Nadšený Humphries: Fandí mi tu, jako bych byl Čech! V Praze by rád viděl velký turnaj

První kolo díky svému nasazení vynechal, v tom druhém čelil velice těžké soupeřce Beau Greavesové. Předvedl však parádní výkon a s úchvatným průměrem na tři šipky téměř 109 slavil zasloužené vítězství 6:2.
„Jsem velmi spokojený! Podal jsem dobrý výkon. Musel jsem, protože Beau hrála skvěle. Jsem opravdu rád, že se mi podařilo vyhrát zápas na European Tour,“ říkal v Letňanech.
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Místní fanoušci vás tradičně hnali dopředu. Zdá se, že tady máte až výjimečnou auru.
Tohle je můj nejoblíbenější turnaj na Tour. A to s přehledem. Říkal jsem to už několikrát. A nejen proto, že jsem tu vyhrál, ale kvůli fanouškům. Jsou úžasní, berou mě jako jednoho z nich.
Víte proč?
Nevím! Asi proto, že jsem tu vyhrál už tolikrát a mnohokrát jsem o nich mluvil v superlativech. Vždy mi skvěle fandí a já si to tu užívám. Klidně bych tu pořádal všechny turnaje, to bych jich pak vyhrál mnohem víc! Miluju to tady, vyhrál jsem tu tři z posledních pěti turnajů a chci vyhrát i čtvrtý.
Čím to, že se vám tady tak daří?
Když máte pocit, že jste někde chtěný, cítíte se díky tomu skvěle a máte pocit, že jste na vrcholu světa. Pokaždé, když jsem sem přijel, hrál jsem dobře. Když vidíte, jak vás tu fanoušci zbožňují, motivuje vás to k nejlepšímu možnému výkonu. To je určitě jeden z důvodů. A pokud to bude v mých silách, tento turnaj si nikdy nenechám ujít.
Vítězíte ale i jinde, čím je tedy pro vás turnaj v Praze odlišný?
Prostě to tady miluju. Vyhrál jsem už na spoustě míst, ale toto mi vždycky leží nejblíže u srdce. Miluju místní lidi. Jsou úžasní, vždy mě přivítají, respektují. Milují mě, jako bych byl Čech, přitom nejsem! Prostě se to tak přihodilo, ani nevím jak. Váží si mě tu a já jich, budu si to užívat do konce života.
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Takže byste rád, aby Praha v budoucnu hostila i třeba prestižní Premier League?
Jo, to by se mi moc líbilo! Protože upřímně řečeno, ten večer bych asi vyhrál! (směje se) Na turné je spoustu evropských měst, která by si zasloužila mnohem víc, možná i major turnaj. A Praha by pro mě byla tím pravým.
Pro místní fanoušky byste byl favoritem.
Ale nemůžu o tom mluvit, protože není na mně, abych o tom rozhodoval. Avšak kdykoliv sem přijedeme, je tu plno. Tady a v Budapešti – to jsou dvě místa, ze kterých by mohlo vzejít něco velkého. V Belgii se nám v rámci Premier League zadařilo a já bych rád viděl nějaký velký turnaj nebo Premier League i tady.