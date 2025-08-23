Zažil výhru 36:0, učí se švédsky. K olympiádě máme daleko, říká florbalista

Stanislav Kučera
  8:30
V Česku se florbal těší velké popularitě, táhnou ho hlavně reprezentační úspěchy a Superfinále nejvyšší soutěže, které každoročně hltají tisícovky diváků. Ale jelikož podobnou oblibu si tento dynamický sport vypracoval jen v několika málo dalších zemích, není součástí olympijských her. „A momentálně k tomu má daleko,“ uznává reprezentant Lukáš Punčochář.
Fotogalerie4

Florbalista Lukáš Punčochář slaví mistrovský titul v dresu Mladé Boleslavi. | foto: Jan Vlach, Florbal Mladá Boleslav

Dvaadvacetiletý obránce doufá, že se florbal pod pět kruhů v budoucnu probojuje. Zatím si ho vyzkoušel jen na Světových hrách pro neolympijské sporty, z těch letošních v Čcheng-tu si před týdnem přivezl bronz. V rozhovoru pro iDNES.cz hovoří nejen o výpravě do Číny, ale i novém angažmá v elitní švédské lize, kterou si brzy vyzkouší.

Jak je to tedy s florbalem a olympijskými hrami?
Všichni v komunitě usilujeme o to, abychom se na ně dostali, ale bohužel na to zatím nemáme podmínky. Hlavně kvůli konkurenceschopnosti ostatních týmů. Bylo by potřeba, aby se florbal více rozjel v Americe a Asii a aby se ho chytly velké země. Do budoucna potenciál na olympijské hry určitě má, možná až je bude pořádat nějaká země, která k němu má blízko.

Rekordní nadílka. Florbalisté deklasovali Čínu 36:0, sedm hráčů dalo hattrick

Rozdíly mezi jednotlivými reprezentacemi jste poznal i na nedávných Světových hrách, kde jste domácí Čínu smetli 36:0.
Byl to neobvyklý zápas, dokonce jsme stanovili rekordní výhru v historii českého národního týmu. Číňany hnali fanoušci, snažili se být nebezpeční, ale nic jsme jim nedovolili. Každopádně jsme pořád museli být ve střehu, protože v takovém utkání nechcete dostat gól nebo zažít nějakou nepříjemnou situaci.

Nakonec jste byli třetí, když jste v semifinále podlehli Švédům, ale poté porazili Švýcary. Jste s výsledkem spokojený?
Bronz bereme, ale měli jsme vyšší ambice. I když se nám je nepodařilo naplnit, dodalo nám to motivaci do dalších let. Takže to byl takový hořkosladký úspěch.

Jak se vám Světové hry líbily obecně?
Už jsem na nich byl podruhé a v mnoha ohledech je organizace srovnatelná s olympiádou. Jak jsou sportovci ubytovaní, jak se stravují a tak dále. Určitě je to příjemné zpestření oproti tomu, co zažíváme v klubech nebo na mistrovství světa. Na zahajovacím ceremoniálu jsem si uvědomil, že jsme součástí něčeho většího než jen turnaje, který zažíváme každý rok.

Florbalista Lukáš Punčochář v dresu Mladé Boleslavi

Vytáhli se čínští organizátoři?
Ano. Myslím, že jim pomohly zkušenosti z olympiád, které v minulosti pořádali. Jen občas vázla komunikace v angličtině, kterou ne všichni ovládali.

V létě jste po čtyřech letech v Mladé Boleslavi přestoupil do švédského Linköpingu. Hledal jste novou výzvu?
Přesně tak. Už delší dobu bylo mým snem dostat se do švédské ligy, hrát v ní za kvalitní klub a posunout se kariérně i životně. Cítil jsem, že potřebuju změnu. I když jsem byl otevřený tomu, že bych v Boleslavi zůstal, tak přišla tahle nabídka a já si ji vyhodnotil jako správný krok.

Co už jste v novém angažmá stihnul?
Příprava a aklimatizace byly dost ovlivněné právě Světovými hrami, kvůli kterým jsem se k týmu připojil později. Měl jsem tedy méně času všechno poznat a vyřídit potřebné věci, ale teď jsem v Linköpingu týden a už jsem se zabydlel. Je sice vidět, že jsme s kluky strávili méně času, takže se ještě sehráváme a poznáváme, občas mi i vypadávají jména. Ale máme dost času, než přijdou vrcholy sezony.

