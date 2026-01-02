Ale ne, už je to tu zase... Humphries končí brzy, Nizozemsko oslavuje novou jedničku

Sám výhru označil za tu největší v dosavadní kariéře. Házel skvěle, dostal Humphriese pod tlak, ten v druhé půlce začal chybovat.
Proto Van Veen nakonec zdolal světovou dvojku Humphriese poměrně jasně 5:1 a slavil postup do semifinále.
„Cítím se úžasně! Hrál jsem dobře, jsem rád, že jsem mohl ukázat v takovémto zápase, čeho jsem schopný,“ těšilo vítěze.
Přitom to nebylo poprvé, kdy si na Humphriese vyšlápl. Ba naopak, dokonce by o něm mohl mluvit jako o oblíbeném soupeři, vždyť vyhrál posledních pět vzájemných střetnutí.
„Proti němu však nesmíte polevit, jinak vás to doběhne. Ale když začal chybovat, využil jsem šanci. V ten moment si asi mohl říkat ‚ale ne, už je to tu zase...‘,“ domníval se.
Když Van Veen trefil poslední šipku, bohorovně neslavil, jen se otočil k soupeři a uznale mu podal ruku.
To Humphries jako by si z porážky nic nedělal, smál se, Nizozemci gratuloval. Uvnitř ho ale vypadnutí muselo pořádně štvát, především poté, co odešel z pódia.
Vždyť ještě v listopadu po prohraném finále Grand Slamu s Littlerem odvážně hlásil: „Oba jsme odskočení. A nemyslím to arogantně.“
Fanoušci vyhlíželi další finále obou šipkařských gigantů, také Humphries tehdy pronesl: „Prohrál jsem tři finále v řadě. Mistrovství světa vyhraju!“
Ačkoliv se u těchto slov potutelně usmíval, teď ho doběhla. Na šampionátu končí už ve čtvrtfinále, v žebříčku ztratí prize money za předloňský titul a na návrat na místo světové jedničky může pro tentokrát zapomenout.
Naopak Van Veen si výrazně polepší. I díky předešlému strádání, na šampionátu totiž v minulosti startoval dvakrát, ani jednou však nevyhrál.
„Proto jsem na sobě v prvním kole cítil obrovský tlak. I když jsem byl mistr Evropy a světová desítka, pořád jsem tady neměl ani jedno vítězství. Hodně se mi ulevilo,“ hodnotil start svého třetího MS.
„Poté ze mě naopak všechna nervozita spadla. Necítil jsem ji ani před čtvrtfinále a myslím, že to bylo vidět,“ pochvaloval si.
Účast v semifinále ho vystřelila na třetí místo žebříčku. Dokonce přeskočil i Michaela van Gerwena, jenž držel pozici nejlepšího nizozemského šipkaře od roku 2012.
„O tom se mi jako dítěti ani nesnilo! Vždycky jsem si myslel, že Michael bude holandskou jedničkou navždycky. Můj cíl byl stát se dvojkou. Že jsem ho dokázal přeskočit, pro mě opravdu moc znamená,“ rozplýval se.
Není divu, že po postupu mezi nejlepší čtyřku čelil dotazu, zdali se považuje za člena nejužší špičky.
„Jsem světová trojka, semifinalista mistrovství světa, znovu jsem porazil Luka Humphriese. Možná už patřím mezi ty nejlepší. Ale aby to tak bylo, musím předvádět špičkové výkony každý týden, v tom se musím zlepšit,“ odpovídal.
Nyní ho čeká největší zápas v kariéře. Boj o finále s Garym Andersonem ze Skotska, jenž má rovněž parádní formu. Zdolal oblíbence fanoušků Justina Hooda, předtím si vyšlápl na Van Gerwena nebo Jermaina Wattimenu.
„Když už jste v semifinále, začínáte snít. Bude to těžké, ale pokud budu hrát jako ve čtvrtek, mám slušnou šanci,“ hovořil o možnosti stát se mistrem světa.
O titulu sní. A po výhře nad světovou dvojkou se mu zase o kousek přiblížil.