Když v neděli dokonal triumf na prestižní World Grand Prix a radoval se z už sedmého velkého titulu v kariéře, mnohé svým následným rozhodnutím překvapil. Místo oslav totiž vyrazil na mládežnický šampionát, zdaleka ne tak prestižní turnaj. A v něm Luke Littler překvapivě narazil už v semifinále, kde nestačil na mladou Beau Greavesovou.
Beau Greavesová porazila už nejedno šipkařské eso, naposledy třeba hvězdného Lukea Littlera.

Beau Greavesová diskutuje po zápase s Fallon Sherrockovou.
Palec nahoru si Beau Greavesová za své výkony rozhodně zaslouží.
Beau Greavesová se raduje z vítězství v šipkách.
Ta Littlera porazila v dramatickém zápase 6:5. Oba předvedli parádní výkon, dlouze se přetahovali o skóre, oba házeli v průměru nad 105 bodů.

Littler tak necelých 24 hodin po suverénním finálovém vítězství nad světovou jedničkou Lukem Humphriesem překvapivě padl a mládežnického titulu se tak nedočká.

Do finále naopak senzačně postoupila Greavesová, jež vyzve 23. listopadu Giana van Veena.

Luke Littler ve finále šipkařského mistrovství světa

Jednadvacetiletá šipkařka se mohla radovat z doposud svého největšího skalpu kariéry, přesto jí oslavy narušilo pár individuí.

Ženy v šipkařském světě stále patří k minoritě, na velkých akcích se objevují jen zřídka. Greavesová může navázat třeba na Noa-Lynn van Leuvenovou nebo Fallon Sherrockovou.

Je to muž! protestovaly ženy proti šipkařce. Pořadatelé je z haly násilím vyhodili

Ale i ony už se několikrát setkaly s reakcemi jako naposledy přemožitelka světové dvojky Littlera.

„Tohle nepotřebujeme. Ženy by neměly soupeřit s chlapy, je jedno, jak jsou dobré,“ napsal na Instagramu jeden z uživatelů.

Sesypalo se na něj spoustu kritiků, koneckonců Greavesová se dočkala především gratulací a hezkých slov, přičemž i sám Littler na tento komentář stroze zareagoval.

„Jste sjetý?“ tázal se.

Sám se s pichlavými komentáři setkává často, na šipkařské scéně vylétl neuvěřitelně rychle a nebývá ojedinělé, že právě ti nejlepší hráči napříč všemi sporty přitahují i nejvíce odpůrců.

Jen pod příspěvkem s jeho poslední porážkou narazíte na komentáře typu „nesnáším tohoto namyšleného malého tlustoprda“ nebo „bitva dvou těžkých vah v šipkách“, jenž naráží i na vzhled Greavesové, a podobně.

Té už ale senzační vítězství nikdo nevezme. Ve finále mládežnického mistrovství světa, jehož se můžou zúčastnit šipkaři ve věku od 16 do 23 let, zabojuje o historický titul.

Ten loni získal právě van Veen, Littler se na turnaj nepřihlásil. V roce 2023 jej ale ovládl, před ním na něm uspěl třeba Josh Rock nebo Humphries, který před šesti lety zdolal ve finále Čecha Adama Gawlase.