Má klub lepší zázemí než Boleslav?
Některé věci jsou hodně podobné, něco bylo dokonce lépe zorganizované v Boleslavi. Švédové občas mají takový punk styl, že nechávají vyřizování na poslední chvíli. Ale jsem i příjemně překvapený, tým funguje na velmi profesionální úrovni.

Co vás třeba překvapilo?
Po tréninku máme k dispozici kustody i celý realizační tým, péče o hráče je trochu větší. Ne že by v Boleslavi nebyla, ale tady můžeme využívat více věcí třeba k regeneraci a jsou všechny pod jednou střechou. Člověk ušetří nějaký čas a je příjemnější, že když potřebujete, tak se o vás hned mohou postarat.

Jakou má klub historii?
Dvakrát se dostal do švédského superfinále, ale titul ani jednou nezískal. Dřív se pravidelně dostával mezi nejlepší čtyřku, ale v posledních letech končil ve čtvrtfinále, i když většinou po sedmém zápase. Takže se chceme dostat zpátky do top čtyřky. Cíle jsou nastavené postupnými kroky, jak z hlediska organizačních věcí, tak přestavby týmu. Teď je nejdůležitější bojovat o finále a časem celou soutěž třeba i vyhrát.

Finský kouč je doma v Boleslavi, s Českem chce zlato. Nejsem fanda knedlíků, říká

Co čekáte od švédské ligy, která je jednou z nejlepších v Evropě?
Že bude vyrovnanější než česká. Nevím přesně, jak je na tom spodek tabulky, ale střed a vršek určitě budou hodně nabité. Nemyslím si, že budou tak velké gólové rozdíly jako někdy v Česku, čekám vyšší kvalitu a větší konkurenci.

Jaký dojem na vás udělalo město, které má nějakých 115 tisíc obyvatel?
Velmi příjemný, i když je zdejší kultura úplně jiná než v Česku. Z některých věcí jsem překvapený, jiné se mi líbí, z dalších jsem v šoku, protože nerozumím, proč nefungují. Je to třetí největší město ve Švédsku, takže infrastruktura a služby jsou dostačující. A zatím se mi tady líbí.

Jste rád, že v klubu působí další tři Češi? Matěj Jendrišák, Josef Rýpar a Tomáš Jurco, který přišel stejně jako vy teď v létě.
Určitě. Rozumíme si, už jsme spolu něco zažili i v národním týmu, takže aklimatizace je pro mě jednodušší. A i do budoucna věřím, že to bude velká opora.

Florbalista Lukáš Punčochář v dresu Mladé Boleslavi

Jak se v týmu domlouváte?
Komunikace v šatně a při poradách probíhá ve švédštině, ale kluci jsou aktivní a snaží se nám překládat do angličtiny. Aspoň mám motivaci se švédštinou začít, abych do herního systému i celého klubu lépe zapadl.

Vaše první utkání v novém dresu odehrajete paradoxně v Boleslavi, kam Linköping příští týden dorazí na mezinárodní turnaj ŠKO-ENERGO CUP. Jak se těšíte?
Moc. Nejen na turnaj, ale i na hráče a další lidi v organizaci, ve které jsem strávil čtyři roky. Přijede se podívat i má rodina, takže to určitě bude speciální.

Se středočeským celkem jste se rozloučil v dubnu ziskem mistrovského titulu, v Superfinále jste navíc vstřelil dva góly.
Na to se vzpomíná hezky, byl to můj asi nejlepší zážitek v boleslavském angažmá. Nejen díky tomu, že se finále povedlo mně osobně, ale měli jsme i skvělou partu lidí, na kterou si člověk pamatuje možná ještě víc než na nějaké výhry nebo prohry. Ale teď už mám před sebou zase nové výzvy.

Mezinárodní florbalový turnaj v Mladé Boleslavi

ŠKO-ENERGO CUP 2025 se odehraje v Městské sportovní hale v Mladé Boleslavi od středy 27. srpna do neděle 31. srpna.

Účastní se domácí Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav, švédský Linköping Innebandy, švýcarský Floorball Köniz Bern a HDT.cz Florbal Vary Bohemians.

