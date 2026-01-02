O trofej a rekordní prémii jeden milionu liber (27,7 milionu korun) se v sobotu utká s lepším z dvojice Gian van Veen - Gary Anderson.
Littler i Searle dosud ztratili na turnaji shodně pouze dva sety, v pátek byl ale ve hře obou Angličanů vidět velký rozdíl. Historicky nejmladší mistr světa prohrál úvodní set, ve zbytku zápasu však dominoval a zvítězil i v šestém vzájemném duelu.
Littler si zahraje finále i při své třetí účasti na světovém šampionátu a v sobotu se může stát teprve čtvrtým šipkařem, který obhájí titul. Dosud se to povedlo pouze legendárnímu Philu Taylorovi, Adrianu Lewisovi a Andersonovi.
Mistrovství světa se poprvé koná v rozšířeném formátu se 128 hráči. Oba čeští reprezentanti Karel Sedláček i Adam Gawlas nepřešli přes úvodní kolo.