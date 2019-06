Krpálek se do Minsku těší, hry bere jako test před olympiádou

Krpálek bude obhajovat titul z loňského roku a usilovat o čtvrtou zlatou medaili na kontinentálním šampionátu v kariéře. „Hrozně se těším. Mám takové akce rád, když jsme všichni sportovci po kupě a chodíme si fandit. Žene mě to dopředu. Samozřejmě se chci ukázat před ostatníma a chci za každou cenu vyhrát. Stejně tak to bude i teď. Budu chtít urvat medaili a doufám, že to vyjde,“ uvedl Krpálek, který dnes v Praze převzal oficiální oblečení české výpravy.

„Užijeme si to. Ale jedeme tam udělat co nejvíc medailí pro český tým,“ podotkl osmadvacetiletý judista, který před čtyřmi lety na Evropských hrách v Baku prohrál až ve finále s Nizozemcem Henkem Grolem.

„Pro mě to byl nádherný start. Prohrál jsem ve finále s Grolem, což mě mrzelo. Ale vyhrát potřetí za sebou mistrovství Evropy, to už bych chtěl asi moc,“ poukázal Krpálek na fakt, že před čtyřmi lety neúspěšně útočil na zlatý hattrick.

Evropské hry respektive mistrovství Evropy je pro judisty součástí kvalifikace na olympiádu, ve hře nejsou postupová místa, ale body do žebříčku. „Já to ale beru hlavně jako test před olympiádou. Body jsou samozřejmě důležité, ale není to to hlavní, s čím tam jedeme. Na Grand Prix a Grand Slamech se dá nasbírat víc bodů,“ podotkl Krpálek.

Nejlepší český judista má za sebou řadu přípravných kempů. Trénoval v Japonsku, Číně nebo v Chorvatsku, kde byl i s rodinou. „Doufám, že jsem fit a ve formě. To ale uvidíme až na závodech,“ řekl. Pochvaloval si, že se mu podařilo zvýšit hmotnost na 117 kilogramů. „Váha šla hodně nahoru, takže se cítím dobře silově. Jsem spokojený a zároveň zvědavý, jak to půjde v Minsku,“ řekl.

Krpálek v minulosti zápasil ve váze do 100 kg, po olympiádě v Riu se ale posunul do kategorie nad 100 kg a momentálně se prý dostal na ideální hmotnost. „Nedávám si nějaké hranice, kam bych chtěl dojít. Chci se s tou váhou cítit dobře a chci se cítit silný. Na druhou stranu potřebuju, abych to v zápase v pohodě udýchal. Myslím si, že 117 je optimální, abych byl v nejlepší formě,“ uvedl Krpálek.

Zvyšující se hmotnost mu dělá menší problémy jen při oblékání. „Minulý víkend jsme byli na svatbě sparingparterovi z Ria Tomáši Knápkovi a vzal jsem sako, které jsem si pořizoval rok a půl zpět a ani jsem si ho doma nezkoušel. Oblékl jsem si ho až tam a nestačil jsem se divit,“ přiznal téměř dvoumetrový sportovec. „Největší problém mám s kalhotama a trošku i s košilemi. Hold, když člověk chce nabírat, tak to přináší i takové nevýhody,“ pousmál se.

S blížící se olympiádou v Tokiu se zvyšuje i šance, že se Krpálek utká s legendárním Francouzem Teddym Rinerem. Dvojnásobný olympijský vítěz a osminásobný světový šampion momentálně na tatami moc nezápasí.

„Pokud se bude chtít dostat na olympiádu, tak určitě bude muset na mistrovství světa startovat. Pochybuju, že by se dostal bez toho. Zatím nemá žádné body, takže by měl začít. Jestli bude startovat (na Grand Prix) v Montrealu, to zatím nevím. Určitě si myslím, že by měl začít před mistrovstvím. Sám jsem zvědavý, kde bude startovat. Už byl ohlášený na několika turnajích a nakonec se odhlásil. Uvidíme. Myslím si, že letos na setkání dojde,“ dodal Krpálek, který se s králem nejtěžší váhové kategorie ještě neutkal.