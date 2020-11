Bez vysněné medaile. Hrozně to mrzí, připravenost nebyla ideální, říká Krpálek

Lukáši, jak šampionát hodnotíte?

Hrozně mě to mrzí, na domácí půdě jsem chtěl semifinále, finále udělat, zabojovat o medaili, dát do toho zápasu všechno a vybojovat ji. To se bohužel nepovedlo. Dvakrát jsem zaspal a bohužel prohrál.

Jak probíhala příprava na Gruzínce Tušišviliho?

Příprava k zápasu probíhala dobře. Řekli jsme si, co nesmím dělat, kdy nesmím zaspat, tohle bylo v pořádku, ale celkově ta připravenost nebyla ideální. Příprava na tenhle šampionát se nedá srovnávat s těmi v předchozích letech. Hlavně to se na výsledku projevilo.

Změnila by něco plná hala diváků?

Těžko říct. Když je člověk na domácí půdě před zaplněnou halou, hodně ho to nakopne. Ale nevím, jestli by to v takovém případě na medaili bylo.

Před měsícem a půl jste prodělal onemocnění covid-19. Hrálo to velkou roli?

To jsou věci, na které se prohra určitě nedá házet. Velkou roli prostě hrála příprava jako celek. Nebylo to ideální, tohle je hlavní důvod, proč to dneska nedopadlo. To, že 4krát v turnaji upadnu na wazari, to se tolikrát nestává, dneska se to stávalo hodně.

Čím se budete snažit tenhle neúspěch dostat z hlavy?

Tím, že vletím zpátky do přípravy a budu se snažit připravovat na další turnaje. Teď si pár dní odpočinu od všeho, chci mít zase obrovskou chuť do tréninku, obrovskou motivace, aby příště ta medaile byla. Páté místo je sice taky krásné, ale přál jsem si z domácího šampionátu medaili.

O to větší motivace to bude do olympijského roku, ne?

Určitě, pro mě je to obrovská motivace směrem k olympijským hrám. Začít zase makat, snažit se některé věci dělat lépe. I když i teď jsme se snažili dělat maximum.

Dalo se vlastně v té závěrečné přípravě něco udělat jinak?

V podmínkách, které jsme měli, nešlo udělat nic líp. Snažili jsme se maximálně připravit, absolvovali jsme dostatek kempů, ale bohužel, ty pro mě neměly úplně tolik sparingů, kolik bych potřeboval, abych se maximálně dobře připravil. Udělali jsme maximum, co šlo, ale je prostě vidět, že pokud budu chtít pomýšlet na olympijskou medaili, příprava musí vypadat úplně jinak.

Takže je potřeba, aby se mohlo začít cestovat…

Bude hrozně důležité, kde další příprava bude probíhat. Jestli se to rozvolní a budeme moct cestovat po kempech, nebo budeme uvěznění doma. Bez kvalitní přípravy s kvalitními soupeři se výsledky dělat nedají. Dneska to bylo docela vidět. Kdyby mistrovství Evropy bylo v jiné zemi, nevím, jestli bych na něm startoval.

Už víte, co váš čeká v nejbližších dnech a týdnech?

O tom se teprve budeme bavit. Před šampionátem jsme si řekli, že tohle všechno budeme probírat, až mistrovství skončí. V nejbližších dnech se domluvíme na následujícím programu – jaké budou další turnaje, další příprava.