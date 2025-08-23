Dvaadvacetiletý obránce doufá, že se florbal pod pět kruhů v budoucnu probojuje. Zatím si ho vyzkoušel jen na Světových hrách pro neolympijské sporty, z těch letošních v Čcheng-tu si před týdnem přivezl bronz. V rozhovoru pro iDNES.cz hovoří nejen o výpravě do Číny, ale i novém angažmá v elitní švédské lize, kterou si brzy vyzkouší.
Jak je to tedy s florbalem a olympijskými hrami?
Všichni v komunitě usilujeme o to, abychom se na ně dostali, ale bohužel na to zatím nemáme podmínky. Hlavně kvůli konkurenceschopnosti ostatních týmů. Bylo by potřeba, aby se florbal více rozjel v Americe a Asii a aby se ho chytly velké země. Do budoucna potenciál na olympijské hry určitě má, možná až je bude pořádat nějaká země, která k němu má blízko.
Rozdíly mezi jednotlivými reprezentacemi jste poznal i na nedávných Světových hrách, kde jste domácí Čínu smetli 36:0.
Byl to neobvyklý zápas, dokonce jsme stanovili rekordní výhru v historii českého národního týmu. Číňany hnali fanoušci, snažili se být nebezpeční, ale nic jsme jim nedovolili. Každopádně jsme pořád museli být ve střehu, protože v takovém utkání nechcete dostat gól nebo zažít nějakou nepříjemnou situaci.
Nakonec jste byli třetí, když jste v semifinále podlehli Švédům, ale poté porazili Švýcary. Jste s výsledkem spokojený?
Bronz bereme, ale měli jsme vyšší ambice. I když se nám je nepodařilo naplnit, dodalo nám to motivaci do dalších let. Takže to byl takový hořkosladký úspěch.
Jak se vám Světové hry líbily obecně?
Už jsem na nich byl podruhé a v mnoha ohledech je organizace srovnatelná s olympiádou. Jak jsou sportovci ubytovaní, jak se stravují a tak dále. Určitě je to příjemné zpestření oproti tomu, co zažíváme v klubech nebo na mistrovství světa. Na zahajovacím ceremoniálu jsem si uvědomil, že jsme součástí něčeho většího než jen turnaje, který zažíváme každý rok.
Vytáhli se čínští organizátoři?
Ano. Myslím, že jim pomohly zkušenosti z olympiád, které v minulosti pořádali. Jen občas vázla komunikace v angličtině, kterou ne všichni ovládali.
V létě jste po čtyřech letech v Mladé Boleslavi přestoupil do švédského Linköpingu. Hledal jste novou výzvu?
Přesně tak. Už delší dobu bylo mým snem dostat se do švédské ligy, hrát v ní za kvalitní klub a posunout se kariérně i životně. Cítil jsem, že potřebuju změnu. I když jsem byl otevřený tomu, že bych v Boleslavi zůstal, tak přišla tahle nabídka a já si ji vyhodnotil jako správný krok.
Co už jste v novém angažmá stihnul?
Příprava a aklimatizace byly dost ovlivněné právě Světovými hrami, kvůli kterým jsem se k týmu připojil později. Měl jsem tedy méně času všechno poznat a vyřídit potřebné věci, ale teď jsem v Linköpingu týden a už jsem se zabydlel. Je sice vidět, že jsme s kluky strávili méně času, takže se ještě sehráváme a poznáváme, občas mi i vypadávají jména. Ale máme dost času, než přijdou vrcholy sezony.
Má klub lepší zázemí než Boleslav?
Některé věci jsou hodně podobné, něco bylo dokonce lépe zorganizované v Boleslavi. Švédové občas mají takový punk styl, že nechávají vyřizování na poslední chvíli. Ale jsem i příjemně překvapený, tým funguje na velmi profesionální úrovni.
Co vás třeba překvapilo?
Po tréninku máme k dispozici kustody i celý realizační tým, péče o hráče je trochu větší. Ne že by v Boleslavi nebyla, ale tady můžeme využívat více věcí třeba k regeneraci a jsou všechny pod jednou střechou. Člověk ušetří nějaký čas a je příjemnější, že když potřebujete, tak se o vás hned mohou postarat.
Jakou má klub historii?
Dvakrát se dostal do švédského superfinále, ale titul ani jednou nezískal. Dřív se pravidelně dostával mezi nejlepší čtyřku, ale v posledních letech končil ve čtvrtfinále, i když většinou po sedmém zápase. Takže se chceme dostat zpátky do top čtyřky. Cíle jsou nastavené postupnými kroky, jak z hlediska organizačních věcí, tak přestavby týmu. Teď je nejdůležitější bojovat o finále a časem celou soutěž třeba i vyhrát.
Co čekáte od švédské ligy, která je jednou z nejlepších v Evropě?
Že bude vyrovnanější než česká. Nevím přesně, jak je na tom spodek tabulky, ale střed a vršek určitě budou hodně nabité. Nemyslím si, že budou tak velké gólové rozdíly jako někdy v Česku, čekám vyšší kvalitu a větší konkurenci.
Jaký dojem na vás udělalo město, které má nějakých 115 tisíc obyvatel?
Velmi příjemný, i když je zdejší kultura úplně jiná než v Česku. Z některých věcí jsem překvapený, jiné se mi líbí, z dalších jsem v šoku, protože nerozumím, proč nefungují. Je to třetí největší město ve Švédsku, takže infrastruktura a služby jsou dostačující. A zatím se mi tady líbí.
Jste rád, že v klubu působí další tři Češi? Matěj Jendrišák, Josef Rýpar a Tomáš Jurco, který přišel stejně jako vy teď v létě.
Určitě. Rozumíme si, už jsme spolu něco zažili i v národním týmu, takže aklimatizace je pro mě jednodušší. A i do budoucna věřím, že to bude velká opora.
Jak se v týmu domlouváte?
Komunikace v šatně a při poradách probíhá ve švédštině, ale kluci jsou aktivní a snaží se nám překládat do angličtiny. Aspoň mám motivaci se švédštinou začít, abych do herního systému i celého klubu lépe zapadl.
Vaše první utkání v novém dresu odehrajete paradoxně v Boleslavi, kam Linköping příští týden dorazí na mezinárodní turnaj ŠKO-ENERGO CUP. Jak se těšíte?
Moc. Nejen na turnaj, ale i na hráče a další lidi v organizaci, ve které jsem strávil čtyři roky. Přijede se podívat i má rodina, takže to určitě bude speciální.
Se středočeským celkem jste se rozloučil v dubnu ziskem mistrovského titulu, v Superfinále jste navíc vstřelil dva góly.
Na to se vzpomíná hezky, byl to můj asi nejlepší zážitek v boleslavském angažmá. Nejen díky tomu, že se finále povedlo mně osobně, ale měli jsme i skvělou partu lidí, na kterou si člověk pamatuje možná ještě víc než na nějaké výhry nebo prohry. Ale teď už mám před sebou zase nové výzvy.
