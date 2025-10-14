Ta Littlera porazila v dramatickém zápase 6:5. Oba předvedli parádní výkon, dlouze se přetahovali o skóre, oba házeli v průměru nad 105 bodů.
Littler tak necelých 24 hodin po suverénním finálovém vítězství nad světovou jedničkou Lukem Humphriesem překvapivě padl a mládežnického titulu se tak nedočká.
Do finále naopak senzačně postoupila Greavesová, jež vyzve 23. listopadu Giana van Veena.
Jednadvacetiletá šipkařka se mohla radovat z doposud svého největšího skalpu kariéry, přesto jí oslavy narušilo pár individuí.
Ženy v šipkařském světě stále patří k minoritě, na velkých akcích se objevují jen zřídka. Greavesová může navázat třeba na Noa-Lynn van Leuvenovou nebo Fallon Sherrockovou.
Je to muž! protestovaly ženy proti šipkařce. Pořadatelé je z haly násilím vyhodili
Ale i ony už se několikrát setkaly s reakcemi jako naposledy přemožitelka světové dvojky Littlera.
„Tohle nepotřebujeme. Ženy by neměly soupeřit s chlapy, je jedno, jak jsou dobré,“ napsal na Instagramu jeden z uživatelů.
Sesypalo se na něj spoustu kritiků, koneckonců Greavesová se dočkala především gratulací a hezkých slov, přičemž i sám Littler na tento komentář stroze zareagoval.
„Jste sjetý?“ tázal se.
In a match of immense quality, Luke Littler takes out 124 to take a 6-5 win against Beau Greaves in our show closer in Norwich.— MODUS Sports (@ModusDarts180) May 18, 2025
It's the end of a fabulous two days at Epic Studios. pic.twitter.com/vvaTtGhyun
Sám se s pichlavými komentáři setkává často, na šipkařské scéně vylétl neuvěřitelně rychle a nebývá ojedinělé, že právě ti nejlepší hráči napříč všemi sporty přitahují i nejvíce odpůrců.
Jen pod příspěvkem s jeho poslední porážkou narazíte na komentáře typu „nesnáším tohoto namyšleného malého tlustoprda“ nebo „bitva dvou těžkých vah v šipkách“, jenž naráží i na vzhled Greavesové, a podobně.
Té už ale senzační vítězství nikdo nevezme. Ve finále mládežnického mistrovství světa, jehož se můžou zúčastnit šipkaři ve věku od 16 do 23 let, zabojuje o historický titul.
Ten loni získal právě van Veen, Littler se na turnaj nepřihlásil. V roce 2023 jej ale ovládl, před ním na něm uspěl třeba Josh Rock nebo Humphries, který před šesti lety zdolal ve finále Čecha Adama Gawlase.