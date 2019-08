Japonci si ho hýčkají, on je teď jde porazit. Krpálkův vrchol roku

Ještě před 14 dny měl smíšené pocity.

Sezona mu zatím zdaleka nevycházela tak, jak by si sám představoval. Na jejím prvním vrcholu - evropských hrách v Minsku - to nebyl on. Nešlo mu to, prohrál i utkání o bronz s neoblíbeným Henkem Grolem.

„Celý den jsem se trápil, nebyl jsem to já. Od prvního zápasu až do posledního, bylo to hodně špatné. Doufal jsem, že by to mohlo vyjít, ale v boji o bronz jsem si ani neškrtl,“ prozradil sklesle po zápase.

Lukáš Krpálek prohrál v Minsku souboj o bronz z Evropských her.

Věděl, že před světovým šampionátem se podobně cítit nechce.

Jenže přišlo lehčí zranění a nevydařený kemp v Maďarsku. „Na všech kempech se zdálo, že by to mělo být dobré. Jen ten v Maďarsku mě trošičku rozhodil. Tam jsem se nepral úplně dobře,“ popisoval.

Pořád ale věřil, že závěrečné soustředění v japonském Beppu ho postaví na nohy. Že v něm získá potřebnou pohodu, což se taky stalo.

„Poslali mi čtyři těžké váhy z univerzity, se kterými jsem se hodně natrápil, ale bylo to suprové rozeprání před mistrovstvím. Věřím, že to bude v sobotu dobré. Mám úplně jiné pocity než při Maďarsku, tam to bylo hodně špatné. S kýmkoliv jsem bojoval, nic jsem nepředvedl,“ vyprávěl.

Není to poprvé, co mu kemp v Japonsku před velkou akcí pomohl.

Krpálek sem jezdí už pravidelně. Kdyby měl spočítat, kolik času už na druhé straně zeměkoule v zemi vycházejícího slunce strávil, byl by to skoro rok a půl.

„Sedí mi to tady. Mám rád aktivní judo, kdy se pereme, furt si nastupujeme a řežeme se. To s Evropany nejde. U nás je to hodně statické, furt se mačkáme, kdo má větší sílu. Tady je to jiné judo. A před takovým vrcholem jako je mistrovství světa je pro mě příprava v Japonsku hodně důležitá,“ říká.

Mezi Japonci oblíbený

Vrací se sem také proto, že ho místní mají rádi.

Vzali ho za svého a chovají k němu velký respekt. Zvlášť, když jde o „gaidžina“, tedy cizince.

„Chovají se tady ke mně opravdu nádherně. Ať potkám jakéhokoliv japonského trenéra, vždycky za mnou běží, pozdraví, zeptají se, jak se mám. Mnohokrát jsem potkal i japonské judisty, se kterými jsem se pral. Přiběhla celá skupinka a pozdravili jsme se. Asi mě tu mají hodně rádi a berou mě tak trochu jako jednoho z nich,“ říká Krpálek.

Vtipná historka se mu udála i ve středu.

Na tréninku si ho všiml jeden bulharský judista, který v Tokiu už pět let studuje. Rozcvičoval se se skupinkou Japonců, a když zahlédli českého judistu, všichni se k němu rozběhli, aby jej aspoň mohli pozdravit.

„Byli úplně šťastní, že mě vidí,“ smál se.

V sobotu už smích vystřídá absolutní soustředěnost.

V kolébce juda by rád minimálně zopakoval loňské páté místo. Je jasné, že prahne po medaili.

„Nejtěžší bude začátek. Když dostanu o 30, 40 kilo těžšího kluka, je to pro mě na začátku těžké. Aby mě někde nezalomil, nenachytal. Musím být opatrný, musím ho unavit a pak ho teprve chtít porazit. Určitě bych ze začátku ty kluky porazit měl, jsem silnější,“ má jasno.

Den D je tady.

Generálka na olympiádu začíná.