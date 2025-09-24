Ačkoliv se svěřenci zkušeného trenéra Jiřího Nováka, jenž sám býval výborným hráčem, shodují, že za úspěchem stojí především semknutost jejich týmu a společné úsilí, pár jmen z výběru přece jen vyčnívá. Mezi nimi i Lukáš Vašina.
Nejenže vyniká skvělou herní aktivitou, na úterním osmifinálovém vítězství 3:0 proti Tunisku se podílel 13 body. Obdivuhodná je i jeho obětavost a zápal.
Šestadvacetiletý smečař na Filipínách jede doslova přes bolest.
Poslední duel ve skupině proti Číně nedohrál, protože ho začala trápit záda, nebylo tak jasné, zda proti africkému protivníkovi nastoupí.
A on nejenže v sestavě nechyběl, ale byl jedním ze strůjců senzačního postupu mezi nejlepší osmičku.
„Záda mě pořád bolí, po minulém zápase to nevypadalo zrovna růžově,“ přiznal Vašina. „Ale byl jsem pod tabletkami, doktoři a fyzioterapeut mi pomohli na nohy.“
A on mohl řádit na palubovce tak, jak je mu vlastní.
„Žije volejbalem, je pracovitý a cílevědomý. Má cit pro hru a pro družstvo je schopný udělat úplně cokoliv,“ popisuje ho pro iDNES.cz Jakub Novotný, místopředseda volejbalového svazu a předseda VK Karlovarsko, což je poslední český klub, kde Vašina působil.
Mezi lety 2018 a 2022 byl na západě Čech jedním z nejlepších hráčů.
„A to jsem ho chtěl po prvním roce vyhodit,“ směje se Novotný. „Ale nakonec jsem to i díky Jirkovi Novákovi neudělal a dodneška jsem rád.“
Současný trenér reprezentace Novák totiž v karlovarském týmu rovněž zanechal významnou stopu a Vašinu dobře zná.
Společně v letech 2021 a 2022 dokráčeli k titulu, načež Vašina zamířil do Polska, kde je volejbal extrémně populární. Není divu, Poláci mají z pěti posledních světových šampionátů čtyři medaile, dvakrát slavili zlato a dvakrát stříbro.
Mám radost, ale výkon nebyl nejlepší, ví trenér volejbalistů. Věří si na semifinále?
„Člověk se ocitl v jedné z nejlepších lig na světě, už to mu změní profesionální kariéru. Každý zápas mohu sledovat anebo si zahrát vyrovnanou partii s nejlepšími hráči světa,“ zářil Vašina po přestupu při rozhovoru pro web karlovarského klubu. „Když se dostanu na hřiště, tak se snažím být takový, jakého mě většina lidí zná. Velký blázen, co chce svým výkonem a hecováním strhnout tým k co nejlepšímu výkonu.“
A tak si ho pamatují i v lázeňském městě.
„První sezonu u nás byl dost bouřlivý,“ vzpomíná Novotný. „Pak se osvědčil tím, co ukazuje i v nároďáku, že týmu nechá úplně všechno. Vzpomínám na něj v dobrém, vyhráli jsme s ním dva tituly, byla to ta nejsilnější sestava, kterou jsme měli. Jsem rád, že u nás hrál a že se mu pořád daří. Že odjel na Filipíny a je tahounem.“
Česko vs. Írán v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale živě
Už ve čtvrtek bude mít Vašina společně s krajany šanci učinit na světovém šampionátu další senzační posun. Čeští volejbalisté se střetnou s Íránem o postup do semifinále, kam naposledy proklouzli před 55 lety.
„Píšeme volejbalovou historii,“ shodují se Novákovi svěřenci.
„Jsem plný emocí už jen z toho, že jsme postoupili do čtvrtfinále a vylepšili jsme maximum českého volejbalu, což je něco neuvěřitelného,“ svěřoval se Vašina.
A že by byli blízko tomu, aby si na mistrovství světa zahráli o cenné kovy, na které čekají od roku 1966?
„Tomu by před šampionátem asi nikdo nevěřil,“ uznává Novotný. „Ani tomu, že dojdou do čtvrtfinále. A dneska jsou tam, kde jsou. Pro český volejbal je to skvělé, že se kluci dostali mezi světovou elitu a že hrají takhle dobře.“
Proti Íráncům naposledy Češi slavili vítězství, když je před dvěma lety porazili 3:1 v olympijské kvalifikaci. „Bude to těžké utkání, přece jen je to čtvrtfinále mistrovství světa,“ předpovídá kouč Novák. „Ale jde o hratelného soupeře.“
Navíc Češi už ukázali, čeho jsou schopní. A ve čtvrtek v tom klidně mohou pokračovat.