Nebylo třeba ho hnát, říkal Matuský o Mr Spexovi. Pomohli jim i diváci

Triumf byl pro něj odměnou.

Vítězství slavil už před dvěma lety s Hegnusem. Tehdy ale chutnalo úplně jinak. Kvůli covidovým opatřením se slavná steeplechase jela bez diváků. Bez fantastické atmosféry, bez velkých emocí.

„Je to rozdíl,“ užíval si pětatřicetiletý slovenský žokej. „I koně to cítí, nejen můj, ale i ostatní. Jak lidé začnou tleskat, žene je to k lepšímu výsledku.“

Tak jako vašeho Mr Spexe?

Je to borec, suprově jsem se svezl. Taktika byla taková, že jsme se chtěli rozcválat, nikam se nehnat. I po Taxisu, kdy jsme se ocitli v první pětce, jsem ho nechal v klidu. Nebylo potřeba ho někam tahat, chtěl jsem, aby viděl na skoky.

Což se vám vyplatilo. Kdy jste si řekl: Tak a teď vyhrajeme?

Cítil jsem to, když jsme jeli na Velký Havlák. Dostali jsme se za Talenta s Playerem a cítil jsem že Mr Spex má ještě dost síly. Už tehdy jsem cítil, že by to mohlo vyjít, ale raději jsem ještě počkal.

Vnímal jste na cílové rovince soupeře?

Když jsme zdolali poslední překážku a vjeli na cílovou rovinu, tak jsem měl, jak se říká, klapky a jel. Ale že je kolem nás Talent a Player jsem samozřejmě věděl.

Mr Spexe sedlal loni Jan Kratochvíl, ten se ale zranil a letos ho jet nemohl. Jak jste se k němu dostal vy?

Jednoduše. Když se Honza zranil, přišla nabídka od trenéra Luboše Urbánka. Věděl jsem, že to je kvalitní kůň, takže jsem neváhal.

Radil jste se s Kratochvílem, jak na něj?

S ním jsem si přímo nevolal. Dost mi o něm řekl Luboš, koukal jsem i na nějaká videa.

Triumf jste už na Velké slavil s Hegnusem. Jak byste vítězství porovnal?

Každý kůň je trošku specifický, ale obě vítězství měly celkem podobný průběh. I s Hegnusem jsme byli dlouho kolem pětky a zaútočili na trávě. Spex dneska ukázal to samé.

Ukázal Mr Spex, že je koněm pro velké závody? Stejně jako loni v kvalifikacích nezářil, v hlavních dostizích to ale bylo něčem jiném. Loni byl třetí, letos vyhrál.

Asi ano. Je to i práce trenéra, připravoval ho tak, aby měl formu na dnešek, na den, kdy se to od něj nejvíc čeká.

Měli jste v závodě nějaký krizový moment?

Kritické chvíle tam nějaké byly. Přicházejí hlavně, když se koně zahledí na skok. I ten můj byl ze začátku trochu čumivý, ale nechal jsem to na něm a on to pokaždé pořešil. Měl jsem jeden karambol s prázdným koněm Dusigroszem. Pak se zpomalilo, chtěli jsme aby nás tito koně předjeli. Od té doby to bylo dobré.

Mr Spex s Lukášem Matuským (v růžovém) běží pro vítězství ve Velké pardubické.

Všichni si pochvalovali skvěle připravenou dráhu. Co vy?

Byla úplně excelentní, na sto procent. Na žádném koni jsem necítil, že by mu to třeba na nějakém točném bodu klouzalo.

Budete mít čas na nějaké oslavy?

Něco určitě bude. Ale sezona nekončí, na nějaké velké oslavy nebude čas.