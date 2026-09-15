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Na bodovou mašinu Vašinu na MS dohlíží tři ženy. Je fajn, že tu jsou, říká

Jiří Seidl
  13:18
Smečař Lukáš Vašina se snaží ulít míč kolem slovenského univerzála Erika Guláka.

Smečař Lukáš Vašina se snaží ulít míč kolem slovenského univerzála Erika Guláka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Smečař Lukáš Vašina útočí kolem slovenského bloku.
Libero Milan Moník sleduje přihrávku Lukáše Vašiny.
Reprezentační smečař Lukáš Vašina na tribuně v Modeně se svými nejbližšími, s...
Smečař Lukáš Vašina (čelem) se raduje se svými spoluhráči z bodu.
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Po každém utkání vyběhne na tribunu a obejme manželku s dcerou. Pro smečaře volejbalových reprezentantů Lukáše Vašinu je to na mistrovství světa v Modeně ta největší odměna. V hledišti má také tchýni, je tak pod pečlivým dohledem tří žen. „Ale v tom není žádný problém,“ smál se. „Je fajn, že tady jsou, že je tady mám. Jejich podporu takhle z blízka vnímám. Po každém zápase jdu za nimi a povídáme si.“

Během dne ale na své nejbližší nemá čas. „Bohužel. Spíme za Modenou asi dvacet minut od haly a holky jsou přímo ve městě. Navíc se musím věnovat regeneraci a přípravě na zápas. Naplno si holky užiju zase až doma.“

Dodal, že ho těší i přízeň od zbytku rodiny z Česka. „Píšeme si prakticky po každém zápase i před ním. Bohužel taťka (volejbalový trenér Lubomír Vašina – pozn. red.) s bráchou přijet nemohli. Taťka je ale věrný fanoušek. Rád nás sleduje v televizi, protože tam jsou zpomalené záběry, takže se na každou situaci může podívat ještě jednou z jiného úhlu. Taťka si užije své u televize a tady mě přijely podpořit holky.“

Reprezentační smečař Lukáš Vašina na tribuně v Modeně se svými nejbližšími, s manželkou, s dcerou, kterou zakrývá, a s tchýni.

A ty z něj mají velkou radost. Nejen pro to, že je zatím se 48 body nejúdernějším hráčem národního mužstva. Za ním jsou Marek Šotola s 35 body, Matouš Drahoňovský s 33 a Patrik Indra s 29.

„Je to jen statistika, za mými body stojí celý tým,“ upozornil Vašina. „V národním týmu jsem už jeden z nejstarších, nějaké turnaje jsem s ním objezdil, ale všichni na hřišti, mají na mých bodech obrovský podíl, třeba ostatní kluci, kteří útočí, mi to dělají snadnější, protože také je si soupeři musejí hlídat a i díky tomu si potom mohu zaútočit na jedny ruce.“

Přesto, jak náročné pro něj je potvrzovat svou údernost v každém duelu?

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„Hrozně náročné,“ odpověděl. „Člověk se na zápasy připravuje mentálně i psychicky. Před utkáním musí být vaše rozpoložení dobré, ať už hrajete proti Řekům, Švédům, Slovákům nebo mistrům světa Italům. Člověk nemůže do utkání jít poražený a s tím, že se mu v případě neúspěchu sesype celý volejbalový svět. Jdu do každého utkání plně připravený a soustředěný. Jen tak mohu týmu pomáhat těmi body.“

Před národním týmem jsou zbývající duely základní skupiny, navíc s nejsilnějšími soupeři – večer od 21.05 s Italy a ve středu od 21.00 se Slovinci.

Libero Milan Moník sleduje přihrávku Lukáše Vašiny.

„Doufám, že to bude dobrý volejbal a nezalekneme se velkých jmen, která v těch týmech jsou,“ řekl Vašina. „Italové jsou mistři světa, určitě nás čeká plná hala PalaPanini, na to se hodně těším, protože když jsou ochozy narvané až po strop, tak je atmosféra výborná a do hráčů se dostane ještě více emocí.“

Plných tribun si čeští volejbalisté v modenské hale s kapacitou kolem pěti tisíc míst zatím neužili. Na Řeky přišlo 280 diváků, na Švédy 797 a na Slováky 414. Italští příznivci chodí především na domácí výběr.

„Ale i čeští fanoušci, kteří dorazili, vytvářejí skvělou atmosféru, takže doufám, že i ty italské přeřvou,“ řekl Vašina. „A pak nás čekají Slovinci, třetí tým letošní Ligy národů. Za všechny kluky mohu slíbit, že se v obou zápasech porveme o co nejlepší výsledek.“

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Nadějí pro české volejbalisty je i to, že po duelech s Řeky (3:1) a Švédy (3:2), kdy po dvou vyhraných setech přece jen trochu polevili v koncentraci, proti Slováků (3:0) udrželi výkonnost celé střetnutí.

„Je to pro nás povzbuzení, protože se Švédy jsme málem ztratili i celý zápas,“ připomněl Vašina. „To bylo trošičku deprimující. Musíme si uvědomit, že vedení 2:0 nemusí stačit. Nesmíme nechat soupeře rozjet, jako mašinu, což byl případ Švédů, které jsme dva sety nedokázali zastavit. Před Slováky jsme si řekli, že to nechceme opakovat a vyšlo to.“

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