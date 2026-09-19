Negativní komentáře jsou pro nás i palivem, tvrdí volejbalista Vašina

„Vnímáme, co se o nás píše v diskusích, že čtvrté místo ve skupině je neúspěch. Ale budu mluvit za nás všechny, co tady jsme, že to žádný neúspěch není,“ prohlásil Vašina.
Za jedinou kaňku považuje stejně jako trenér Jiří Novák utkání se Švédskem, kdy Češi vedli 2:0 a nedotáhli ho k jasné výhře.
„Tam jsme ztratili bod,“ komentoval výhru 3:2. „Ale třetí místo by nic moc neznamenalo, protože jdeme na soupeře z ‚finské‘ skupiny. A ti (Belgie, Finsko, Srbsko a Dánsko) jsou si podobní. Jsou na stejné úrovni nebo o něco lepší než my. Ale je to lepší než narážet na Poláky, Ukrajince, Bulhary, Francouze, Němce...“
|
Hláška, že mám pupek a jsem čtvrtý na světě, je už minulostí, říká Bartůněk
Takže různé komentáře pod články vás spíše dokážou nabudit než rozhodit?
Je to pro nás velká motivace. Když jsme minulý rok letěli na mistrovství světa, spousta komentářů byla o tom, že budeme mít ve skupině skóre nula devět a za týden budeme doma. Motivovalo nás to, abychom hráli mnohem lépe. Ty komentáře jsou i takové palivo, abychom těm lidem ukázali, že se pletou.
Neměl jste po loňském čtvrtém místě na světě chuť některým škarohlídům odepsat, jak se zmýlili?
To by se hodilo. (usměje se) Ale jsme sportovci a ti lidé mají nějaké své názory. A když je potřebují psát, ať to dělají. Nebo je pozveme na trénink, ať si sami vyzkoušejí, jaké je hrát dvě hodiny volejbal, skákat. A jak někdo teď psal, že jsme vypadali unaveně, tak bych ho klidně poprosil, ať si jde po dvou těžkých utkáních ve dvou dnech zahrát ještě třetí proti Slovincům. Když jsem hrál v Polsku, tam jsem se na ty komentáře nemohl vůbec koukat, protože z pěti byly čtyři negativní – že neumíme hrát volejbal a takové věci.
V Polsku, kde je volejbal nesmírně populární, na výs musí být ještě větší tlak než v Česku, ne?
Jsou to dva jiné světy. Polský volejbal s naším nemůžeme zatím srovnávat, protože tam je to sport číslo jedna, všichni mu fandí. V Česku je volejbal oproti fotbalu a hokeji v pozadí, což je veliká škoda, protože neděláme ostudu. Bylo by fajn, kdyby lidi, kteří si myslí, že volejbal je nudný sport, vnímali, že jsme téměř na každé velké akci, že zdatně bojujeme se všemi soupeři.
O Polsku jste mluvil v minulém čase. Takže už je jasné, že příští sezonu budete jinde?
V polské lize už nebudu, ale to, kam jdu, ještě není oficiální, takže nic nemohu prozradit.
Co pro vás vůbec působení v polských klubech Belchatów, Katowice a Rzeszów znamenalo?
Mohl jsme soupeřit s nejlepšími hráči, protože polská liga je jedna z nejlepších na světě, ne-li ta nejlepší. Měřit se s nejlepšími volejbalisty bylo něco neuvěřitelného. Dalo mi to spoustu zkušenosti, které teď můžu předávat mladým zlatým puškám, které jsou tady v našem nároďáku.
Zlatými puškami myslíte letošní mistry Evropy do 22 let Antonína Klimeše, Matěje Pastrňáka a Štěpána Svobodu. Jsou budoucností českého volejbalu?
Určitě. Přesně tohle jsem slýchal, když mi bylo osmnáct a s Márou Šotolou a Honzou Pavlíčkem, co jsme teď tady, jsme vyhráli mistrovství Evropy do sedmnácti let. Tehdy padaly stejné otázky na starší kluky, zda je budoucnost nároďáku zajištěná. Kluci se snaží, mají před sebou opravdu skvělou budoucnost, ale to celý zlatý mančaft a v nejbližší době se mohou v reprezentaci objevit i další z toho týmu. Ale co si budeme povídat, zlatá medaile do dvaadvaceti let není totéž co mistrovství Evropy mužů, kde hrajete proti nejlepším týmům světa. Ty kategorie jsou hodně odlišné. Až mezi dospělými se ukáže, jestli se kluci chytnou ve velkém volejbalu.
|
Volejbalisté míří do osmifinále ze čtvrté příčky, Slováci je na třetí nepodrželi
V čem byl pro vás ten přechod nejtěžší?
V té úrovni. Neříkám, že mládežnické turnaje byly nějaké špatné, byli tam i kluci, kteří jsou teď hvězdami, třeba Ital Daniele Lavia. Pamatuji si, jak jsem proti němu hrál. Člověk ale přijde do chlapského volejbalu a balon najednou lítá rychleji, hráči jsou mnohem techničtější, výměny o dost delší. Přechod je těžký. A k tomu si musíte trochu vybudovat i respekt mezi staršími kluky, což není nikdy jednoduché. Buď vás vezmou, anebo ne a dělají si z vás srandu. Měl jsem štěstí, že jsem v národáku narazil na super partu, která mě vzala mezi sebe.
A vy jste nynější mladíky také přijali?
My jsme také vzali kluky mezi sebe.