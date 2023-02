Mistr světa z emigrace. Steklý si pro zlato dojel v Inzellu, kde trénuje

O devět let později má hodonínský sportovec na krku zlatou medaili, kterou ani legendární Sáblíková nikdy nezískala. Je juniorským mistrem světa. Titul vybojoval v neděli v závodě s hromadným startem, po dlouhém úniku zdolal Kanaďana Daniela Halla.

„Sám doteď nevím, co říkat. Samozřejmě jsem nadšený. ‚Masák‘ se v Česku dřív podceňoval, teď už je ale braný jako regulérní disciplína. Neskutečně si zlata cením. Je to můj životní úspěch,“ vydechl devatenáctiletý Steklý blaženě.

Šampionem se stal v německém Inzellu, který je jeho „domácí“ tratí. V bavorské obci pod Alpami trénuje, během zimní sezony tam žije. Už to signalizuje, že Steklého cesta k jednomu z největších úspěchů českého mužského rychlobruslení byla mnohem klikatější, než by přezutí z jedněch bruslí do druhých mohlo představovat.

Stejně jako jeho předchůdkyně Karolína Erbanová, šestinásobná mistryně světa mezi juniorkami, přešel i Steklý do světa dlouhých nožů z hokeje. „To máme stejné, jenom jsem úplně jiný typ závodníka,“ upozorňuje hodonínský junior na fakt, že Erbanová se profilovala jako sprinterka, zatímco on vyznává dlouhé tratě.

Nicméně stejně jako Erbanová patřil do tréninkové skupiny vyhlášeného kouče Petra Nováka a také z ní, ne v dobrém, odešel. I on se protlouká na vlastní pěst v zahraničí, což je částečně logické vzhledem k tomu, že v Česku rychlobruslařská dráha stále ještě není a v dohledné době nejspíš ani nevznikne.

„Prožíváme neskutečné zadostiučinění,“ přiznává jeho maminka Libuša Steklá. Kdysi kvůli synovi založila v Hodoníně oddíl rychlobruslení, stala se trenérkou, v Inzellu ho pomáhá připravovat. „Lukášovi se povedlo zúročit několikaletou práci. Přešlo se mlčením, že se nominoval jako náhradník na minulou olympiádu, což byl v osmnácti letech obrovský příslib. Svaz nám od jeho odchodu od Nováka hází klacky pod nohy,“ tvrdí hořce. Sama českou sportovní scénu rozbouřila tím, že proti proslulému trenérovi veřejně vystoupila a obvinila ho z finančního podvodu.

Nicméně Steklý se netají tím, že mu vděčí za kondiční a technické základy v letech, kdy patřil do skupiny s ikonou českého rychlobruslení Sáblíkovou. Ostatně byl to právě Novák, kdo mu kdysi na závodech v Berlíně půjčil jeho první brusle. „Kožené, s pevnou patou. Bruslit v nich bylo drsné,“ pamatuje si Steklý svoje začátky.

Zároveň má jasno: „Odejít od Nováka bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat. Zlepšoval jsem se do té doby, než jsem v šestnácti zjistil, že jsem nejlepší mezi holkami. Pro kouče kluci nebyli prioritou, potřeboval jsem jít svojí cestou.“

V Inzellu spolupracuje s německými a polskými trenéry, vyráží odtud do světa. Svůj osobák na pětikilometrové trati (6:37,53 minuty) si zajel v kanadském Calgary, už v minulé sezoně debutoval ve Světovém poháru dospělých.

V té příští by ho chtěl obsadit celý, chce se kvalifikovat na nejbližší zimní olympiádu v roce 2026 v Itálii. V Česku počítá s tím, že mezi muži nebude mít konkurenci.

Nebo ne?

„Záleží na svazu, jak k nám přistoupí. Pokud jako dosud, museli bychom to řešit, a reálné by bylo závodit za jinou zemi,“ říká Libuša Steklá otevřeně. Nejsnadnější cesta vede na Slovensko, odkud trenérka pochází a díky čemuž má slovenské občanství i její syn.

Steklý je na komunikaci s funkcionáři zvědavý. „Po zlatém závodě jsem dostal sladký mail, jak se těší na spolupráci. Tak uvidíme,“ váhá.