„Chtěl jsem mít jistotu, kde budu hrát, a Zubří mi vyšlo vstříc ve všem. Jednání byla rychlá, jsem rád zpátky,“ komentoval teprve 23letý kanonýr svůj comeback do mateřského klubu z Górniku, který mezitím zkrachoval.
Předem jste avizoval, budete hrát v Zubří jen rok. Táhne vás to pořád do zahraničí?
Po konci v Polsku jsem byl domluvený s jedním klubem ve Francii, vypadalo to, že je to hotové, ale jednání byla dlouhá a neměl jsem nakonec pocit, že by mě zase tolik chtěli. Mám rád jistotu a najít za stávající situace mančaft, který by měl kvalitu a slušně zaplatil, nebylo snadné. Tím nechci shazovat Zubří, kvalitní je, i česká extraliga. Zahraničí je pro ale mě priorita. Chci se posunout dál, zlepšovat se a vydělat peníze.
Co vám daly dva roky v Zabrze?
Hodně zkušeností. Odehrál jsem kvalitní zápasy, v první sezoně Evropskou ligu, ve které jsme postoupili ze skupiny. Dostal jsem spoustu prostoru na hřišti, měl jsem klid ke hře. Chtěl jsem dodržet smlouvu a pokračovat. Cítil jsem se tam dobře, měl jsem to kousek domů a hlavně jsem hrál kvalitní soutěž.
Jak vychází česká liga ze srovnání s polskou?
První dva týmy Kielce a Plock hrají Ligu mistrů a jsou odskočené, ostatní jsou vyrovnané a každý mohl porazit každého. Klidně jste mohli prohrát doma s posledním, takže jste se museli koncentrovat až do konce zápasu. Ve srovnání s českou extraligou je polská o hodně tvrdší, rozdílná byla taktická příprava.
Jste pevnou součástí národního týmu, v lednu by vás mělo čekat mistrovství světa. Konzultoval jste návrat do extraligy i s trenéry reprezentace?
Tohle jsem neřešil, ani mi nikdo nevolal. Neberu českou extraligu jako krok zpátky. V Česku hraje dost reprezentantů, snad nebude kvůli tomu problém. Budou mě tady mít na očích, a když budu ve formě, věřím, že se v ní udržím.
Ulehčil vám návrat do Zubří i fakt, že příští rok bude slavit 100 let klubu?
I kdyby se neslavilo, šel bych momentálně v extralize jen do Zubří. Neměl bych srdce jít jinak, bral bych to jako zradu. A ta stovka je třešinka na dortu, kterou bych chtěl na konci sezony sníst v podobě nějakého úspěchu.
Tím je pro vás konkrétně co? Vedení klubu o ambicích mlčí.
Medaile pro Zubří. Vím, že klub veřejně nic nevyhlašuje po minulých špatných zkušenostech, že se jim to vymstilo. Ale jako každý vrcholový sportovec mám ambice, chci vyhrát medaili. Nejlepší by byla zlatá, ale budu rád za jakoukoliv.
Jak moc se tým v Zubří proměnil za dva roky, co jste byl pryč?
Kluky znám, víme, co od sebe čekat. V mužstvu je hodně mladých a pak několik starších, chybí střední generace. Každopádně je kvalitní a rozhodně má na úspěch.
Musíme na sobě každý pečlivě pracovat, na hřišti i mimo něj.
Od vás se čekají góly, hodně gólů.
Jste na roli lídra ve 23 letech připravený?
Do Zabrze jsem odcházel jako střelec, ale tam jsem dostal jinou roli. Fungoval jsem jako mozek týmu, který spoluhráčům připravuje šance, uvolňuje je do střeleckých pozic. S tlakem umím pracovat, sám se pod něj dostávat nebudu, nebojím se.
Když jste přestupoval do Górniku, byl vaším spoluhráčem současný trenér Ondřej Mika. Jak to vnímáte?
Především je to dobrá volba pro Zubří. Je to mladý a perspektivní trenér, který je do házené zažraný, sleduje nové trendy, hodně dbá na videopřípravu. Znám ho jako asistenta z reprezentace. Jako spoluhráče si ho pamatuji jako šprýmaře, teď musí být logicky vážnější. O trenérovi hodně napoví, jak se chová, když se prohraje pár zápasů po sobě. Kluci to zažili loni, nenechal jsem si o tom vyprávět s tím, že si to zažiju sám. Samozřejmě doufám, že to k tomu nedojde, že budeme více vyhrávat než prohrávat.
Mrzí vás, že v Zubří nebudou po pěti letech evropské poháry?
Je pravda, že jsme je hrávali. Měli jsme soupeře, které bychom jinak nepotkali. Bulhary, Turky, Kypřany, které jsme porazili o dvacet branek a to nám nic nedalo, žádné zkušenosti. Když jsme přes ně přešli, tak jsme narazili na Plzeň nebo Považskou Bystricu, což je blbé, protože se pravidelně utkáváme. Také chápu, že poháry stojí dost financí. Takže mi to zase tolik nevadí.
Zubří vzdalo Evropu, myslí na oslavy sta let klubu
Pět let v kuse hráli evropské poháry, do nového ročníku se už házenkáři Robe Zubří nepřihlásili. Příčin je více. „Chceme se soustředit výhradně na extraligu a Český pohár,“ uvedl jednu z nich předseda klubu René Dořičák.
Další je ryze sportovní. „Nedařilo se nám stabilizovat výkonnost tak, abychom hráli důstojnou roli,“ vysvětlil trenér Ondřej Mika. Zubří vypadlo v posledních dvou ročnících s prvním soupeřem.
„Mohli jsme si podat žádost, ale skončili jsme v extralize osmí a nezasloužili jsme si to,“ podotkl Mika.
Nevyřčeným důvodem je pak málo atraktivní los. Za předchozích pět sezon se Zubří dvakrát utkalo s Považskou Bystricí, jednou s Plzní a Brnem.
Na Valašsku už spřádají plány na příští rok, kdy si klub připomene 100 let od svého založení. „Připravujeme se, abychom měli pěkné oslavy. V létě to vypukne. Doufáme, že hráči dají pěkný dárek a budeme mít o to větší radost,“ přeje si nejen Dořičák.
Nejlépe medailový. Poslední se datuje k roku 2022, kdy si házenkáři Robe pověsili na krk bronzové placky. Od té doby to šlo se Zubřím z kopce až na osmé místo v uplynulé sezoně. Výjimkou bylo loňské finále Českého poháru.
„Základem je play off z co nejlepší pozice,“ řekl Mika na oficiální předsezonní tiskové konferenci během domácího Valašského poháru.
Více ohledně ambicí ze zuberských představitelů nevypáčíte. Loni je měli vysoké a i vinou dlouhodobých zranění opor to neklaplo. „Máme kvalitní mančaft, posílili jsme na postech, kde jsme potřebovali. Musíme vypilovat detaily,“ věří zkušený křídelník Jakub Hrstka, který se do Zubří vrátil loni z Německa.
Letos ho následoval kanonýr Lukáš Mořkovský, který se mateřskému klubu upsal na jeden rok. „Z hlediska koncepce to není ideální, ale Lukáš nám může obrovsky pomoct. Nejen na hřišti, ale také v šatně jako lídr mužstva,“ zmínil Mika.
V Zubří si do budoucna hodně slibují od mladého lotyšského reprezentanta Endije Šneptse na pozici rozehrávače, pořád ale hledají levorukou spojku, kde chybí konkurence.