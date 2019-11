Obr sílí pro Tokio. Občas už jsem jedl s nechutí, říká Krpálek

dnes 0:00

Vidět Lukáše Krpálka na velké akci bude až do konce příštího roku stále vzácnější. Zlatý judista z Ria absolvuje do Vánoc už jen jeden turnaj. A možná ani ten ne. O to více se zaměří na přípravu. Vždyť může prožít nejlepší rok kariéry: v květnu ho čeká mistrovství Evropy v Praze a v létě olympiáda v Tokiu.