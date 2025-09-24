A pomohl i velký blázen. Smečař Vašina jede na mistrovství světa přes bolest

Markéta Plšková
  10:20
Velké čtvrtfinále z minulého světového šampionátu volejbalistů obhájili jen Italové, Poláci a Američané. Pět týmů z osmi se obměnilo. A mezi novými vyvolenými jsou i Češi – poprvé od roku 1986, kdy na turnaji bojovalo ještě Československo.
Lukáš Vašina v osmifinále MS.

Lukáš Vašina v osmifinále MS. | foto: Reuters

Český volejbalista Patrik Indra smečuje v utkání s Čínou.
Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa.
Čeští volejbalisté se radují z postupu do osmifinále mistrovství světa.
Momentka z utkání Česko - Čína na světovém šampionátu volejbalistů.
23 fotografií

Ačkoliv se svěřenci zkušeného trenéra Jiřího Nováka, jenž sám býval výborným hráčem, shodují, že za úspěchem stojí především semknutost jejich týmu a společné úsilí, pár jmen z výběru přece jen vyčnívá. Mezi nimi i Lukáš Vašina.

Nejenže vyniká skvělou herní aktivitou, na úterním osmifinálovém vítězství 3:0 proti Tunisku se podílel 13 body. Obdivuhodná je i jeho obětavost a zápal.

Šestadvacetiletý smečař na Filipínách jede doslova přes bolest.

Poslední duel ve skupině proti Číně nedohrál, protože ho začala trápit záda, nebylo tak jasné, zda proti africkému protivníkovi nastoupí.

A on nejenže v sestavě nechyběl, ale byl jedním ze strůjců senzačního postupu mezi nejlepší osmičku.

Smečařská momentka z osmifinále mistrovství světa mezi Českou republikou a Tuniskem.

„Záda mě pořád bolí, po minulém zápase to nevypadalo zrovna růžově,“ přiznal Vašina. „Ale byl jsem pod tabletkami, doktoři a fyzioterapeut mi pomohli na nohy.“

A on mohl řádit na palubovce tak, jak je mu vlastní.

„Žije volejbalem, je pracovitý a cílevědomý. Má cit pro hru a pro družstvo je schopný udělat úplně cokoliv,“ popisuje ho pro iDNES.cz Jakub Novotný, místopředseda volejbalového svazu a předseda VK Karlovarsko, což je poslední český klub, kde Vašina působil.

Mezi lety 2018 a 2022 byl na západě Čech jedním z nejlepších hráčů.

„A to jsem ho chtěl po prvním roce vyhodit,“ směje se Novotný. „Ale nakonec jsem to i díky Jirkovi Novákovi neudělal a dodneška jsem rád.“

Současný trenér reprezentace Novák totiž v karlovarském týmu rovněž zanechal významnou stopu a Vašinu dobře zná.

Společně v letech 2021 a 2022 dokráčeli k titulu, načež Vašina zamířil do Polska, kde je volejbal extrémně populární. Není divu, Poláci mají z pěti posledních světových šampionátů čtyři medaile, dvakrát slavili zlato a dvakrát stříbro.

Mám radost, ale výkon nebyl nejlepší, ví trenér volejbalistů. Věří si na semifinále?

„Člověk se ocitl v jedné z nejlepších lig na světě, už to mu změní profesionální kariéru. Každý zápas mohu sledovat anebo si zahrát vyrovnanou partii s nejlepšími hráči světa,“ zářil Vašina po přestupu při rozhovoru pro web karlovarského klubu. „Když se dostanu na hřiště, tak se snažím být takový, jakého mě většina lidí zná. Velký blázen, co chce svým výkonem a hecováním strhnout tým k co nejlepšímu výkonu.“

A tak si ho pamatují i v lázeňském městě.

„První sezonu u nás byl dost bouřlivý,“ vzpomíná Novotný. „Pak se osvědčil tím, co ukazuje i v nároďáku, že týmu nechá úplně všechno. Vzpomínám na něj v dobrém, vyhráli jsme s ním dva tituly, byla to ta nejsilnější sestava, kterou jsme měli. Jsem rád, že u nás hrál a že se mu pořád daří. Že odjel na Filipíny a je tahounem.“

Česko vs. Írán v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale živě

Už ve čtvrtek bude mít Vašina společně s krajany šanci učinit na světovém šampionátu další senzační posun. Čeští volejbalisté se střetnou s Íránem o postup do semifinále, kam naposledy proklouzli před 55 lety.

„Píšeme volejbalovou historii,“ shodují se Novákovi svěřenci.

„Jsem plný emocí už jen z toho, že jsme postoupili do čtvrtfinále a vylepšili jsme maximum českého volejbalu, což je něco neuvěřitelného,“ svěřoval se Vašina.

A že by byli blízko tomu, aby si na mistrovství světa zahráli o cenné kovy, na které čekají od roku 1966?

Čeští volejbalisté slaví bod v kvalifikačním utkání na mistrovství Evropy proti Černé Hoře.