Během pěti hracích dnů se utká každý s každým. Informace o vstupenkách a videopřenosech najdou fanoušci ZDE.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Petřín Plzeň vs. Králův DvůrFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Petřín Plzeň vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Motorlet vs. AritmaFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Motorlet vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 1.78
  • 3.39
  • 3.21
Písek vs. Č. Budějovice BFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Písek vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 1.39
  • 4.21
  • 4.65
Ml. Boleslav B vs. BenátkyFotbal - 3. kolo - 23. 8. 2025:Ml. Boleslav B vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
23. 8. 10:15
  • 1.40
  • 4.09
  • 4.87
Manchester City vs. TottenhamFotbal - 2. kolo - 23. 8. 2025:Manchester City vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
23. 8. 13:30
  • 1.50
  • 4.92
  • 6.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Zažil výhru 36:0, učí se švédsky. K olympiádě máme daleko, říká florbalista

V Česku se florbal těší velké popularitě, táhnou ho hlavně reprezentační úspěchy a Superfinále nejvyšší soutěže, které každoročně hltají tisícovky diváků. Ale jelikož podobnou oblibu si tento...

23. srpna 2025  8:30

Držák Funk o Slovanu: Potřetí se dostat do dluhů, byli bychom pro smích

V ústeckém hokeji odepsal spoustu peněz, přesto Slovan neodepsal. Obránce, stěhovák a zahradník Ladislav Funk mu i po dvou sezonách planých slibů a bobtnajících dluhů dává další šanci. Novým...

23. srpna 2025  7:25

Tenis US Open 2025: pavouky dvouher mužů a žen

Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 24. srpna do 7. září o tituly na grandslamovém US Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž na začátku figurovalo osm Češek a čtyři...

23. srpna 2025  7:10

Manažer hradeckého nováčka věří: Tým je dlouho pohromadě, bude to naše výhoda

Po postupu často vídaná radikální přestavba kádru? Hlavně kvůli rozšířenému názoru, že rozdíl mezi druhou nejvyšší soutěží a Národní basketbalovou ligou je opravdu velký? Nic takového se v případě...

23. srpna 2025  6:36

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

23. srpna 2025  5:58

Hirt se drápal až do 3650 metrů. Před Vueltou hlásí: Měl bych mít volné ruce

Premium

Je před ním krok do neznáma. Kvůli tomu, že 100 dní nezávodil poté, co si při hromadném pádu na Giru přivodil zlomeninu stehenní kosti. Ale také proto, že dosud nikdy neladil formu až na konec léta a...

23. srpna 2025

West Ham - Chelsea 1:5, londýnské derby plné gólů, domácí opět pohořeli

Londýnské derby v páteční předehrávce odstartovalo program 2. kola anglické fotbalové ligy gólovou přehlídkou. West Ham, v jehož sestavě byli Malick Diouf i český reprezentant Tomáš Souček, padl doma...

22. srpna 2025,  aktualizováno  23:19

Hattrick za čtvrthodinku. Kane na úvod bundesligy řádil, Bayern rozdrtil Lipsko

Fotbalisté Bayernu Mnichov rozdrtili v úvodním utkání nového ročníku bundesligy doma Lipsko 6:0 a rázně vykročili za obhajobou titulu. Harry Kane dal během 14 minut druhé půle hattrick, dvě branky...

22. srpna 2025  22:51

Švábíková byla pátá na Diamantové lize, teď se rychle přesouvá do Jablonce

Tyčkařka Amálie Švábíková se rozloučila s letošním ročníkem atletické Diamantové ligy pátým místem v Bruselu. Česká rekordmanka přeskočila 464 centimetrů napoprvé, na 474 už ale neuspěla. Soutěž...

22. srpna 2025  22:14,  aktualizováno  22:21

Mladá Boleslav v přípravě dál válí, dva góly dal Buchtele. Liberec a Vítkovice neuspěly

Hokejisté Mladé Boleslavi v přípravě na novou extraligovou sezonu nepoznali ani v šestém utkání přemožitele v základní hrací době. V pátečním duelu deklasovali Fehérvár 8:1. Týmy Liberce a Vítkovic...

22. srpna 2025  21:56

Zbrojovka porazila Chrudim a upevnila vedení, uspěla i Příbram a Budějovice

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala...

22. srpna 2025  21:07

Jste vítěz, vy můžete. Trump osahal pohár pro MS ve fotbale a oznámil dějiště losu

Losování fotbalového mistrovství světa v roce 2026 se uskuteční 5. prosince ve Washingtonu. V pátek to oznámil americký prezident Donald Trump v přítomnosti šéfa světové federace FIFA Gianniho...

22. srpna 2025  20:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.