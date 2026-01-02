Littler hravě porazil Searla a je na šipkařském MS potřetí za sebou ve finále

Autor: ,
  22:27
Osmnáctiletý Angličan Luke Littler je potřetí za sebou ve finále mistrovství světa v šipkách. Světová jednička a obhájce titulu porazil v semifinále turnaje v londýnské Alexandra Palace krajana Ryana Searla 6:1 na sety.

Luke Littler (vlevo) šipkuje, Ryan Searle ve světovém semifinále došipkoval. | foto: Dave ShoplandAP

O trofej a rekordní prémii jeden milionu liber (27,7 milionu korun) se v sobotu utká s lepším z dvojice Gian van Veen - Gary Anderson.

Littler i Searle dosud ztratili na turnaji shodně pouze dva sety, v pátek byl ale ve hře obou Angličanů vidět velký rozdíl. Historicky nejmladší mistr světa prohrál úvodní set, ve zbytku zápasu však dominoval a zvítězil i v šestém vzájemném duelu.

Littler si zahraje finále i při své třetí účasti na světovém šampionátu a v sobotu se může stát teprve čtvrtým šipkařem, který obhájí titul. Dosud se to povedlo pouze legendárnímu Philu Taylorovi, Adrianu Lewisovi a Andersonovi.

Mistrovství světa se poprvé koná v rozšířeném formátu se 128 hráči. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Toulouse vs. LensFotbal - 17. kolo - 2. 1. 2026:Toulouse vs. Lens //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 800.00
  • 300.00
  • -
St. Louis vs. VegasHokej - - 2. 1. 2026:St. Louis vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.75
  • 3.20
  • 5.80
Rayo Vallecano vs. GetafeFotbal - 18. kolo - 2. 1. 2026:Rayo Vallecano vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 8.50
  • 70.00
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - - 2. 1. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.54
  • 4.80
  • 5.20
USA vs. FinskoHokej - - 3. 1. 2026:USA vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
3. 1. 00:00
  • 1.78
  • 4.48
  • 3.62
Florida vs. NY RangersHokej - - 3. 1. 2026:Florida vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
3. 1. 02:00
  • 2.14
  • 4.07
  • 3.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Boxer Joshua se zranil při tragické autonehodě. Dva spolujezdci nepřežili

Boxer Anthony Joshua se raduje po vítězství nad Jakem Paulem.

Bývalý boxerský mistr světa Anthony Joshua, který před deseti dny ve sledovaném zápase porazil youtubera Jakea Paula, se zranil při autonehodě v nigérijském státě Ogun. Šestatřicetiletý Brit skončil...

ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:0. Klíčový duel turnaje, junioři hrají na MS čtvrtfinále

Sledujeme online
Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let vstupuje do rozhodující fáze. Čeští junioři chtějí popáté v řadě postoupit mezi čtyři nejlepší týmy turnaje, ve čtvrtfinále čelí od 22.30 Švýcarsku. Utkání...

2. ledna 2026,  aktualizováno  22:39

Littler hravě porazil Searla a je na šipkařském MS potřetí za sebou ve finále

Luke Littler (vlevo) šipkuje, Ryan Searle ve světovém semifinále došipkoval.

Osmnáctiletý Angličan Luke Littler je potřetí za sebou ve finále mistrovství světa v šipkách. Světová jednička a obhájce titulu porazil v semifinále turnaje v londýnské Alexandra Palace krajana Ryana...

2. ledna 2026  22:27

Pro fanoušky je derby svátek, lepší než silvestr a Vánoce, těší Mazance výhra

Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje v utkání proti Vítkovicím

V parádní atmosféře před vyprodanou arénou se hokejisté Vítkovic marně pokoušeli překonat gólmana třineckých Ocelářů Marka Mazance. Ve 37. kole extraligy zvítězili hosté i díky Mazancovu čistému...

2. ledna 2026  21:56

Plzeňský Filip po prvním hattricku a dvou gólech v oslabení: Nevím, co se děje

Plzeňský Matyáš Filip (druhý zleva) nasázel Litvínovu hattrick.

Jak důležité je míti Filipa, poznává po Kladnu i Plzeň. Páteční večer v Litvínově si bude pětadvacetiletý útočník pamatovat navždy: prvním hattrickem extraligové kariéry vypráskal domácí Litvínov,...

2. ledna 2026  21:31

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Plzeň získala Kadlece z Bohemians, v Ďolíčku ho nahradí Havel

Obránce Adam Kadlec z Bohemians si zahřívá ruce během utkání proti Slavii

Adam Kadlec přestoupil z fotbalových Bohemians do Plzně, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. Opačným směrem na konci ledna zamíří jiný pravý obránce Milan Havel. Oba kluby o tom informovaly na...

2. ledna 2026  19:42

Rezek nároďáku pomůže, věří Frťala. Vachouškovi přeje postup se Zbrojovkou

Teplický kouč Zdenko Frťala vede zahajovací trénink.

Posílení útoku se zatím nedočkal, přesto kouč prvoligových Teplic Zdenko Frťala nebude blokovat prodloužení hostování podzimní ofenzivní komety Tadeáše Vachouška v Brně. Autor sedmi gólů zůstane v...

2. ledna 2026  19:37

Baník okysličuje svou ofenzivu. Z Turecka se do české ligy vrací Jurečka

Slávistický útočník Václav Jurečka slaví gól do sítě AS Řím.

Ostravské fotbalisty posílil útočník Václav Jurečka. Někdejší dvojnásobný nejlepší střelec české ligy přichází po rozvázání smlouvy v Rizesporu. Jedenatřicetiletý hráč ukončil angažmá v Turecku v...

2. ledna 2026  19:07

Fotbalové přestupy ONLINE: Vrátí se Jurásek do Slavie? Jurečka posílil Baník

Sledujeme online
Obránce Hoffenheimu David Jurásek (vpravo) se snaží zastavit Dejana...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

31. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  2. 1. 18:41

Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem...

V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první...

2. ledna 2026  17:59

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Děkuji Bohu za všechno, co dělá. Semenyo se na sítích pochlubil křtem v moři

Fotbalista Antoine Semenyo podstoupil křest na pláži v Bournemouthu

Jeden z nejlepších fotbalistů Premier League posledních měsíců upoutal pozornost i mimo hřiště. Ghanský reprezentant Antoine Semenyo zveřejnil na sociálních sítích video ze svého křtu na pláži v...

2. ledna 2026  17:49

Fernstädtová si dojela na Světovém poháru ve Winterbergu pro bronz

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová skončila na Světovém poháru ve Winterbergu třetí. V olympijské sezoně se podruhé prosadila na stupně vítězů. Na bronz dosáhla měsíc a půl před hrami v Cortině...

2. ledna 2026  17:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.