista Gerwyn Price.

Luke Littler s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Littlerův neuvěřitelný nástup a následnou dominanci na šipkařské scéně v minulosti ocenila i BBC.

V letech 2024 i 2025 jej zařadila mezi finalisty v kategorii Sportovní osobnost roku, v níž už více než sedmdesát let vybírá nejlepší šestici Britů.

Předloni skončil druhý za atletkou Keely Hodgkinsonovou, zlatou medailistkou na 800 metrů z olympijských her v Paříži. Loni se umístil mimo nejlepší trojici, prvenství připadlo golfistovi Rorymu McIlroyovi.

Britka Keely Hodgkinsonová se raduje z olympijského triumfu v běhu na 800 metrů.

Šampion Masters 2026 Rory McIlroy.

„Ale teď nemá ve světě sportu konkurenci,“ prohlásil v podcastu Sky Sports’ Love The Darts komentátor Chris Murphy.

„Je to zajímavé téma. Šipky mají více velkých turnajů než jiné sporty, ale on přece vyhrává úplně všechno. Do debaty můžeme zahrnout Sinnera, Scottie Scheffler je dlouhodobou golfovou jedničkou... Ale myslím si, že nikdo z nich se Littlerovi ani nepřibližuje.“

Vuelto, já jedu! Zákulisí Pogačarova startu. Pobídka organizátorů i listopadový plán

Můžete namítat, že některá jména opomněl. Další fotbalová i atletická esa nebo Tadeje Pogačara, nyní jíž pětinásobného vítěze Tour de France a jednoho z nejlepších cyklistů historie, který se za dva týdny zahájí útok na triumf z Vuelty.

Také Littler se ale mezi sportovní elitou zabydluje, má v ní své místo. A pokud si letos podmaní i zbývající majory, jeho renomé získá na ještě větším lesku.

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