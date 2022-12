Krpálka čeká vyšetření a léčba zraněného třísla, závěr sezony je v ohrožení

Noha ho pobolívala už při úvodním zápase kategorie do 100 kilogramů, v němž porazil Mexičana Sergia del Sola. „Když jsem šel do chvatů při tom druhém zápase s Japoncem (Cubasou Takahašim), tak jsem cítil, že se v tom třísle něco rozlévá. Věděl, jsem, že je zle. Proto jsem do dalších bojů nenastoupil,“ řekl judista.

Nyní ho čeká kontrola a další léčba u renomovaného fyzioterapeuta Pavla Koláře. „Uvidím, jestli stihnu závěr sezony,“ poznamenal Krpálek, který je přihlášený na turnaj Masters v Jeruzalémě. Ten se uskuteční od 20. do 22. prosince.

Dvaatřicetiletý Krpálek se v poolympijské sezoně potýkal s řadou zdravotních problémů. Začátkem roku přišel o tři měsíce přípravy, když na něj při tréninku spadl Teddy Riner a pochroumal mu rameno a žebra. Když se vrátil, začal ho zlobit triceps. Kvůli tomu absolvoval jen minimum turnajů.

Dal se dohromady až dva měsíce před mistrovstvím světa v Taškentu, kde se poprvé od roku 2010 nedostal ani do čtvrtfinále. V říjnu pak vyhrál Grand Slam v Abú Zabí, ale už tři týdny před turnajem v Tokiu ho trápilo tříslo, které mu nakonec neumožnilo poprat se o další medaili.