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Rvát se proti mládí? Čím dál tím těžší, poznává Krpálek. Ale i tak pořád udivuje

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  19:11
Čech Lukáš Krpálek (bílý) a Fin Martti Puumalainen bojují o bronz na...

Čech Lukáš Krpálek (bílý) a Fin Martti Puumalainen bojují o bronz na judistickém mistrovství světa v Baku. | foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP Profimedia.cz

Lukáš Krpálek slaví bronz na judistickém mistrovství světa v Baku.
Lukáš Krpálek a Radka Čáslavská na slavnostním ceremoniálu Sportfilm Festivalu...
Lukáš Krpálek přichází k zápasu o zlato v kategorii 100+ na mistrovství Evropy.
Z filmu Jemný rváč
21 fotografií
Když mířil do Baku na mistrovství světa, hlásil, že příprava proběhla dobře a rád by ji prodal. „Cíl mám vždy stejný, chci podat maximální výkon,“ povídal judista Lukáš Krpálek. A svá slova dodržel. Z Ázerbájdžánu si veze už šestou světovou medaili. Ke dvěma zlatům a stříbru přidal do sbírky třetí bronz.

„Něco nádherného,“ rozplýval se dvojnásobný olympijský šampion pro Radiožurnál Sport. „Jsem nesmírně šťastný, že se to povedlo. Každý si asi představí, že prát se s těmi mladými kluky je sakra těžké. Jsou na tom výborně kondičně. Já mám sice zkušenosti, ale i tak je to těžší a těžší.“

V pětatřiceti letech je na turnajích většinou tím nejstarším ze všech.

Na jaře, když se pouštěl do nové sezony, se smál, že se ho mladší kolegové ptají, jak to dělá. Vždyť jsme na tobě vyrůstali a teď proti tobě zápasíme!

Na mistrovství světa se dostal poprvé už v roce 2009 a letos na něj vyrazil počtrnácté v kariéře.

„Nebo během vážení jsem dokonce jednou slyšel: Neděláš si legraci, že jsi tu zase?“ smál se Krpálek.

Judista Krpálek má šestou medaili z mistrovství světa, z Baku si přiveze bronz

Ale i tohle ho posouvá. „Když jsem na kempu a vidím, že můžu pořád porážet ty nejlepší, žene mě to. Chci zkrátka ukázat, že nejsem ze starého železa,“ vysvětloval.

Ne, rozhodně není. Na jaře na mistrovství Evropy v gruzínském Tbilisi vybojoval stříbro, na Grand Slamu v mongolském Ulánbátaru bral páté místo a na Grand Prix v Číně skončil třetí. A nyní slaví medaili i na vrcholu sezony!

„Celý den výborný,“ chválil ho trenér Petr Lacina. „Utkání byla velice silově náročná a pracoval v únavě. I tak to byl ale ten starý dobrý nezlomný Lukáš. Je z toho krásná medaile a vzhledem k jeho věku úžasný výkon.“

Krpálek líčil, že ho pořádně namotivoval i bronz Renaty Zachové. V prvních zápasech kategorie nad 100 kilogramů zdolal teprve jedenadvacetiletého Johna Messeho A Bessonga z Kanady a pětadvacetiletého reprezentanta Spojených arabských emirátů Magomedomara Magomedomarova.

Ve čtvrtfinále sice podlehl osmadvacetiletému Rusovi Inalu Tasojevovi. V závěru ale na světovou jedničku a pozdějšího vítěze celého turnaje pořádně tlačil.

„Bohužel se mi to nepovedlo otočit, i když závěr byl skvělý. Myslím si, že kdyby to bylo o minutku dýl, tak by šance byly mnohem větší,“ zalitoval Krpálek.

Ihned se však dokázal koncentrovat na další zápas. V opravách porazil devětadvacetiletého Nizozemce Jura Spijkerse, načež už mohl vyhlížet boj o bronz.

Lukáš Krpálek zápasí s Inalem Tasojevem ve čtvrtfinále mistrovství světa v Baku.

„Šel jsem do něj s tím, že v něm nechám úplně všechno, i kdyby mě to mělo stát nevím co. Šel jsem do něj zkrátka s tím, že chci vyhrát,“ popisoval.

A po přesvědčivém výkonu ho skutečně vyhrál. Díky dvěma wazari porazil před časovým limitem devětadvacetiletého Fina Marttiho Puumalainena.

„I v prohraném čtvrtfinálovém zápase si ale myslím, že to bylo skvělé. Bohužel jsem o kousek prohrál,“ ohlížel se. „Ale i tak obrovská spokojenost a motivace do další práce.“

Třetí místo spolu s povedenými výsledky z Ulánbátaru a Číny mu pomůže v boji o účast na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Kvalifikační období judistům začalo v polovině června a počítá se do něj už klání v Ulánbátaru.

„Tato sezona byla pro mě absolutně nádherná. Vybojoval jsem z mistrovství Evropy stříbrnou medaili, z mistrovství světa bronzovou medaili. Podařilo se mi vybojovat páté místo na Grand Slamu, který byl prvním nominačním turnajem směrem k olympiádě, bronzovou medaili v Číně…,“ shrnul účastník čtyř her pod pěti kruhy.

Pořád zkrátka patří k naprosté špičce.

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