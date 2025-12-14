Kouč florbalistek o smutném stříbru: Brzy to přebolí. Na holky jsem strašně pyšný

Odmítl však, že málo branek padlo kvůli tomu, že by snad jeho svěřenkyně chtěly hrát opatrně: „Vysoko jsme presovali, i když nějaká míra zajištění tam byla. Postupem času jsme ale hru otevírali víc a šli si pro gól. Ale nepřišel.“
Bylo vidět, že se Švýcarky poučily z prvního zápasu, kdy jste je ve skupině porazili 7:4.
Daleko více zajistily střed hřiště. Věděli jsme to, skautovali jsme včera jejich zápas se Švédskem, takže jsme viděli, že tak budou hrát. Měli jsme si s tím poradit lépe a někdy ty bloky obstřelit. Někdy to bylo i trochu o smůle, že když už se nám to povedlo, tak to byla tyč, břevno.
Byl problém i v tom, že nemohla nastoupit zraněná útočnice a kapitánka Michaela Kubečková?
K tomu jsou dva pohledy. Jeden je ten, že Šteky (Nikola Štekerová, která ji nahradila) byla skvělá. V tomhle věku zvládnout pozici prvního centra, devět tisíc lidí, obrovský tlak, velká očekávání... A ona to zmákla. Fakt klobouk dolů. Ale ta chemie s Míšou je jiná. Ona je prostě lídr té lajny a mozek.
Byla nějaká šance, že Kubečková bude moci nastoupit?
Nulová. Věděli jsme už v sobotu večer, že to je bez šance.
Uvažoval jste o tom, že ke konci stáhnete hru na dvě řady, protože tak jste ve skupině proti Švýcarkám hráli celou třetí třetinu?
Ano, ale my jsme věděli, jak jsme na tom. Trochu jsme bojovali. Pája Bačová skoro na hranici sebezničení, Kája Klubalová také... Problém je, že stále musíme brát ohled na to, že zdraví holek je také důležité. Navíc nám skvěle hrála třetí formace, takže jsme vlastně ani neměli tolik důvodů hrát na dvě pětky dřív. Tentokrát jsem cítil, že k tomu není zase tak velký důvod.
Jak dlouho bude trvat, než zklamání z finálové prohry přebolí a uvědomíte si, že jste dosáhli na historický úspěch?
Beru to jako povedený turnaj už teď, i když to samozřejmě bolí. Přebolí to za chvilku, holky budou na sebe pyšné za to, co dokázaly. Já na ně strašně pyšný jsem, i na celý realizační tým a na všechny, kteří nebyli vidět, ale podíleli se na této krásné akci.
Pomohlo by hráčkám z první formace Karolíně Klubalové a Anně Brucháčkové, kdyby šly hrát do zahraničí?
Tohle neumím říct. Ty holky podaly absolutně světové výkony, takže evidentně se dokážou připravit i tam, kde aktuálně hrají. V nějakém ohledu to samozřejmě může být zajímavé, ale pokud by zůstaly tam, kde jsou, a podávaly takovéhle výkony, já bych byl úplně v pohodě.
Co říkáte na rekordní finálovou návštěvu téměř devíti tisíc diváků?
To bylo fantastické, úžasné. Jsem rád, že jsme k tomu zážitku přispěli svou hrou. Strašně moc bych chtěl divákům poděkovat, protože nás hnali až do konce, atmosféra byla fakt neskutečná. Nikdo na to nezapomene.
Jak moc se tým promění? Jana Christianová mluvila o tom, že asi bude končit. I Nikola Příleská a Martina Řepková jsou na sklonku kariéry.
Může to tak být, nevím. Teď jsme to vůbec neřešili. Zatím je moc brzy k tomu něco říkat. A i kdybych chtěl, tak žádné informace nemám.
A vy budete pokračovat?
Na to je také brzy. Musíme si šampionát zanalyzovat. Nechme to otevřené. Fakt jsme odvedli i jako realizační tým super práci. Na výhledy do budoucnosti je ještě přece jenom čas.