„Tomu by před šampionátem asi nikdo nevěřil,“ uznává Novotný. „Ani tomu, že dojdou do čtvrtfinále. A dneska jsou tam, kde jsou. Pro český volejbal je to skvělé, že se kluci dostali mezi světovou elitu a že hrají takhle dobře.“

Proti Íráncům naposledy Češi slavili vítězství, když je před dvěma lety porazili 3:1 v olympijské kvalifikaci. „Bude to těžké utkání, přece jen je to čtvrtfinále mistrovství světa,“ předpovídá kouč Novák. „Ale jde o hratelného soupeře.“

Navíc Češi už ukázali, čeho jsou schopní. A ve čtvrtek v tom klidně mohou pokračovat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Mariaová vs. BouzkováTenis - 1. kolo - 24. 9. 2025:Mariaová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
24. 9. 11:00
  • 3.49
  • -
  • 1.29
Krejčíková vs. BlinkovováTenis - 1. kolo - 24. 9. 2025:Krejčíková vs. Blinkovová //www.idnes.cz/sport
24. 9. 11:10
  • 1.18
  • -
  • 4.87
Karlovy Vary vs. SpartaFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Karlovy Vary vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 33.00
  • 19.90
  • 1.00
Petřín Plzeň vs. Mladá BoleslavFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Petřín Plzeň vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 14.80
  • 9.66
  • 1.09
Nové Sady vs. OlomoucFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Nové Sady vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 33.00
  • 18.20
  • 1.02
Hlinsko vs. JablonecFotbal - 3. kolo - 24. 9. 2025:Hlinsko vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
24. 9. 16:00
  • 27.80
  • 12.80
  • 1.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

A pomohl i velký blázen. Smečař Vašina jede na mistrovství světa přes bolest

Velké čtvrtfinále z minulého světového šampionátu volejbalistů obhájili jen Italové, Poláci a Američané. Pět týmů z osmi se obměnilo. A mezi novými vyvolenými jsou i Češi – poprvé od roku 1986, kdy...

24. září 2025  10:20

Česko vs. Írán v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale živě

Čeští volejbalisté na mistrovství světa na Filipínách zvládli těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. Kde můžete zápas čtvrtfinále světového...

24. září 2025  10:04

Dostal šanci a rozhodl. Ostrava je můj druhý domov, říká vítkovický Polák Macias

Do utkání proti Liberci naskočil 21letý hráč Vítkovic Krzysztof Macias jako třináctý útočník. Nakonec to byl právě on, kdo dvěma brankami výrazně přispěl k vítězství ostravského celku v 7. kole...

24. září 2025

Jak neslavit gól do prázdné. Ekitiké svlékl dres a viděl červenou. Kouč zuřil: Hloupost

Když na něj rozzuřený obránce Jeremie Frimpong vytřeštil oči s výrazem: Co to ksakru děláš?! široký úsměv ho okamžitě přešel. Hugo Ekitiké, autor vítězného gólu Liverpoolu v Ligovém poháru se...

24. září 2025  9:35

Pardubice i v nepovedené sezoně našly pozitiva, do nové jdou s vyšším rozpočtem

Stabilizovali jsme klub finančně i personálně. Rozpočet jsme zvedli ke 30 milionům korun a dovedli jsme hráče, kteří k nám pasují. To jsou základní vzkazy vedení basketbalového klubu Kvis Pardubice...

24. září 2025  9:18

Zemřel boxer Bezvoda. Nedávno se utkal i s mistrem světa Konečným, bylo mu 38 let

Český box truchlí. Zemřel osmatřicetiletý profesionál Tomáš Bezvoda, který v ringu zvládl víc než čtyři desítky soubojů. Jeden z posledních i s bývalým mistrem světa ve veltrové váze Lukášem Konečným.

24. září 2025  8:53

Odešel Lála. Obránce elegán, který předběhl dobu. A Chilané už jsou jen dva

Každý den mu začínal stejně. Nemohl dospat, takže už před osmou štrádoval na metro. Ze Spořilova dojel pár zastávek do centra Prahy a procházel se uličkami kolem Václavského náměstí, kde to zamlada...

24. září 2025  8:14

Blümel s Jiříčkem se zapsali mezi střelce, Palát jednou asistoval

V jedenácti úterních přípravných zápasech hokejové NHL se bodově prosadila trojice Čechů. Útočník Matěj Blümel byl jedním ze střelců Bostonu u výhry 5:4 po prodloužení nad Rangers. Přesně mířil také...

24. září 2025  7:15,  aktualizováno  7:56

Fandím Baníku! popíchl brozanský brankář kotel Slavie. A rozpoutal peklo

Brozanský brankář Daniel Páleník vypálil: Komu fandím? Baníku přece! A kotel fotbalové Slavie tím dopálil. Rozpoutal peklo. Páleník, ty jsi hovado! skandovali pak fanoušci sešívaných v úterním...

24. září 2025  7:30

Grepl o mantře tyrana i talentu Houškovi: Nezná strach, šanci dostane

Nová éra basketbalového Děčína. Po třech letech bez týmového lídra A. J. Waltona, jenž Válečníky dotáhl k pohárovému triumfu i do finále ligy, dál s trenérem Tomášem Greplem na lavičce, který ale...

24. září 2025  6:33

Vázat tkaničku jednou rukou? Nemožné! Mistryni světa Hejnovou učila para atletka

Premium

Ačkoliv už sama nepokračuje v úspěšné kariéře a místo závodění se věnuje trénování, stejně přichází na Duklu ve sportovním oblečení. Že by Zuzana Hejnová vytáhla na atletický ovál syna Matyáše, který...

24. září 2025

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.